ВСУ прорвали главную линию обороны на юге 31 августа, 18:05

Чем жила страна 31 августа 2023 года

● ВСУ прорвали главную линию обороны на юге. Силы обороны Украины прорвали основную линию обороны россиян на юго-востоке страны. Об этом написала The Wall Street Journal. По словам неназванного украинского офицера, десантники ВСУ ведут бои на укрепленных позициях россиян на окраине села Вербове в Запорожской области. Также бойцы вышли на главную линию обороны к югу от освобожденного ранее соседнего Работино.

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«Значение этого наступления заключается в том, что Украина впервые прорвала главную российскую оборонительную линию — разветвленную систему минных полей, траншей и противотанковых заграждений, прикрытых артиллерией», — говорится в материале WSJ. Сейчас Силы обороны пытаются увеличить «трещины» в этой линии, чтобы создать достаточно большую «дыру», через которую сможет прорваться бронетехника, отметило издание.

● На Таврическом направлении несколько снизилась активность боевых действий, заявил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Он отметил, что действия врага «трудно назвать контрнаступлением», но локальные контратаки тот проводит. «В районе Вербового, в районе Старомайорского, — пояснил Штупун, — [Враг] продолжает свои безуспешные попытки в районе Марьинки».

● На Восточном направлении сейчас идут жесткие бои, снарядного голода у оккупантов нет, заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш.

● Союзникам нужно доверять ВСУ. ВСУ постепенно продвигаются вперед в своем контрнаступлении, и союзники должны доверять тому, как украинские войска проводят военные операции. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Они оттесняют россиян, им удается пройти через некоторые из этих сильно защищенных территорий, не в последнюю очередь — через минные поля», — сказал он CNN.

По словам генсека, сейчас еще важнее поддерживать Украину, «потому что мы все знаем, что это тяжелая борьба».

● Украина получила дальнобойное оружие. Президент Владимир Зеленский заявил, что дальнобойное оружие, которое произвела Украина, попало в цель российских оккупантов за 700 км. По его словам, о таком результате на селекторном совещании отчиталось руководство Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

О какой именно цели идет речь, Зеленский не уточнил. Однако 700 км — это расстояние от Украины до Пскова, где в ночь на 30 августа на аэродроме прогремели взрывы, — ГУР подтвердило уничтожение там четырех российских самолетов Ил-76.

● В британской разведке проанализировали крупнейшую атаку БПЛА на РФ, которая состоялась в ночь на 30 августа, и отметили, что достижение дронами целей свидетельствует о том, что российская ПВО испытывает трудности с их обнаружением и уничтожением.

● Удар украинских беспилотников по аэродрому Пскова спровоцировал в России волну критики в адрес минобороны РФ — как из-за неспособности защитить военные объекты, так и из-за замалчивания фактов о последствиях удара. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны.

● Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уничтожен беспилотник, который сегодня летел в направлении столицы страны-агрессора. Как сообщил ТГ-канал Mash, московские аэропорты не принимали и не отправляли суда. Задержаны по меньшей мере 59 рейсов.

● F-16 нужно 160. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо около 160 истребителей F-16, чтобы не дать России доминировать в воздухе и защитить страну.

● Катастрофа Ми-8. Госбюро расследований официально расследует катастрофу двух боевых вертолетов Ми-8 в Донецкой области, в результате которой погибли шесть бойцов ВСУ. В ГБР отметили, что особое внимание уделят изучению технического состояния вертолетов и соблюдению правил подготовки к полетам. Также будут изучать версию диверсии или поражения вертолетов россиянами.

29 августа в Краматорском районе разбились два украинских вертолета Ми-8. Представитель 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Евгений Ракита сообщил о гибели шестерых пилотов во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении. По его словам, все погибшие имели офицерские звания: один из них — родом с Полтавщины, остальные — из других регионов Украины.

● Минус 610 окупантов и 13 танков. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 610 российских окупантов. Всего потери от начала полномасштабного вторжения составили 263 020 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4436 (+13 за сутки), боевых бронированных машин — 8604 (+8), артсистем — 5507 (+31), РСЗО — 734 (+1), средств ПВО — 500 (+0), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4417 (+22), крылатых ракет — 1445 (+26) и многое другое.

● Секретарь Совбеза Алексей Данилов опроверг информацию NYT о том, что потери Украины с начала полномасштабного вторжения РФ составили уже 70 тыс. погибших военных. Данилов объяснил немецкий Welt, что эта информация абсолютно не соответствует действительности, а те, кто называет такие цифры, не владеют ситуацией в стране. Секретарь СНБО подчеркнул, что в Украине не такая большая армия, чтобы говорить о таких цифрах.

● Зеленский поручил проверить ВВК. Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по работе военно-врачебных комиссий (ВВК). Он поручил провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. По результатам проверки будут сделаны выводы о тех лицах, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу за время от начала полномасштабной агрессии.

Зеленский также поручил активизировать расширение возможностей проходить ВВК в системе гражданских медицинских учреждений.

● Резников уйдет? Министр обороны Алексей Резников уйдет в отставку, а на его место подадут кандидатуру главы Фонда госимущества Рустема Умерова. Об этом в ТГ написал народный депутат Ярослав Железняк. Ссылаясь на свои данные, он написал, что Резников будет послом Украины в Великобритании.

По данным УП, сам Умеров не смог опровергнуть или подтвердить информацию о том, что займет другой пост. Источники в команде президента сообщили, что вопрос преемника Резникова до сих пор открыт, — решение может появиться на следующей неделе. «Министерство очень сложное, вменяемых потенциальных кандидатов очень мало», — рассказал УП приближенный к ОП высокопоставленный источник.

● Эта информация появилась на фоне нового скандала с закупками для МО — речь идет о приобретении курток по завышенным ценам при посредничестве родственника одного из депутатов СН.

● Тем временем в самой Британии сегодня официально ушел в отставку министр обороны Бен Уоллес, который возглавлял ведомство с 2019 года. И ему уже нашли замену:

● Продолжит помогать Украине. Новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс (до этого он занимал должность министра энергетики и даже побывал в этом ранге в Киеве на прошлой неделе) написал свой первый твит после официального назначения, пообещав дальнейшую поддержку Украины. «Я с нетерпением жду начала работы со смелыми мужчинами и женщинами наших вооруженных сил, которые защищают безопасность нашей страны. И продолжения поддержки Британией Украины в борьбе с варварским вторжением Путина», — отметил он.

● Зеленский планирует провести выборы? Во время военного положения невозможно провести президентские выборы (должны были бы состояться в следующем году), но Владимир Зеленский «готов внести изменения в законодательство». Об этом он рассказал в интервью португальскому RTP. На вопрос журналиста, не боится ли он проиграть на выборах, глава государства ответил: «Я не боюсь проиграть».

«В 2024 году, если будет продолжаться война, и если выборы состоятся, я никогда в жизни не покину свою страну», — подчеркнул президент. И отметил, что выборы должны пройти на всей территории государства. Проголосовать должны также как военные, так и граждане Украины за рубежом.

И напоследок:

● Полиция в Днепре открыла дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции после трагедии 29 августа, когда правоохранитель во время драки застрелил мужчину — нарушителя ПДД, который крайне агрессивно себя вел. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.