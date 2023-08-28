Секретная встреча Залужного 28 августа, 18:47

Чем жила страна 28 августа 2023 года

● Секретная встреча Залужного. Командование Североатлантического альянса провело секретное пятичасовое совещание с главкомом ВСУ Валерием Залужным на польской границе, написала The Guardian. По данным издания, встреча состоялась 15 августа. Кроме генерала, в ней участвовал весь командный состав ВСУ, верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин. «Главным вопросом повестки дня было — что делать с остановленным прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на предстоящую изнурительную зиму и долгосрочная стратегия, поскольку война неизбежно приближается к 2024 году», — написала The Guardian.

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В совещании не принимал личное участие председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, зато его британский коллега Радакин становится «все более важным игроком» в помощи Украине и военных контактах между Киевом и Западом. Как напоминает The Guardian, Белый дом беспокоит представление о том, что США слишком тесно вовлечены в войну России и Украины, поэтому Милли «запретили приезжать в Украину».

Издание отмечает, что после этой встречи стратегия ВСУ изменилась. Сейчас украинские военные сосредотачивают усилия на Запорожском направлении и выходе к Азовскому морю.

● Наступление идет дальше. Заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение украинскими военными села Работино (к юго-востоку от Запорожья, по направлению на Бердянск). Силы обороны продолжают двигаться юго-восточнее этого населенного пункта. По словам Маляр, украинцы продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого «несмотря на яростное сопротивление врага».

От Работино около 20 км до Токмака — важного узла обороны русских на пути к Мелитополю или Бердянску.

● После освобождения села Работино на западе Запорожской области Вооруженные силы Украины стоят перед следующей линией российской обороны на юге. Достоверных признаков того, что она будет легче для ВСУ, пока нет — хотя нет и доказательств того, что оккупантам хватит резервов и ресурсов, чтобы защищать эти укрепления так же интенсивно. Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны (ISW).

● Минус 490. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 490 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 261 310 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4400 (+4 за сутки), боевых бронированных машин — 8562 (+8), артсистем — 5425 (+22), РСЗО — 730 (+2), средств ПВО — 499 (+1), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4383 (+5), крылатых ракет — 1415 (+4) и многое другое.

● Помощь в войне на 2024 год. Администрация президента США Джо Байдена убеждена в необходимости дальше поставлять вооружение для Украины. Сейчас наибольшей поддержкой пользуется идея передачи кассетных снарядов для РСЗО. Как говорится в статье The Washington Post, команда действующего президента США считает, что боевые действия в Украине могут продолжиться в 2024 году. Поэтому администрация Байдена подготовила несколько новых вариантов поддержки для Киева.

Среди всех предложений наибольшей поддержкой пользуется идея предоставить для Украины кассетные боеприпасы, которые можно запускать из РСЗО и нанести глубокие удары. Кроме того, в Вашингтоне также планируют обсудить создание «сил будущего», которые смогли бы сдержать РФ.

● Что Зеленский считает большим риском. Президент Владимир Зеленский считает, что в случае переноса военных действий на территорию России Украина может потерять поддержку ряда международных партнеров. Об этом он заявил 1+1. Отвечая на соответствующий вопрос журналистки, Зеленский отметил: «Это большой риск, что мы точно останемся одни».

Президент подчеркнул, что страна пытается привлечь на свою сторону не только государства, которые ее поддерживали с начала агрессии РФ, но и «те государства, которые смотрят на нас на расстоянии, а были почти на исторической дистанции».

● Украина станет Израилем. Двусторонний договор с США о гарантиях безопасности Украины должен быть похож на израильскую модель. В нем должны быть очерчены вопросы санкций, оружия, финансов, однако с каждой страной перечень может быть другим. Об этом заявил 1+1 президент Владимир Зеленский. «Там [в договорах о гарантиях безопасности] должны быть и санкции, и оружие, финансы, ПВО, самолеты — меню большое, но разный клиент, скажем так. С Соединенными Штатами это будет более мощный двусторонний договор, с Британией — более сильный. Есть государства, которые просто не имеют оружия, но [имеют] финансы, серьезные санкции в случае повторения агрессии», — заявил он.

«Со США у нас, наверное, будет именно такая модель — израильская, там, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и тренировки, и финансы и так далее. Вроде бы израильская, но другое государство у нас и другой враг», — пояснил Зеленский.

