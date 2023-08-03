ВСУ отказались от тактики США 3 августа, 18:32

Чем жила страна 3 августа 2023 года

● ЗСУ відмовились від тактики США. Українські бригади ЗСУ, які проходили навчання у країнах НАТО, під час контрнаступу припинили спиратись на американську тактику ведення бойових дій. Військові повернулись до практики, «яку знають найкраще». Про це написала The New York Times. Журналісти пояснили, що в Білому домі розраховували на те, що дев’ять бригад ЗСУ чисельністю близько 36 тис. людей під час контрнаступу продемонструють, що «американський спосіб ведення війни перевершує російський». Зокрема, мова про децентралізацію управління різними військовими підрозділами в бою.

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У той же час, на полі бою українські військові зіткнулись зі значним мінуванням території та постійними обстрілами з артилерії та авіації. Наразі українські командири змінили тактику та зосередилися на вимотуванні російських сил артилерією та ракетами великої дальності.

NYT написала, що наразі сподівання НАТО на швидке звільнення територій не виправдалось. Союзники України також побоюються, що ЗСУ використовують велику кількість снарядів для артилерії. Тим не менш, у разі прориву ліній оборони росіян, українські військові ще можуть застосувати тактику США та НАТО.

Особливості українського контрнаступу непогано ілюструє звіт одного з представників угрупування Таврія:

● Повільне просування та знищення тилових об'єктів. ЗСУ проводять оборонну операцію на Авдіївському та Маріїнському напрямках та наступають на Мелітопольському та Бердянському, маючі «певне просування». Про це розповів Сергій Кузьмін, заступник командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Також він підтвердив вчорашню інформацію про успіхи ЗСУ поблизу Авдіївки, додавши, що Сили оборони там рухаються вперед.

Крім того, за словами Кузьміна, за минулу добу було знищено шість складів з боєприпасами окупантів. Такі цілеспрямовані дії ЗСУ руйнують логістичні підходи армії РФ, внаслідок чого їй стає важче забезпечити підрозділи озброєнням та військовою технікою. Кузьмін повідомив, що росіяни намагалися перекидати ресурси з інших напрямків, зокрема з Криму, але після знищення залізничного мосту на Чонгарі і пошкодження автомобільного переходу це «складніше відбувається». За його словами, окупанти постійно намагаються поповнити резерви. Так, на Таврійському напрямку знаходяться близько 150 тис. вояків, які складають декілька армій — 35-ту, 36-ту, 5-ту та 58-му.

Кузьмін наголосив, що Силам оборони для більш активного просування не вистачає авіації, систем ППО та інженерної техніки для розмінування.

● Перегріті очікування. Під час наступу ЗСУ потрібно подолати шалену кількість мін, російські окупанти підготувались до усіх подій, заявив секретар РНБО Олексій Данілов. «Нам ніхто не може ставити дедлайни [щодо контрнаступу], окрім нас самих, по перше. По-друге, ніякого графіку не існує. По-третє, коли починаються такі розмови [про „повільний“ наступ], це розповідають люди, які не розуміють, що таке війна», — сказав він. І додав: було перегріто ситуацію щодо подій, які відбуваються на фронті. «Я ніколи не використовував словосполучення контрнаступ. Є військові дії. Вони складні, важкі і від багатьох факторів залежать», — пояснив секретар Радбезу.

Данілов заявив, що у нинішніх умовах ЗСУ виконують на лінії фронту свої завдання на відмінно.

● Російські окупанти на фронті перевантажені й зазнають численних проблем, тоді як українські сили вимотують їхні війська й артилерію, повідомила The New York Times із посиланням на неназваних західних чиновників. У статті йдеться, що Україна значно активізувала свій контрнаступ на двох напрямках на півдні. Офіційні особи США стверджують, що ЗСУ наростили сили минулого тижня, коли українці розчищали шляхи через лінії російської оборони та почали вимотувати російські війська й артилерію.

● Мінус 620 вояків та 7 танків. В Україні за минулу добу ліквідували 620 російських окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення склали 247 850 військових. Це дані Генштабу ЗСУ на ранок.

Крім того українці знищили: танків — 4224 (+7 за добу), бойових броньованих машин — 8234 (+21), артсистем — 4892 (+26), РСЗВ — 704 (+4), засобів ППО — 465 (+2), літаків — 315 (+0), вертольотів — 311 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4077 (+35) та багато іншого.

