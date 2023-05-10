Залужный готовит сюрприз Путину? 10 мая, 17:58

Чем жила страна 10 мая 2023 года

● Залужний готує сюрприз Путіну? Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не поїхав на чергове засідання військового комітету НАТО у Брюсселі (почалась сьогодні) через «складну оперативну ситуацію на фронті».

Видео дня

● ЗСУ готові на всі 100%, — Блінкен. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, на його думку, Україна має ресурси, необхідні для звільнення території під час майбутнього контрнаступу. «У них є все необхідне, щоб продовжувати успішно повертати територію, яку було захоплено Росією протягом останніх 14 місяців», — сказав він. І додав, що справа не лише у зброї, а й у навчанні.

● Президент Володимир Зеленський розповів про «хороші новини» від партнерів України, що стосуються постачання зброї. Він зазначив, що не про все зараз можна казати публічно. Очільник держави також подякував США за новий пакет військової допомоги на $1,2 млрд, до якого входить артилерія, а також захист від російських ракет і безпілотників.

● Гарячі місця залишились гарячими. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 23 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснили 97 обстрілів з РСЗВ, повідомив зранку Генштаб ЗСУ. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках — здійснив 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут і Мар'їнка.

● Під Бахмутом розбили «сусідів» Пригожина. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом розгромили підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ, звільнили частину території України та взяли в полон окупантів. Про це повідомив Андрій Білецький, командир тактичної групи Азов, яка входить до складу 3-ї ОШБр. За його словами, фактично повністю знищено 6-ту і 8-му роти російської 72-ї бригади. «Розбита бригадна розвідка, знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених. Наступальні дії велися в смузі шириною 3 км і глибиною 2 км 600 метрів. Уся дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ», — заявив Білецький. Також великих втрат зазнав 3-й штурмовий загін ПВК Вагнера.

Тим самим підтвердилися слова ватажка «вагнерівців» Євгенія Пригожина, який вчора розповів, що російська бригада втекла з фронту, відкривши фланг його ПВК.

● «Офіційно. Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута і „500 трупів“ росіян, що залишилися, — відповідає дійсності», — повідомила раніше 3-я окрема штурмова бригада ЗСУ в TГ.

● День російських втрат. В Україні минулої доби ліквідували 690 російських окупантів. Усього втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення досягли 196 310 військових. Це дані Генштабу ЗСУ на ранок.

А ще українці знищили: танків — 3736 (+2 за добу), бойових броньованих машин — 7275 (+18), артсистем — 3039 (+8), РСЗВ — 555 (+1), засобів ППО — 308 (+1), літаків — 308 (+0), вертольотів — 294 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2624 (+6) та багато іншого.

● Пригожин побачив «геноцид російського народу». У своєму черговому відеозверненні ватажок ПВК Вагнер Пригожин вирішив описати російських солдатів, зазначивши низький рівень їхнього забезпечення. «Брудні, су*а, мокрі… Тремтить, бл*ть, рукавиці мокрі наскрізь, зброї немає, бл*ть, батарейок немає, приладів немає. Ніхто не розуміє, що відбувається. Як у 1941 році, бл*ть, визначаємо, хто і де перебуває, пострілами. Постріл є — отже, ще живі», — сказав він.

Пригожин заявив, що зараз відбувається «знищення російського народу». «Ні що інше як геноцид, бл*ть», — додав він.

● «Кухар Путіна», схоже, починає «обробляти» російський електорат. Адже раніше він сварив Шойгу и міноборони РФ через брак снарядів, а також закликав усіх військових битися сміливо. Тепер же він сварить вже й Путіна, погрожує Шойгу відступом з Бахмута, після якого «фронт посиплеться», а також почав «по-батьківськи» звертати увагу на «страждання» звичайних російських солдатів.

● Вчорашній перший випадок прилюдної критики Путіна Пригожиним, може підірвати базові норми нинішньої кремлівської системи, тоді як короткий парад у Москві майже без техніки продемонстрував рівень деградації армії РФ. Про це написав у своєму зведенні американський Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте также: Иван Яковина У Путина появился новый серьезный соперник

● Лукашенко зовсім хворий? У Кремлі заявили, що Олександр Лукашенко не був присутній на сніданку з іноземними лідерами-гостями Путіна 9 травня (хоча і був на «параді»), бо нібито мав поїхати у Мінськ на заходи. Але білоруські журналісти помітили на руці самопроголошеного президента бінт, а після повернення з Москви той не виступив із традиційною промовою на мінській площі Перемоги.

