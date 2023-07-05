Роман Свитан

Роман Свитан

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ

Анализ боевых действий. В какой капкан попали россияне

5 июля, 17:31
NV Премиум
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В Бахмуте скоро образуется хороший полигон для уничтожения россиян. О чем идет речь?

Если смотреть на карту боевых действий — Клещеевка сама по себе — это просто точка на карте. Важнее то, что украинские войска заняли господствующие высоты под Клещеевкой. Сама Клещеевка находится в низине, а вот высоты, которые рядом с ней, заняты ВСУ. А заняв господствующие высоты в том районе, мы контролируем и Клещеевку в том числе, потому россиянам просто невозможно там находиться. Они отошли.

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Наши войска выполняют сейчас тактические задачи по зачистке территории. А после того, как будет территория зачищена вокруг не Клещеевки (она там чуть южнее), а вокруг господствующих высот, вот после зачистки территории туда уже будет подтянута артиллерия наша, и она уже начнет контролировать с этой господствующей высоты по югу сам Бахмут пока, как минимум, до реки Бахмутки.

По Северу такие же действия проходят в районе Берховки. Такой же населенный пункт, также расположен в низине, но рядом с ним находятся господствующие высоты. Вот занятие высот, которое сейчас происходит — это будет уже третья господствующая над Бахмутом, и, можно сказать, тогда мы уже Бахмут возьмем, как минимум, в оперативное окружение. Есть такое понятие — термин,

Теги:   Бахмут Евгений Пригожин Радио NV наступление ВСУ Роман Свитан

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