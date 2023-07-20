Зеркальный ответ Кремлю 20 июля, 18:02

Чем жила страна 20 июля 2023 года

● ВСУ подготовили Бахмут к освобождению. Сейчас созданы все условия для того, чтобы вернуть Бахмут, заявил ВВС командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. «В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями [чем у россиян]. Потому что вообще расположение российских войск сейчас напоминает такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте. И они находятся в таком полуокружении. Ну, этим просто нельзя не воспользоваться», — сказал он.

Видео дня

Сырский не знает, сколько времени займет отвоевание Бахмута. «Я буду стараться это сделать как можно быстрее», — добавил он.

Командующий отметил, что Бахмут — это центр сосредоточения основных направлений и дорог.

● Темп наступления — до 1 км в день. Ежедневно Силы обороны Украины продвигаются на расстояние 0,5−1 км в рамках контрнаступления, рассказал тот же Александр Сырский. Он признал, что украинские военные наступают не так быстро, как хотелось бы, но при этом отвоевывают свои земли. «Сейчас я нахожусь в той ситуации, когда понимаешь, что нам нужно наступать. И мы это делаем, чтобы не дать возможности врагу перехватить оперативную инициативу. Нашу инициативу наступательную», — пояснил командующий Сухопутными войсками.

Сырский отметил, что на фоне общей оборонительной операции Силы обороны Украины проводят наступательные действия по нескольким направлениям, создавая отдельное преимущество в силах и средствах на довольно таки ограниченных участках.

● Общие очертания контрнаступления. Российские оккупанты безуспешно пытались вернуть утраченные позиции возле села Приютное (админграница Запорожской и Донецкой областей, — бердянское направление). Об этом сообщил Андрей Ковалев, спикер Генштаба ВСУ. Также на юге, по его словам, украинские военные имели успех на направлениях Малая Токмачка-Вербово, Новоданиловка-Роботино (это Запорожская область под Ореховом, направление на Мелитополь).

На востоке Силы обороны Украины продолжают наступление на Бахмутском направлении, добавил Ковалев. В частности ведут бои у Курдюмовки (к югу от Бахмута) и наступают севернее и южнее Бахмута.

● Минус 6 танков и 14 ракет. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 530 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 240 010 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4129 (+6 за сутки), боевых бронированных машин — 8065 (+6), артсистем — 4592 (+19), РСЗО — 692 (+3), средств ПВО — 433 (+3), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 310 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3918 (+33), крылатых ракет — 1293 (+14) и многое другое.

● Кассетные снаряды уже полетели на головы оккупантов. Украинские военные начали использовать предоставленные США кассетные боеприпасы, написала The Washington Post, ссылаясь на украинских официальных лиц. Один из них пояснил, что этими снарядами ударили по российским позициям, «чтобы разрушить окопы, которые замедляют продвижение украинских сил».

«Кроме передовых позиций на юго-востоке Украины, кассетные боеприпасы, как ожидается, также будут применять вблизи города Бахмут, который контролирует Россия, — места самой длительной и кровавой битвы в войне», — сообщила WP.

● А в Крыму уже вторые сутки продолжается детонация боеприпасов на огромном российском полигоне севернее Феодосии.

● NASAMS и прочее. Тем временем Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью $1,3 млрд. В него входят прежде всего четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы к ним, 152-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты TOW, высокоточные авиационные боеприпасы, а также, среди прочего, средства противодействия БПЛА и радиоэлектронной борьбы, оборудование для охраны портов и гаваней и разминирования.

● Западные партнеры сосредотачивают основные усилия на ремонте уже предоставленной Украине военной техники, вместо передачи новой. Это связано с осознанием того, что война продлится «месяцы и годы», пояснил Politico Уильям Лаплант, главный представитель Пентагона по вопросам закупок.

● Во время наступления Сил обороны российские оккупанты уничтожили около десятка американских БПМ Bradley. Все же поврежденные украинские бойцы чинят самостоятельно или направляют на ремонт в Польшу. Об этом написала The Washington Post, ссылаясь на представителя Пентагона и военных. Чиновник, который говорил с изданием на условиях анонимности, заявил, что в целом США выделили для Украины 190 таких БМП, более половины из которых уже передали подразделениям на фронт.

