После освобождения Клещеевки. Что дальше — два сценария контрнаступления до конца года 18 сентября, 19:57 NV Премиум

Начнутся основные боевые действия в целом за весь юг Бахмута

Силы обороны освободили Клещеевку на Бахмутском направлении. Что освобождение этого населенного пункта означает и, собственно, что дальше? Освобождение Клищеевки нам позволяет, во-первых, расширить возможности давления на Бахмут с юга. Но самое главное, что это фактически прорыв их опорной линии в юго-западном секторе от Бахмута — опорной линии Курдюмовка-Андреевка-Клещеевка. Андреевка-Клиещеевка уже освобождены. Остается Курдюмовка. Чуть южнее там — еще Озоряновка. Но в целом, я думаю, что в ближайшее время мы услышим и об освобождении еще Зеленополья с Курдюмовкой. И таким образом их основная опорная линия в юго-западном секторе от Бахмута прорвана.

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За этой линией железная дорога. И по левую сторону от этой железной дороги, это действительно территории с траншеями, окопами, ВОПами, то есть укрепленные все же поля. Но это все низина к логистической артерии 0513 — основной трассе, которая как раз разделяет юг от Бахмута на юго-западный и юго-восточный сектор. И именно 0513, мне кажется, это и есть основная наша на сегодня цель, потому что это логистика. Логистика из Горловки на Бахмут. К тому же, там расположена уже вторая линия, опорная их, это Опытное, Отрадовка, Николаевка. И то, что оно все расположено в низине, ставит российских оккупантов, ну, мягко говоря, в очень неудобное положение, потому что все господствующие высоты на юго-западном секторе под контролем ВСУ, особенно возле Клещеевки. Почти все они под нашим контролем. Что дальше?