● Путін нарешті відреагував на дрони над Кремлем. Російський диктатор вперше прокоментував атаку двох дронів на Кремль, що сталась ще в ніч на 3 травня, — він сказав російським журналістам, що в цьому нібито «немає нічого особливого». І додав, що «не надав великого значення» цій події.

Водночас після того випадку Путін декілька днів не з’являвся на людях, а на 9 травня у Москві реалізували безпрецедентні заходи безпеки.

● БПЛА вдарили по російському полігону. У ніч на 10 травня два безпілотники атакували військовий полігон у Воронезькій області РФ. Як повідомило видання Baza, дрони несли вибухівку і вибухнули під час падіння. Постраждали 14 російських військових, про характер їхніх травм та поранень інформації нема. А ще один безпілотник начебто спробував атакувати військовий аеродром у цьому ж регіоні вранці 9 травня, але був збитий за 6 км від об'єкта.

● Речник Міноборони США Патрік Райдер підтвердив, що захисники України 4 травня збили російську гіперзвукову ракету Кинджал за допомогою системи ППО Patriot.

● Будуть нові мобільні ППО. Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв передав чергову партію позашляховиків для створення нових мобільних вогневих груп ППО. «Вони захищатимуть небо на підступах до Києва, а також повітряний простір над іншими населеними пунктами півночі та північного заходу України», — пояснив він.

● Російська ракета залетіла до Польщі. Знайдені у квітні біля міста Бидгощ — це центрально-північна частина Польщі, майже чітко на захід від Мінська, — уламки ракети, схоже, відповідають російській Х-55. Про це свідчать перші висновки Технічного інституту Повітряних сил Польщі. Там припускають, що Х-55, найімовірніше, потрапила в Польщу з-за східного кордону. Таких ракет Варшава на озброєнні не має.

Торік у середині грудня росіяни вкотре масовано обстріляли Україну, використавши бомбардувальники Су-34, розміщені в Білорусі. Як пише RMF24, польські служби відстежували об'єкт, але втратили його з поля зору під Бидгощем. Це сталося приблизно за 2 км від місця, де наприкінці квітня цивільний випадково знайшов залишки ракети.

● Не треба радіти збитим ракетам і дронам. Висока результативність ППО під час останніх російських ракето-дронових атак є результатом наполегливої та важкої роботи, зазначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Та він застеріг, що під час наступного обстрілу показники збитих цілей можуть бути на рівні 30 або 40%. Адже для насичення ППО західною зброю знадобляться роки. Наразі основою залишаються системи С-300 та Бук М1. «Дуже радіти зарано, ми отримали замало допомоги від Заходу для роботи проти повітряних цілей. На жаль, щоб захистити всю Україну, нам треба ще багато сучасних систем», — заявив Ігнат.

● ATACMS не буде, буде інше. Адміністрація Джо Байдена наразі не змінила своєї думки щодо передачі ЗСУ далекобійних ракет ATACMS, написало авторитетне Politico. У США, мовляв, вважають, що проблема далекобійної зброї для української армії «вирішена» через нещодавнє рішення Великої Британії.

Раніше ЗМІ повідомили, що група європейських країн, яку очолює Велика Британія, шукає спосіб надати Україні ракети дальністю до 300 км.

● Румунія передала РСЗВ. Українські артилеристи отримали румунські реактивні системи залпового вогню APR-406 (ліцензована копія РСЗВ БМ-21 Град), — про передачу ЗСУ цих зразків озброєння раніше не повідомлялось. На опублікованих кадрах зафіксовано чотири РСЗВ APR-40. Скільки їх усього — невідомо.

● Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна наразі не може передати українській армії винищувачі Jasplane. Він зазначив, що його країна зараз зосередила свої зусилля щодо допомоги в тренуваннях і технічному обслуговуванні озброєння, яке вже було передано.

І насамкінець:

● Німецький велетень вироблятиме зброю в Україні? Найбільший німецький зброєбудівний концерн Rheinmetall у майбутньому хоче мати можливість виробляти танки, зенітні системи та боєприпаси в Україні, сказав його гендиректор Армін Паппергер. Він зазначив, що вже найближчими тижнями намагатиметься укласти деякі угоди про співпрацю та створення спільних підприємств з українськими компаніями.

За словами Паппергера, йдеться про спільні підприємства з виробництва бойових машин, систем протиповітряної оборони та боєприпасів. «Таким чином ми даємо Україні можливість захищатися у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Інвестиції в нові заводи надходитимуть від української держави», — зазначив він.

Як приклад, Паппергер навів план будівництва в Україні основних бойових танків Panther, — їх можуть виготовляти до 400 одиниць на рік. Попередні переговори з Україною щодо цього проекту перспективні, зазначив гендиректор.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє — своє та країни.