● Третью ночь подряд российские оккупанты в рамках выхода РФ из зерновой сделки атакуют портовую инфраструктуру юга Украины:

● Одесса снова под огнем. В ночь на 20 июля российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по югу Украины, под ударом снова оказались Одесса и Николаев. Во время атаки были применены ракеты Х-22, Оникс, Калибр, Искандер и «шахеды». Они били по портам, причалам, жилым домам и торговым сетям. В Одессе во время ночной атаки четыре человека получили ранения. В Николаеве госпитализировали девять человек. Позже выяснилось, что в Одессе погиб парень 2002 года рождения. В Николаеве также сообщили об одном погибшем мужчине.

В общем Россия выпустила 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе, сообщают Воздушные силы ВСУ. Из них удалось сбить 18 целей (из них 5 ракет).

● Зеркальный ответ Кремлю. Минобороны Украины предупредило, что будет считать все суда, следующие в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, такими, что «перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками». Также министерство отметило, что судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины «запрещено как опасное», с 05:00 20 июля 2023 года. «Судьба крейсера Москва доказывает, что Силы обороны Украины имеют необходимые средства для отражения российской агрессии на море», — добавили в МО.

Таким образом украинское министерство ответило на угрозы России, которая заявила, что с 20 июля начнет считать военными целями любые корабли, направляющиеся в украинские порты.

● Вчера Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, следующие в украинские порты. За два дня до этого Москва официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

● Путин объявил войну зерну. В Белом доме предупредили, что Россия может расширить свои атаки и, кроме зерновой инфраструктуры Украины, целиться в гражданские суда в Черном море. По словам представителя Совета нацбезопасности Адама Ходжа, информация, которой располагают американские чиновники, указывает на то, что Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам. «Мы считаем, что это скоординированные усилия, направленные на то, чтобы оправдать любые нападения на гражданские суда в Черном море и возложить вину за них на Украину», — сказал он.

● В британской разведке предположили: после выхода Москвы из зерновой сделки российский Черноморский флот будет играть активную роль в срыве всех торговых операций.

● Кремль предлагает взятки, скулит и беснуется от собственной дерзости. Вчера Путин выкатил свои космического уровня дерзости «условия возвращения РФ к зерновой сделке». Он рассказал, что его страна готова заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе (то есть, сразу попытался сунуть взятку африканским странам), потому что у них там «рекордный урожай». Среди путинских условий, — вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений «на мировые рынки», подключение российских банков к SWIFT и прекращение «всех ограничений». Также диктатор потребовал возобновления поставок запчастей для сельхозтехники и «решения вопроса с фрахтом и страхованием российских судов». Кроме этого, «должна быть восстановлена» работа аммиакопровода Тольятти-Одесса и разблокированы «российские активы, связанные с сельским хозяйством».

● В Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сделали заявление после того, как руководитель КК Беларуси Дмитрий Шевцов признался, что участвует в депортации украинских детей. Мол, не знали о визите Шевцова на оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей и «не были привлечены к никаким мероприятиям, в том числе с детьми». Там также начали расследование.

● Россияне направляют мир к голоду. Удары по портовой инфраструктуре, которые Россия наносит третью ночь подряд, и сознательное уничтожение страной-агрессором запасов зерна для экспорта являются варварскими поступками, которые приведут к масштабному продовольственному кризису в мире. Об этом заявил высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам. «Что мы уже знаем — это то, что такие действия создадут большой, огромный продовольственный кризис в мире. Это зерно не только блокируется на складах, но уничтожается. Это означает, что будет нехватка продовольствия, нехватка зерна в мире», — добавил он.

И напоследок:

● ВСУ собирают стандарты НАТО. В Силах безопасности и обороны Украины уже удалось ввести 287 стандартов НАТО, что составляет почти четверть от их общего количества, сообщило Минобороны. По данным ведомства, 174 из 287 введенных стандартов являются первоочередными требованиями Альянса и были введены в рамках Целей партнерства Украина-НАТО. Остальные 113 стандартов были введены по инициативе Киева. В министерстве отметили, что по этому показателю Украина занимает первое место среди государств-партнеров НАТО и даже превышает показатели некоторых государств-членов.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.