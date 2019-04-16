Вы – в информационном пузыре. Как выбраться? Вчера, 15:22 2110 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Он создает проблему — становится все труднее принять противоположные точки зрения

Ситуація, яку нам змальовують медіа, чи яку ми спостерігаємо в соціальних мережах найчастіше не дає нам повної картини про те, що відбувається. Багато фактів, думок та поглядів взагалі випадають з нашого поля зору, бо найчастіше ми бачимо і читаємо те, що знаходиться лише в нашій стрічці новин чи звичному нам медіаполі. Це означає, що ви знаходитесь в інформаційній бульбашці.

Це ваша персональна та унікальна бульбашка з інформацією, в якій ви живете онлайн. Вона налаштована під ваші погляди, уподобання, інтереси та точки зору, до яких ви прихильні та які вам до душі.

Такі інформаційні бульбашки мають різні причини та походження, адже ми можемо свідомо чи несвідомо уникати певної інформації, використовувати чи ні алгоритми соціальних мереж, чи водночас отримувати інформацію через інші канали. Від цього залежить щільність нашої бульбашки.

Важливо знати інші точки зору

Про бульбашку фільтрів почали говорити в 2010 році. Вона виникає через низку причин. Алгоритми веб-сайтів, пошукових систем та соціальних мереж навчилися показувати користувачам інформацію, яка їм до вподоби та відповідає їхній поведінці. Залежно від ваших минулих дій в мережі, алгоритм обирає ту інформацію, з якою ви скоріше за все будете взаємодіяти. Вона досить персоналізована та відповідає вашим інтересам.

Таким чином ми випускаємо з поля зору інформацію, що суперечить нашим вподобанням. Не отримуємо інформацію, що потенційно може розширити наш світогляд, зробити нас більш толерантними до інших точок зору чи навіть спонукати змінити думку про щось, вказати на іншу логіку подій чи процесів.

В результаті виникає враження, що ваша точка зору панує всюди. Начебто вся стрічка новин у вашому особистому профілі у Facebook чи іншій соціальній мережі є віддзеркаленням життя та вподобань решти країни. Звісно, це не так. Саме тому так важко зіштовхуватися з реальністю, коли ми виходимо з онлайну.

Сьогодні багато дискутують про дію таких бульбашок фільтрів. Деякі науковці вважають, що наразі недостатньо даних, щоби вважати, що фільтри ґрунтовно впливають на вибір читачами контенту. Позаяк багато людей отримують інформацію з інших каналів також — телебачення, друкованих видань чи радіо. Навіть якщо вони користуються онлайн-ресурсами, важко сказати, чи знаходяться вони в бульбашці інформації.

Частина науковців схильні підтримувати думку, що такі бульбашки фільтрів досить небезпечні для демократичного суспільства. Так як інформаційна ізоляція робить контент, що ми споживаємо, однобоким. Це створює проблему — стає все важче прийняти протилежні точки зору. Така ізоляція підсилює наше незнання стосовно інших перспектив і поглядів. Як результат, можливе заглиблення поляризації суспільства та навіть укріплення екстремістських поглядів.

Наскільки сильно бульбашка фільтрів впливатиме на поляризацію, залежить від політичної системи в країні. Що рекомендують робити, аби вирватися з бульбашки фільтрів?

1. Підписатися на кілька сторінок платформ, медіа чи особистих профілів, що суперечать вашим поглядам. До цього можна додати вмикання телевізійних новин час від часу. Важливо знати інші точки зору – протилежні думки, з якими ми не завжди погоджуємося. Науковці зазначають: люди, обізнані в протилежних до своїх поглядах, краще аргументують власну точку зору.

2. Використовувати режим анонімного перегляду, видаляти історію пошуку, чистити кеш та видаляти або блокувати файли cookie. Це потрібно робити, щоб інформація про вас та ваші дії не зберігалась у браузері.

3. Перевірити налаштування акаунтів у соціальних мережах. Так само вашу інформацію можуть збирати і на її основі «вибудовувати» результати пошуку в браузерах. Тут кілька порад про те, як можна вибратися з інформаційної бульбашки.

Будьте більш відкритими до інших поглядів, аналізуйте інформацію, зіставляйте факти та мисліть критично. Це найкращі методи для пошуку та фільтрації інформації. Спілкуйтеся з людьми офлайн і не уникайте можливості діалогу з носіями інших поглядів чи вподобань.

Завжди пам’ятайте: людина людині людина. Особливо в такий інформаційно насичений період.

Текст опубліковано з дозволу автора

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