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● «Простое решение» от президента. Президент Владимир Зеленский заявил в интервью 1+1, что поставил задачу законодательно приравнять коррупцию к государственной измене на время военного положения. Соответствующий законопроект Верховная Рада получит уже на ближайшей неделе. «Если ты хочешь побороть, скажем так, „местную брусчатку“, то я не могу бороться с брусчаткой в каждом городе. Есть фундаментальные решения, на них я обращаю внимание. Например, я поставил задачу законодательную по приравниванию коррупции к государственной измене на военное время», — отметил глава государства.

● Почему коррупция, а не госизмена. Если Верховная Рада приравняет коррупцию к государственной измене на время военного положения, то власть планирует разрешить расследовать такие дела на более 24 млн грн не только НАБУ (независимой инстанции), но и СБУ (которая относится к президентской вертикали власти). Об этом написала ZN.UA, ссылаясь на источники в Офисе президента и НАБУ.

Однако, как заявил источник издания, после реакции западных партнеров, которые дали понять, что видят здесь «покушение на независимость антикоррупционной системы», идею в ОП изменили. Сейчас речь идет не о том, чтобы отобрать у НАБУ право на проведение крупных антикоррупционных расследований, а о предоставлении права и СБУ их проводить, сообщает издание.

● Часть чиновников СБУ не хочет избавляться от несвойственных для спецслужб полномочий, а именно противодействия экономическим преступлениям, поэтому продвигает идею передачи борьбы с коррупцией в свою юрисдикцию, рассказал Radio NV Виктор Ягун, экс-замглавы СБУ.

● Ставка верховного. Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Он написал в ТГ, что максимальное внимание уделили наступлению и обеспечению фронта всем необходимым, в частности оружием. Также участники Ставки обсудили реализацию плана по защите критической и энергетической инфраструктуры, подготовку к зиме и разработку программы перехода на перспективные типы самолетов. Зеленский заслушал отчет по инспекции военно-врачебных комиссий, его рассмотрят на следующем заседании Совбеза.

● Эрдоган едет в Москву. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с российским диктатором, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на двух неназванных турецких чиновников. Эрдоган может приехать к Путину в Россию, прежде чем отправиться в Индию на саммит Большой двадцатки. В администрации турецкого президента отказались от комментариев.

● Путин хотел Крым, Луганщину и Донеччину. Российский диктатор в начале полномасштабного вторжения убеждал канцлера Германии Олафа Шольца признать «независимыми» Донецкую и Луганскую области, а оккупированный Крым — частью России. Об этом написал журналист Штефан Ламби для немецкого Bild.

Ламби получил доступ к стенограмме переговоров Шольца с президентом Франции Эммануэлем Макроном, где лидеры стран обсуждают переговоры с Путиным. Как сообщает немецкое издание, переговоры Шольца с Путиным состоялись 4 марта 2022-го — на девятый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

● F-16 весной. Украина может начать использовать американские истребители F-16 весной 2024 года. Такой прогноз дал министр обороны Алексей Резников в интервью Bild. «Мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников», — сказал министр.

● Cледствие рассматривает три основных версии авиакатастрофы самолетов L-39 в Житомирской области. Об этом сообщила советник по коммуникациям Госбюро расследований Татьяна Сапьян: «Следствием будут рассматриваться версии: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов, и третья версия — нарушение при организации осуществления полетов». Сейчас по факту авиакатастрофы назначены экспертизы, к расследованию привлечены представители Генштаба ВСУ и Воздушных сил.

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25 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое летчиков погибли: капитан Андрей Пильщиков (Джус), майор Вячеслав Минка и майор Сергей Проказин. Они были боевыми пилотами 40-й бригады тактической авиации.

И напоследок:

● Супероперация ССО. В Силах специальных операций (ССО) раскрыли некоторые подробности совместной с другими подразделениями ССО во временно оккупированном Крыму, в ходе которой были поражены объекты 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота РФ.

В ССО рассказали, что во время атаки 25 августа было применено несколько ударных БПЛА, которые нанесли поражение по месту дислокации подразделения противника в селе Перевальное Симферопольского района. В результате ударов враг понес потери убитыми и ранеными. Также получила серьезные повреждения военная техника.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.