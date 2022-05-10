Именно это решающая битва во второй фазе войны 10 мая, 17:33 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Очень быстрое, «на скорую руку» обновление, потому что ситуация в Северском районе вызвала у меня серьезное беспокойство

Хорошие новости

Начатое 2 мая севернее Харькова украинское контрнаступление можно назвать, скажем так, продвижением вперёд. Это не «блицкриг», а медленное, осторожное, методичное наступление, сильно зависящее от «территориальных подразделений». Никаких «официальных регулярных войск». То есть: 113-я бригада ТД возглавляет западный фланг этого наступления.

Видео дня

Возможно, россияне, противостоящие ей, состоят из 4−5 истощенных и потрепанных БТГ, включая 437-й мотострелковый полк и два полка морской пехоты, усиленных тем, что в просторечии известно как «Мясо Донбасса» (плохо обученные донбасские сепаратисты). 113-я бригада вошла в Цуповку, но русские там еще сопротивляются.

И дальше на восток. 92-я механизированная бригада наступает на Липцы и Байрак, обороняемый БТГ 61-й бригады морской пехоты. Действительно, 92-я механизированная бригада уже освободила Байрак. Дальше 227-й батальон и батальон Шейха Мансура (чеченцы, воюющие за Украину) зачищают и охраняют такие села, как Верхний Салтов, Замуловка и т. д. , и подбирают много пленных. В Русской Лозовой они захватили хорошо укомплектованный склад боеприпасов, а Украинский фермерский спецназ («тракторы») тоже уже вовсю работает. Пока ничего удивительного: 61-я СИБ уже была ослаблена неудачной контратакой на Старый Салтов еще 5 мая.

В целом ситуация там «напряженная, но нормальная»: скорее всего, это закончится крупным поражением РФА (армии Российской Федерации).

Плохие новости

Севернее Лимана российская 30-я отдельная мотострелковая бригада заняла Середье и вошла в Шандриголово. Кажется, позиции украинской 57-й моторизованной группы подверглись слишком большому количеству артиллерийских обстрелов, за которыми последовало слишком много атак спецназа. И, положа руку на сердце: защищать позиции в большом лесу непросто (как и атаковать такие позиции непросто).

Россияне на востоке попытаются прорваться

(Кстати, это «классическая» тактика РФА — обстреливать район в течение 1−2 дней, особенно ночью, а затем атаковать утром спецназом, прежде чем прибудут основные силы. Вот где украинцы испытывают большие проблемы с обороной, это также является причиной того, что мы не видим много видео — или не читаем отчетов — о том, как украинцы громят очередную российскую колонну своей артиллерией).

Еще одна плохая новость

Ситуация всего в 20−30 км восточнее вызывает у меня растущее беспокойство. К югу от Заречного БТГ из состава 15-й отдельной мотострелковой бригады и 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (при поддержке большого количества спецназа) продвигается вперед через Северский Донец.

Имейте в виду: в отличие от защитников (особенно 95-й ВДБр (Северск) и 79-й ВДБр (Белогоровка) — все российские части «свежие», т. е. относительно недавно на поле боя, и, следовательно, почти в полном составе. А спецназовцы доставляют много проблем защитникам не только потому, что они могут использовать местный лес в качестве хорошего укрытия, но и потому, что они могут сражаться так, как сражаются украинцы: «децентрализовано».

Теперь на западном фланге этого наступления они вышли к Северскому Донцу у Закитного и тем заблокировали дорогу, соединявшую это место с Лиманом.

Как сообщалось 8 мая, тогда они перекинули понтонный мост «в районе Сиверского»: оказалось, что этот мост находился примерно в 2 км севернее Белогоровки. Украинцы поначалу почти ничего не сообщали (за исключением взрыва школы в Белогоровке, где было убито более 60 мирных жителей). Потом сообщили, что мост разрушен и ОТГ Восток уничтожил 200 оккупантов.

И все же позже, то есть после всего этого, украинцы сообщили, что у россиян там есть два моста. 8 мая они передали, что оба уничтожены, но также и то, что «небольшие подразделения» (очевидно, 60−70 спецназовцев и 3−4 БМП-2) смогли пересечь границу. Потом доложили о русских в лесу между Серебянкой и Шипиловкой. Хуже всего то, что поговаривали, что «более крупная часть» смогла переправиться и двинуться в направлении Белогоровки — и это прямо высшее официальное подтверждение об отходе из Попасной, «с другой стороны» поля боя, но менее чем в 40 км от места.

Собственно, напрашивается вывод: россияне построили не менее четырех мостов (как минимум), два из которых де-факто были ложными: мосты, перекинутые через реку, чтобы отвлечь украинцев от фактического места переправы.

Забудьте — или, по крайней мере, игнорируйте — всю болтовню о «предательстве» и/или слова о том, что «в Белогоровке нет проблем». Конечно, любой серьезный противник — а украинцы такие (и у них там сейчас первая батарея М777) — сделает все возможное, чтобы разрушить мост: так что подумайте о том, чтобы попытаться построить понтонный мост под сильным огнём артиллерии — сначала переживите это, а потом можно шутки шутить.

Прежде всего: у офицеров РФА может быть не такая подготовка, как у их западных и украинских коллег. Но у них есть очень четкая подготовка в отношении терминов «мост» и «плацдарм». Везде, где они имеются, это становится их Schwerpunkt: их целью — и они собираются направить все свои ресурсы на переправу, обеспечение безопасности, а затем расширение плацдарма, а затем продвижение его. Неважно, сколько мостов украинцы разрушили там в Белогоровке: русские привезут еще техники и построят новые мосты, а потом два, а если надо, и четыре, и пять, и введут всю возможную артиллерию и нанесут воздушные удары, чтобы защитить образовавшийся плацдарм.

Таким образом, игнорируйте все онлайн-шутки об их затонувших мостах, танках, бронетранспортерах или грузовиках, упавших с моста, и игнорируйте тех, кто объясняет ситуацию вот так просто: это люди, демонстрирующие свое непонимание того, что важно. Никакие 20 затонувших мостов, окруженных 50 затонувшими машинами, для русских не имеют значения. Им важно только то, что у них есть войска на южной стороне, что они закрепили плацдарм. Если они затем могут отправить хотя бы два таких отряда на Белогоровку (а почти наверняка речь идет о спецназе), это означает, что да, они считают, что закрепили плацдарм, обезопасив его от уничтожения и у них «нет проблем».

Другими словами: да, многое из этого является «дедукцией, основанной на обрывочной информации». Но если хотя бы половина из того, что я написал выше, является «правдой», то это не «плохие», а «ужасные» новости. Это означает, что россияне проникли на украинские рубежи и — учитывая, что «даже» социальные сети (включая меня) всегда «отстают от новостей» на 12−24 часа — вполне возможно, что тем временем они находятся в процессе наступления на Северск. или в тылу сосредоточения украинских войск в Северодонецке-Лисичанске.

И теперь мы должны ожидать, что русские на востоке попытаются прорваться — для того, чтобы мы могли встретить их. То ли из Попасной, то ли из Авдеевки — для чего пока что сосредоточили 5−6 (если не больше) «дополнительных» БТГ, привезенных из Мариуполя.

Если бы меня спросили, то я бы сказал, что это решающая битва этой второй фазы войны (или, если предпочитаете, российского «Плана G»).

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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