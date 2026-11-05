После выборов в США. Возможен ли прелиминарный мир для Украины

Нас интересует не закономерный итог парламентских выборов в США, а их последствия: глобальные и локальные

А итоги прогнозируемые. Обычно политикам свойственно, деликатно так скажем, вводить свой электорат в заблуждение. Но не до такой же степени. Идти на выборы в качестве миротворца и в итоге, не закончив одной войны, начать другую, более сложную для США, так как в отличие от первой, в ней предполагалось непосредственное участие американской армии.

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Конечно, нельзя ставить знак равенство между Трампом и Республиканской партией, но их электоральные уровни поддержки взаимно проектируются друг на друга. Но нас интересует не закономерный итог парламентских выборов в США, а их последствия: глобальные и локальные.

Глобальные последствия, как ни странно, не зависят от исхода выборов.

Глобальные последствия не зависят от исхода выборов в США

Если бы сейчас был жив Шпенглер, то ему впору писать «Закат Америки» вместо «Заката Европы». Шпенглер был во много провидцем, написав «Закат Европы» в 1918—1922 годах.

Но нам понадобится не его прогноз, который сбывается стадиально: Закат Европы как гитлеризм и Закат Европы как глобализм. Знак равенства между понятиями не ставим, здесь сходны итоги, а не суть.

Мы воспользуемся его формулой: «Средство для познания мертвых форм — закон. Средство для понимания живых форм — аналогия».

Запад — это еще не «мертвая форма», поэтому воспользуемся аналогией.

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Гипотетическая победа республиканцев на выборах — это была бы очередная попытка «ковбоя» оседлать мертвую лошадь, чтобы отправиться в очередной поход к «индейским вигвамам».

А победа демократов — это попытка «доить мертвую корову» — очередные социальные эксперименты на почти мертвом дефиците федерального бюджета, разбухшем госдолге и критической стоимости обслуживания оного.

Отличие для будущего не такое уж и принципиальное: республиканцы хотят еще «поскакать» (сделать Америку «вновь великой»), а демократы — еще немного «социально подоить».

Поэтому заявление демократов о том, что «Америка возвращается» — это мантра, направленная на геополитический гипноз, не боле.

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Стратегически — миру нужно начинать учиться жить без «гегемониальной Америки» и смириться с закатом Pax Americana, как когда мир смирился с закатом Pax Romana. Процесс, естественно, не быстрый, но неотвратимый и пройдет он в формате мир-системных войн и в диапазоне «темных десятилетий». Но тактически, выборы будут иметь последствия.

Трамп возвращается в формат правления времен своей первой каденции: оппозиционный парламент и бесконечные попытки импичмента (которые будут неудачны, но их используют как политтехнологию будущих президентских выборов для дискредитации окружения Трампа). Реальные кандидаты на пост президента от республиканской партии будут постепенно дистанцироваться от Трампа, например, Джей Ди Вэнс.

У Трампа остается не так много времени для начала очередного раунда войны против Ирана — до января следующего года.

Потом окно возможностей будет закрыто (примерно тогда же закроется «окно возможностей» и для Нетаньяху).

Влияние на ход российско-украинской войны американской внутренней фронды будет скорее отрицательным, нежели положительным, причем как для сторонников продолжения войны, так и для сторонников мира.

Первым ничего не удастся взять от «разделенной Америки», вторые могут забыть о многоплановом давлении США в контексте мирного трека.

Уже с лета 2027 года, Трамп станет «хромой уткой» — с ним не будут вести серьезные переговоры.

Прогноз по американским выборам существенно охладил переговорные инициативы Китая — это произошло уже до получения фактических результатов.

С другой стороны, Китай понимает, что с «такой Америкой» ему будет легче подписать «прелиминарный мир» — предварительное соглашение, в котором будут зафиксированы основные, принципиальные условия будущего полноценного договора о разделе сфер влияния в мире (примерно в 40-х годах нынешнего столетия). Китай попытается это сделать на саммите АТЭС в ноябре этого года.

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Вообще, формат прелиминарного мира может быть актуален и для Украины — ничего устойчивого подписать на историческом отрезке 2027−2028 не удастся. Такое мирное соглашение между Украиной и РФ может быть похоже на прелиминарный мир, заключенный между Польшей и РСФСР/УССР, который потом вылился в Рижское мирное соглашение 1921 года.

Напомню, данный прелиминарный мир включал в себе следующие положения:

— заморозка военных действий;

— временная линия разграничения;

— Советская Россия и Советская Украина обязывались прекратить поддержку любых враждебных Польше сил, а Польша — антибольшевистских формирований.

Данная аналогия, кстати, дает ответ на вопрос: «нападет ли РФ на Украину в будущем после заключения мира?». Опыт Рижского мира говорит от том, что такое вполне возможно.

Но можно сформулировать и такой вопрос: означает ли это, что Польше нужно было продолжать воевать с СССР после 1921 года?

Ответ очевиден — нет.

Правильное решение — Польше нужно было готовиться к будущему раунду войны, а не абсолютизировать союзнические обязательства Британии.

Будем надеяться, что Украине удастся заключить свой прелиминарный мир, а потом и постоянный мир. И подготовиться к третьему такту войны в будущем, чтобы не допустить его.

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Текст опубликован с разрешения автора