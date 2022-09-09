Невероятный результат невероятного наступления 9 сентября, 18:27

Чем жила страна 9 сентября 2022 года

●Невероятный результат невероятного наступления. Пошли всего лишь четвертые сутки с момента появления первых новостей об неожиданной атаке ВСУ в районе Балаклеи (юго-восток Харьковской области), как уже есть свидетельства того, что украинские военные добрались до Купянска — города примерно в 70 км восточнее Балаклеи, расположенного вблизи от северо-западной админграницы Луганской области.

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На выход к окраинам Купянска указывает фото бойцов Сил обороны, держащих в руках украинский флаг возле знака на въезде в город. Его днем опубликовал Telegram-канал Харьков Life.

● Более того, появились данные о том, что ВСУ расширили этот глубокий прорыв к югу, освободив весь западный берег реки Оскол до Бахтина. То есть, над изюмской группировкой врага с севера нависла опасность окружения.

● Официальной информации от Генштаба ВСУ по поводу достижения Купянска пока нет.

При этом утром военные аналитики лишь надеялись, что ВСУ в ближайшие дни достигнут Купянска:

● Паника в российских тылах и среди пропагандистов. В своей сводке по итогам 8 сентября американский Институт изучения войны (ISW) сообщил: ВСУ добились «значительных успехов» в Харьковской области и продвигаются к Купянску — ключевому узлу российской логистики и обеспечения войск на изюмском направлении. Тем временем среди военных блогеров РФ ширится небывалая критика военачальников и руководства России.

По оценкам экспертов ISW, российские тылы в Харьковской области «теперь уязвимы для дальнейшего наступления украинцев», и ВСУ имеют шансы вернуть под контроль Купянск в течение следующих 72 часов. «Относительно быстрая скорость наступления украинских войск и близость к Купянску вызывают панику в российских тыловых районах», — констатируют авторы сводки.

Освобождение Купянска, по мнению аналитиков ISW, серьезно ухудшит, хотя и не полностью перережет российские наземные линии обеспечения и коммуникаций с Изюмом (и все же потеря Купянска ударит по способности РФ поддерживать и наступательные, и оборонительные операции).

● Подлая месть оккупантов. Россияне обстреляли из реактивных систем залпового огня жилые кварталы Харькова. Под удар попали жилые дома, детский дом творчества, школа. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, в результате ранения получили 14 человек, из них трое — дети 3, 11 и 15 лет. Детей госпитализировали в медицинское учреждение. Их состояние медики оценивают, как «средней тяжести». Угрозы их жизни нет.

● Отдельные подразделения войск РФ несут значительные потери на фоне контрнаступления ВСУ в Харьковской области и освобождения украинских территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

● Рекордные потери врага. За минувшие сутки оккупанты потеряли в Украине сразу 650 своих солдат и офицеров (вчера этот показатель был 640 и уже выглядел рекордным). А с начала полномасштабного вторжения РФ лишилась в Украине 51,9 тыс. военнослужащих. Такие данные по состоянию на утро 9 сентября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Харьковском направлениях.

Также оккупанты лишились более 13 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2122 (+10 за сутки), боевые бронированные машины — 4575 (+18), артсистемы — 1237 (+11), реактивные системы залпового огня — 306 (+1), средства ПВО — 159 (+0), самолеты — 239 (+0), вертолеты — 211 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 888 (+4) и многое другое.

● Среди солдат оккупационной армии назревает бунт? На фоне успешного контрнаступления ВСУ сразу на нескольких направлениях и стремительного освобождения ранее оккупированных территорий российские военные массово пишут отказы от участия в дальнейших боевых действиях. Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны оперативного командования Юг. По ее словам, на данное время среди российских солдат царит атмосфера назревающего бунта.

● По словам Гуменюк, на юге украинские силы продвинулись вглубь позиций врага на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

● Во вчерашнем вечернем обращении президент Владимир Зеленский рассказал, что с 1 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. кв. км территории Украины и десятки населенных пунктов.

● Продуктивный визит на фоне наступления. Глава Госдепа США Энтони Блинкен назвал продуктивным «и во многом выдающимся» свой вчерашний неанонсированный визит в Киев. «Президент Байден считал, что было бы особенно важно приехать сейчас, когда Украина начинает свое контрнаступление на юге, а также на востоке», — сказал он.

Блинкен отметил, что эффективность действий ВСУ и результат поставок оружия показывает всему миру необходимость продолжать поддержку Украины.

Глава Госдепа США сообщил, что провел ряд важных встреч в Киеве и обсудил дальнейшую поддержку ВСУ.

● К слову, сегодня в Киев побывал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

● А США ввели санкции против трех иранских компаний, производящих ударные беспилотники, которые поставляются в РФ.

● США готовы реформировать Совбез ООН. США поддерживают реформы Совета Безопасности ООН, учитывая российскую агрессию. В частности, использование права вето. Об этом на брифинге, посвященном приоритетам на 77-й сессии Генассамблеи, заявила Линда Томас-Гринфилд, постоянная представительница США при ООН.

По словам Томас-Гринфилд, РФ как постоянный член Совбеза, нанесла удар по самой основе Устава ООН, а ее развязанная война против Украины «испытывает на прочность фундаментальные принципы», на которых основывается организация.

Меры по реформированию Совбеза, по словам Томас-Гринфилд, будут включать соавторство США в резолюции о праве вето, требующей от постоянных членов Совбеза объяснить их использование Генассамблее ООН. Также она считает, что Совбез должен отражать глобальную реальность и учитывать географическое представительство.

● Русским в Европе не рады. Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме со страной-агрессором Россией. Теперь на граждан РФ будут распространяться общие правила визового кодекса. Данное решение ЕС для них означает: увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, необходимость предоставления дополнительных документальных доказательств, увеличение времени оформления визы, ужесточение правил выдачи многократных виз.

И для финала:

● Украина будет выбивать из РФ $300 млрд. Украина планирует добиться от России репараций за развязанную войну на сумму не менее $300 млрд. Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил изданиям медиагруппы Funke, пишет DW. «Мы хотим получить компенсацию за все убытки, которые Россия нанесла Украине своей агрессивной войной», — подчеркнул он.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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