Остановиться и ждать F-16? Детальный разбор, как и где идет наступление ВСУ 21 июня, 16:27 NV Премиум

За полторы-две недели, которые даются на разведку боем, зондирующие операции, ВСУ провели их по всей линии фронта до глубины 30−40 км

Есть уже понимание расположения российских войск, огневых точек. И это происходит согласно плану. Дальше уже началась работа артиллерии, авиации, дальних средств поражения по выявленным точкам, в основном, стационарным. Но есть еще некоторые оперативные, тактические моменты. Идет передвижение российских войск, идет передвижение оперативных и стратегических резервов. Россияне уже сдернули свои стратегические резервы. Начинают их подтягивать. Часть их подходит к запорожскому направлению, основная идет на луганское направление. Россияне пытаются точку применения силы переместить — с запорожского на луганское направление — нас туда перетянуть.

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Наши наземные силы и средства, которые выделены для продолжения наступательных действий, уже обозначились. Уже видно, где мы начинаем работать. А начинаем прогрызать линию обороны в местах предполагаемых линий наступлений. Вот если в районе Орехово, то уже понятно, что идем в сторону Васильевки, Работино — общее направление — на обход Токмака в будущем. То есть, не в лоб будем выходить на Токмак, а с запада и с востока будем его просто обходить, так как в Токмаке мощная система обороны. Нет смысла его брать в лоб.

Следующая локация на запорожском направлении — это Времовский выступ. Там он срезан частично.