Вся правда о контрнаступлении
В последние недели сеть заполнена различными новостями/слухами/аналитикой/заявлениями о нашем контрнаступлении
Десятки «экспертов» плодят инфопjводы и публично размышляют «когда и где». Хотя, давайте откровенно, никто из них понятия зеленого не имеет, как это будет происходить.
Я бы еще понял, будь это такая хитрая тактика запутывания врага. Но это все скорее хайп на предстоящем крайне важном событии.
Более того, вся эта информационная возня приводит к формированию у части украинского общества впечатления, что «контрнаступление = победа».
Я очень хотел бы обратиться ко всем, кто непосредственно не задействован в процессе формирования плана контрнаступления.
Замолчите!
Просто закройте рот и не выливайте в публичное пространство свои фантазии. Вы не делаете ничего полезного, когда вслух размышляете. Вместо своего пустословия выйдите в публичное пространство с одним простым сообщением к обществу, которое ожидает это контрнаступление.
Это все хайп на предстоящем крайне важном событии
Скажите людям правду!
Что просто ждать контрнаступления — это не вариант. Что пока есть возможность, нужно делать все от нас зависящее.
Да, есть помощь от партнеров, но ее, черт возьми, как всегда, есть и будет недостаточно.
Что если бы ее было достаточно, то новосозданные бригады не коммуницировали бы с волонтерскими фондами по разным направлениям сотрудничества и помощи.
Что пока у нас есть время, возможности и финансы, мы можем подготовить резервы обеспечения нашим бригадам, которые пойдут в атаку.
За более чем год полномасштабной войны вы уже определились с фондами и волонтерскими инициативами, которым доверяете. Сейчас именно то время, как и год назад, существенно задонатить этим организациям, чтобы мы имели возможность оперативно собрать дополнительные запасы дронов, транспорта, связи, оптики и медицины.
Чтобы когда наши войска пойдут вперед, у наших волонтерских конвоев было с чем следовать за ними и закрывать самые неотложные потребности.
У нашего фонда уже был подобный опыт при освобождении Харьковщины и Херсонщины. И мы хотим быть максимально готовы к дальнейшим событиям! Работаем, панове.
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