Как разведка США оценивает наступление ВСУ 18 августа, 18:17

Чем жила страна 18 августа 2023 года

● Как разведка США оценивает наступление ВСУ. В американской разведке считают, что Украина во время контрнаступления не достигнет ключевого для юго-востока города Мелитополь и в таком случае не сможет в этом году выполнить главную цель — разрушить российский сухопутный мост в Крым. Об этом написала The Washington Post, ссылаясь на ознакомленных с засекреченным прогнозом собеседников.

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Неназванные американские чиновники высказали изданию мнение, что из-за больших минных полей и возведенной оккупантами обороны ВСУ, которые продвигаются к Мелитополю из Работино, «будут оставаться в нескольких милях от него». «Мелитополь имеет решающее значение для украинского контрнаступления, поскольку считается воротами в Крым. Город находится на пересечении двух важных автомагистралей и железнодорожной линии», — написала WP.

По словам американских и западных официальных лиц, совместные учения украинцев с военными из США и Британии предусматривали потери в технике, которые должны были стать «ценой прорыва главной оборонительной линии России». И Пентагон якобы неоднократно советовал Киеву сосредоточить большую массу сил на одной точке прорыва. Но Украина избрала другую стратегию — продвижение вперед небольшими подразделениями, постепенно достигнув за лето успехов на разных участках фронта.

В то же время, по данным WP, в Вашингтоне отвергают критику, что предоставление истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS, на чем последовательно настаивает Украина, могли бы привести к другому результату.

● У Резникова ответили. Алексей Копытько, советник министра обороны Украины Алексея Резникова, отреагировал на материал The Washington Post. По его словам, статья является «новым вбросом» от создателей «россияне возьмут Киев за 72−96 часов». Он подчеркнул: воспринимать анонимные ссылки на «разведку», «источники» в СМИ, «которые неоднократно замечены в попытках оказывать нездоровое давление, категорически не стоит». По словам Копытько, ВСУ могут не достичь любых задач, если не будут иметь оружия.

А вот официальная позиция:

● США убеждены в способности украинских войск продолжать добиваться прогресса на поле боя. Вашингтон сделает все возможное, чтобы поддержать контрнаступление Украины. Об этом сообщила Guardian со ссылкой на советника по нацбезопасности США Джейка Салливана.

Салливан добавил, что США «не собираются портить результат» и не будут предсказывать, что произойдет, потому что «эта война по своей природе непредсказуема».

● Россияне почти истощены. Последние успехи ВСУ в районе Работино и восточнее Урожайного (Мелитопольское и Бердянское направления контрнаступления) показали, насколько украинские силы истощили оккупантов и их оборону. Кроме того, в районе Работино ВСУ, вероятно, близки к менее плотно заминированным территориям, что может ускорить продвижение Украины. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

● Минус 460. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 256 510 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4332 (+3 за сутки), боевых бронированных машин — 8410 (+12), артсистем — 5193 (+24), РСЗО — 714 (+0), средств ПВО — 486 (+0), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 316 (+2), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4276 (+4), крылатых ракет — 1406 (+2) и многое другое.

● Зеленский обещает новости. Президент Украины провел совещание с представителями силовых структур по ситуации в стране. «Реализуются договоренности с партнерами. Входят тяжелая техника, артиллерия, средства ПВО. Продолжаем работу над следующими пакетами. Новости будут скоро», — отметил он в ТГ.

Владимир Зеленский также заслушал закрытые доклады СБУ и ГУР по специальным задачам, и заверил, что работа продолжается. Также на совещании обсуждали оборонительные и наступательные операции ВСУ на фронте и результаты применения дронов.

● Перепуг пришел в Москва-сити. Утром московские власти ограничивали полеты в местные аэропорты «с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Вроде бы, была угроза атаки дронов. В частности, речь идет об аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

В ночь на 18 августа российские ТГ-каналы сообщали о звуках взрывов в Подмосковье и Москве. Отмечалось, что «взрыв беспилотника» был слышен возле одной из башен Москва-Сити — делового района (уже ранее дважды атакованного БПЛА). Минобороны страны-агрессора объявило, якобы украинский беспилотник «пытался атаковать объекты в Москве», но «был поражен» и упал в районе Краснопресненской набережной.

● Но днем в небоскребах Москва-Сити провели массовую эвакуацию, — кто-то сообщил администрации о «ударах беспилотников». Информация не подтвердилась. Произошло это после публикации в ТГ-каналах видео с «роем беспилотников над Серпуховом « (это юг Московской области). Этим «роем», похоже, были пять винтовых самолетов местного аэроклуба, летевших с учебными целями в город Владимир (к востоку от Москвы).

И еще:

● В Новороссийске запылало. В грузовом терминале крупнейшего российского порта Новороссийск (расположен в одноименном городе Краснодарского края) вспыхнул масштабный пожар. По данным ТГ-каналов Baza и Shot, загорелись деревянные паллеты. Baza написала, что на них стояли бочки с горючим и маслом. Пламя охватило 1,3 тыс. кв. м.

Относительно следующих пакетов помощи Украине:

● F-16 прилетят из Дании и Нидерландов. В Дании и Нидерландах получили одобрение от США о предоставлении Украине истребителей F-16. В частности, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что получил письмо от госсекретаря США Энтони Блинкена с соответствующим разрешением.

В то же время глава МИД Дании отметил, что никакого решения относительно того, когда самолеты будут предоставлены Украине, еще не принято. «Мы начали международную коалицию с учебными мероприятиями под руководством Дании и Нидерландов, и мы идем хорошо. И следующее — это вопрос возможного предоставления самолетов, и это вопрос, который мы обсуждаем с нашими союзниками», — сказал он.

● Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности, подтвердил, что Украина получит истребители F-16 после того, как пилоты пройдут обучение. А они должны начаться в конце августа.

● Первое судно, которое вышло из порта Одессы после завершения зерновой сделки, воспользовавшись временным коридором, прибыло в Стамбул. Об этом написало Reuters со ссылкой на очевидцев. По данным издания, контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга прошел через турецкий Босфор.

● Украина продолжает работу по организации новых обменов пленными с Россией, в ближайшее время ожидаются хорошие новости. Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

● Турция построит второй ракетный корвет класса Ada для ВМС Украины, — в Стамбуле состоялась церемония закладки его киля. Это уже второй корвет, который Анкара строит для Украины. В октябре 2022 года на воду спустили первый — Гетман Иван Мазепа.

И напоследок:

● Полиция предотвратила покушение на заместителя главы Госналоговой службы Евгения Сокура. Нападение готовили двое мужчин, которых правоохранители задержали в то время, когда оба с битами направлялись в сторону чиновника. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.

Правоохранители заранее получили информацию о подготовке к нападению, целью которого было нанесение телесных повреждений. Поэтому в 8 утра злоумышленников задержали непосредственно во время покушения.

По словам Даниила Гетманцева, главы комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, заказчиками нападения были «схемщики, потерявшие бизнес и перешедшие черту».

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.