Вся правда о контрнаступлении 9 апреля, 14:57 Эксклюзив NV

В последние недели сеть заполнена различными новостями/слухами/аналитикой/заявлениями о нашем контрнаступлении

Десятки «экспертов» плодят инфопjводы и публично размышляют «когда и где». Хотя, давайте откровенно, никто из них понятия зеленого не имеет, как это будет происходить.

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Я бы еще понял, будь это такая хитрая тактика запутывания врага. Но это все скорее хайп на предстоящем крайне важном событии.

Более того, вся эта информационная возня приводит к формированию у части украинского общества впечатления, что «контрнаступление = победа».

Я очень хотел бы обратиться ко всем, кто непосредственно не задействован в процессе формирования плана контрнаступления.

Замолчите!

Просто закройте рот и не выливайте в публичное пространство свои фантазии. Вы не делаете ничего полезного, когда вслух размышляете. Вместо своего пустословия выйдите в публичное пространство с одним простым сообщением к обществу, которое ожидает это контрнаступление.

Это все хайп на предстоящем крайне важном событии

Скажите людям правду!

Что просто ждать контрнаступления — это не вариант. Что пока есть возможность, нужно делать все от нас зависящее.

Да, есть помощь от партнеров, но ее, черт возьми, как всегда, есть и будет недостаточно.

Что если бы ее было достаточно, то новосозданные бригады не коммуницировали бы с волонтерскими фондами по разным направлениям сотрудничества и помощи.

Что пока у нас есть время, возможности и финансы, мы можем подготовить резервы обеспечения нашим бригадам, которые пойдут в атаку.

За более чем год полномасштабной войны вы уже определились с фондами и волонтерскими инициативами, которым доверяете. Сейчас именно то время, как и год назад, существенно задонатить этим организациям, чтобы мы имели возможность оперативно собрать дополнительные запасы дронов, транспорта, связи, оптики и медицины.

Чтобы когда наши войска пойдут вперед, у наших волонтерских конвоев было с чем следовать за ними и закрывать самые неотложные потребности.

У нашего фонда уже был подобный опыт при освобождении Харьковщины и Херсонщины. И мы хотим быть максимально готовы к дальнейшим событиям! Работаем, панове.

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