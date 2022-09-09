Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Невероятный результат невероятного наступления

9 сентября, 18:27
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Чем жила страна 9 сентября 2022 года

●Невероятный результат невероятного наступления. Пошли всего лишь четвертые сутки с момента появления первых новостей об неожиданной атаке ВСУ в районе Балаклеи (юго-восток Харьковской области), как уже есть свидетельства того, что украинские военные добрались до Купянска — города примерно в 70 км восточнее Балаклеи, расположенного вблизи от северо-западной админграницы Луганской области.

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На выход к окраинам Купянска указывает фото бойцов Сил обороны, держащих в руках украинский флаг возле знака на въезде в город. Его днем опубликовал Telegram-канал Харьков Life.

Более того, появились данные о том, что ВСУ расширили этот глубокий прорыв к югу, освободив весь западный берег реки Оскол до Бахтина. То есть, над изюмской группировкой врага с севера нависла опасность окружения.

Официальной информации от Генштаба ВСУ по поводу достижения Купянска пока нет.

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При этом утром военные аналитики лишь надеялись, что ВСУ в ближайшие дни достигнут Купянска:

● Паника в российских тылах и среди пропагандистов. В своей сводке по итогам 8 сентября американский Институт изучения войны (ISW) сообщил: ВСУ добились «значительных успехов» в Харьковской области и продвигаются к Купянску — ключевому узлу российской логистики и обеспечения войск на изюмском направлении. Тем временем среди военных блогеров РФ ширится небывалая критика военачальников и руководства России.

По оценкам экспертов ISW, российские тылы в Харьковской области «теперь уязвимы для дальнейшего наступления украинцев», и ВСУ имеют шансы вернуть под контроль Купянск в течение следующих 72 часов. «Относительно быстрая скорость наступления украинских войск и близость к Купянску вызывают панику в российских тыловых районах», — констатируют авторы сводки.

Освобождение Купянска, по мнению аналитиков ISW, серьезно ухудшит, хотя и не полностью перережет российские наземные линии обеспечения и коммуникаций с Изюмом (и все же потеря Купянска ударит по способности РФ поддерживать и наступательные, и оборонительные операции).

● Подлая месть оккупантов. Россияне обстреляли из реактивных систем залпового огня жилые кварталы Харькова. Под удар попали жилые дома, детский дом творчества, школа. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, в результате ранения получили 14 человек, из них трое — дети 3, 11 и 15 лет. Детей госпитализировали в медицинское учреждение. Их состояние медики оценивают, как «средней тяжести». Угрозы их жизни нет.

Отдельные подразделения войск РФ несут значительные потери на фоне контрнаступления ВСУ в Харьковской области и освобождения украинских территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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● Рекордные потери врага. За минувшие сутки оккупанты потеряли в Украине сразу 650 своих солдат и офицеров (вчера этот показатель был 640 и уже выглядел рекордным). А с начала полномасштабного вторжения РФ лишилась в Украине 51,9 тыс. военнослужащих. Такие данные по состоянию на утро 9 сентября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Харьковском направлениях.

Также оккупанты лишились более 13 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2122 (+10 за сутки), боевые бронированные машины — 4575 (+18), артсистемы — 1237 (+11), реактивные системы залпового огня — 306 (+1), средства ПВО — 159 (+0), самолеты — 239 (+0), вертолеты — 211 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 888 (+4) и многое другое.

● Среди солдат оккупационной армии назревает бунт? На фоне успешного контрнаступления ВСУ сразу на нескольких направлениях и стремительного освобождения ранее оккупированных территорий российские военные массово пишут отказы от участия в дальнейших боевых действиях. Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны оперативного командования Юг. По ее словам, на данное время среди российских солдат царит атмосфера назревающего бунта.

По словам Гуменюк, на юге украинские силы продвинулись вглубь позиций врага на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Во вчерашнем вечернем обращении президент Владимир Зеленский рассказал, что с 1 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. кв. км территории Украины и десятки населенных пунктов.

● Продуктивный визит на фоне наступления. Глава Госдепа США Энтони Блинкен назвал продуктивным «и во многом выдающимся» свой вчерашний неанонсированный визит в Киев. «Президент Байден считал, что было бы особенно важно приехать сейчас, когда Украина начинает свое контрнаступление на юге, а также на востоке», — сказал он.

Блинкен отметил, что эффективность действий ВСУ и результат поставок оружия показывает всему миру необходимость продолжать поддержку Украины.

Глава Госдепа США сообщил, что провел ряд важных встреч в Киеве и обсудил дальнейшую поддержку ВСУ.

К слову, сегодня в Киев побывал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

А США ввели санкции против трех иранских компаний, производящих ударные беспилотники, которые поставляются в РФ.

● США готовы реформировать Совбез ООН. США поддерживают реформы Совета Безопасности ООН, учитывая российскую агрессию. В частности, использование права вето. Об этом на брифинге, посвященном приоритетам на 77-й сессии Генассамблеи, заявила Линда Томас-Гринфилд, постоянная представительница США при ООН.

По словам Томас-Гринфилд, РФ как постоянный член Совбеза, нанесла удар по самой основе Устава ООН, а ее развязанная война против Украины «испытывает на прочность фундаментальные принципы», на которых основывается организация.

Меры по реформированию Совбеза, по словам Томас-Гринфилд, будут включать соавторство США в резолюции о праве вето, требующей от постоянных членов Совбеза объяснить их использование Генассамблее ООН. Также она считает, что Совбез должен отражать глобальную реальность и учитывать географическое представительство.

● Русским в Европе не рады. Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме со страной-агрессором Россией. Теперь на граждан РФ будут распространяться общие правила визового кодекса. Данное решение ЕС для них означает: увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, необходимость предоставления дополнительных документальных доказательств, увеличение времени оформления визы, ужесточение правил выдачи многократных виз.

И для финала:

● Украина будет выбивать из РФ $300 млрд. Украина планирует добиться от России репараций за развязанную войну на сумму не менее $300 млрд. Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил изданиям медиагруппы Funke, пишет DW. «Мы хотим получить компенсацию за все убытки, которые Россия нанесла Украине своей агрессивной войной», — подчеркнул он.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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