● Світ займатиметься миром в Україні у вересні. Світові лідери можуть провести переговори щодо миру в Україні під час Генеральної асамблеї ООН або саміту G20 в Індії. Обидві події заплановані на вересень, повідомило Politico з посиланням на анонімного чиновника.

Видання зазначає, що зустріч світових лідерів стане наступним кроком після саміту політичних радників у Копенгагені, де сторони не змогли ухвалити спільну заяву щодо України. На зустрічі у вересні, ймовірно, буде ухвалена спільна заява глав держав.

● Путін нарешті дістав Пекін. Китайська делегація, ймовірно, доєднається до обговорення формули миру в Україні, який відбудеться у Саудівській Аравії, оскільки Китай змінює свою позицію щодо розв’язаної Росією війни, повідомила The Wall Street Journal.

За даними WSJ, Китай стикається зі зростаючими ризиками, пов’язаними з війною РФ проти України. Хоча Пекін все ще намагається зберегти нейтралітет та негласну підтримку Росії. Проте останнім подразником для КНР став вихід РФ із «зернової угоди», оскільки Пекін був одним з основних покупців українського зерна. Крім того, спроба заколоту ватажка ПВК Вагнера Пригожина викликала нові питання у Китаю щодо стабільності влади російського диктатора. Видання зазначає, що КНР змінює риторику і, ймовірно, згодна розглянути українську «формулу миру», щоб врегулювати війну Росії проти України.

● 30 липня WSJ повідомила, що Саудівська Аравія планує провести переговори щодо війни РФ проти України. У них не братиме участі країна-агресор. Інформацію про підготовку зустрічі на рівні радників лідерів держав підтвердив глава ОП Андрій Єрмак. За його словами, на зустрічі обговорюватимуть «ключові принципи миру» на підставі української формули миру. 31 липня CNN з посиланням на офіційних представників США повідомило, що радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван візьме участь у мирних переговорах щодо України.

● Гаага може видати новий ордер на арешт Путіна. Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі може розслідувати зв’язки бойовиків ПВК Вагнера із керівництвом Росії, що потенційно може призвести до нових ордерів на арешт російського диктатора у справі щодо злочинів, скоєних «вагнерівцями». Про це повідомив експосол Держдепу США з питань воєнних злочинів Девід Шеффер.

17 березня МКС видав ордер на арешт Путіна за підозрою у скоєнні воєнних злочинів у зв’язку з депортацією українських дітей до РФ. Диктатора можуть заарештувати на території 123 країн, які ратифікували Римський статут.

● Санкції проти Лукашенка. Євросоюз ухвалив введення нових санкцій проти Білорусі у відповідь на вторгнення Росії в Україну та участь Мінська в агресивних діях РФ. Нові обмеження створюють більш тісне узгодження санкцій проти РФ та Білорусі, і запобігатимуть обхід Росією санкцій.

● Величезні збитки від росіян. Сума прямих задокументованих збиткв, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії, за підсумками червня 2023 року становить $150,5 млрд. Про це повідомила Київська школа економіки (KSE Institute). «У загальному обсязі прямих збитків найбільшу частку становлять втрати житлового фонду — $55,9 млрд, враховуючи збитки приблизно $1 млрд від затоплень та руйнувань житлових будинків унаслідок підриву ГЕС», — додали там.

І насамкінець:

● Дубінський долікувався. Правоохоронці проводять обшуки у народного депутата за обставинами підробки документів для виїзду за кордон. Йдеться про Олександра Дубінського, повідомило NV джерело у правоохоронних органах.

За повідомленням Офісу генпрокурора у Telegram, під час війни нардеп від Слуги народу під приводом супроводу батька на лікування отримав дозвіл на виїзд з України. Однак нікого депутат не супроводжував, — його батько самостійно виїхав та в подальшому повернувся до України набагато раніше, ніж син.

● Справа судді розслідувана. Офіс генпрокурора (ОГПУ) повідомив, що досудове розслідування у справі щодо ДТП на блокпосту в Києві, унаслідок якої загинув військовослужбовець Нацгвардії, закінчили.

За даними ОГПУ, близько опівночі 25 травня п’яний голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир збив на блокпосту військовослужбовця, той загинув на місці. Арешт судді без права застави продовжили до 26 серпня.

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