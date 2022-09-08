Хорошие новости с востока и неожиданный гость Киева 8 сентября, 18:19

Чем жила страна 8 сентября 2022 года

● Хорошие новости с востока. ВСУ освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км. Об этом сообщил Алексей Громов, замруководителя Главного оперативного управления Генштаба. Общая площадь территорий, возвращенных под контроль Украины на Харьковском и Южнобужском направлениях, составляет более 700 кв. км.

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Громов не уточнил, какие именно населенные пункты были освобождены.

● В соцсетях появилось видео с украинским флагом, развевающимся над Балаклее Харьковской области.

● Накануне, в своем вечернем видеообращении, президент Владимир Зеленский анонсировал «хорошие новости» из Харьковской области.

● Эффект неожиданности. Украинским силам удалось достичь эффекта оперативной внезапности на юго-востоке Харьковской области. Об этом в своей сводке сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW констатируют, что украинцы, вероятно, воспользовались переброской российских войск на южный фронт, чтобы провести ситуативное, «но очень эффективное контрнаступление к северо-западу от Изюма».

По оценкам ISW, украинские защитники использовали тактическую внезапность, чтобы за 6−7 сентября продвинуться как минимум на 20 км вглубь удерживаемой Россией территории в восточной части Харьковской области, отбив примерно 400 кв. км территории.

Контратаки украинских сил в районе Изюма и Балаклеи ISW описывает как «локальные, но очень эффективные».

● При этом за минувшие сутки украинские военные успешно отбили атаки войск РФ в районе восьми населенных пунктов на Донбассе. Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, речь идет о Константиновке, Дибровном, Григорьевке, Зайцевом, Майорске, Николаевке Второй, Первомайском и Каменке.

● У россиян — реально огромные потери. За минувшие сутки российская армия безвозвратно лишилась в Украине сразу 640 своих солдат — подобного уровня суточных потерь я не помню с начала полномасштабного вторжения. В целом же, если считать с 24 февраля, россияне утратили уже около 51 250 своих военных. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

Также оккупанты лишились более 13 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2112 (+15 за сутки), боевые бронированные машины — 4557 (+37), артсистемы — 1226 (+32), реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 305 (+5), средства ПВО — 159 (+3), самолеты — 239 (+2), вертолеты — 210 (+2), беспилотники оперативно-тактического уровня — 884 (+4) и многое другое.

● Пентагон подтверждает: ВСУ сопутствует успех. Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя контрнаступление ВСУ на ряде направлений, заявил об «очевидном успехе» украинской армии на поле боя. Об этом он сообщил, открывая очередное заедание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн в Германии.

По словам Остина, ВСУ начали контрнаступление на юге Украины и используют возможности, которые предоставили партнеры, «чтобы помочь себе в борьбе и вернуть свою суверенную территорию».

● Глава Пентагона подчеркнул, что облик войны меняется, соответственно меняется миссия Контактной группы. «Мы будем вместе работать над подготовкой украинских войск в долгосрочной перспективе. Мы будем работать вместе, чтобы помочь интегрировать возможности Украины и укрепить ее совместные операции на длительную перспективу. Мы будем вместе работать над модернизацией наших оборонных промышленных баз, чтобы они соответствовали требованиям Украины на длительную перспективу», — пояснил Остин.

● Новый пакет помощи от США. Украина получит еще $675 млн помощи от США. «Через несколько недель после последней встречи Соединенные Штаты выделили еще $6,3 млрд на безопасность помощи Украине. А вчера президент одобрил очередной транш помощи США Украине в размере до $675 млн», — заявил министр обороны США Ллойд Остин на открытии пятой встречи в формате Рамштайн в Германии.

По словам главы Пентагона, последний пакет включает в себя: 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противорадиолокационные ракеты HARM, многоцелевые внедорожники Humvees, бронированные машины скорой помощи, системы искусственного интеллекта, стрелковое оружие.

Министр заявил, что сегодня США поставили Украине 126 гаубиц и вместе со странами мира увеличили количество гаубиц для ВСУ более чем в 18 раз. Он добавил, что после первой встречи контактной группы США и партнеры поставили 26 реактивных артиллерийских систем большой дальности.

И еще:

● Высокоточные снаряды. США отправили Украине свои сверхточные артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы. Информагентство подчеркнуло, что план пополнения запасов Excalibur — это фактически первое признание того, что Пентагон снабжал снарядами украинские силы.

Официальные лица уклонились от вопросов об Excalibur, несмотря на сообщения о том, что снаряды планировалось предоставить ВСУ, а затем, что они уже использовались в Украине. Bloomberg пишет, что Пентагон потратит $92 млн из одобренных Конгрессом дополнительных средств «на закупку запасных боеприпасов M982 Excalibur, переданных Украине в поддержку международных усилий по противодействию российской агрессии».

● А Норвегия передаст Украине 160 ракет Hellfire (можно использовать по наземным и по морским целям), пусковые установки и блоки наведения.

● Неожиданный гость Киева. 8 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен побывал в Киеве с визитом, которые не анонсировался. Он встретился с высокопоставленными украинскими чиновниками и объявил о новом пакете помощи объемом $2 млрд, — ее США предоставят Украине и еще 18 европейским странам, которые потенциально «наиболее подвержены риску российской агрессии».

Судя по обнародованным фотографиям, в Киеве госсекретарь США посетил детскую больницу Охматдет, где проходят лечение в том числе травмированные вследствие российской агрессии маленькие украинцы.

Это уже второй визит главы Госдепа США в Украину с начала вторжения России: 25 апреля Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин встречались в Киеве с Владимиром Зеленским.

● Привез помощь. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским. Гость проинформировал украинского лидера о последнем транше помощи США. И подчеркнул, что президент США Джо Байден ясно дал понять: Вашингтон будет поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется.

● Россияне, вам тут не рады. «В ночь на 19 сентября или с 00 часов 19 сентября начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государством выдана шенгенская виза», — заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Рейнсалу также отметил, что аналогичный шаг предпримут и другие страны Балтии. «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вам тут не рады!», — обратился он к гражданам РФ.

Рейнсалу добавил, что запрет касается российских туристов, и не затрагивает желающих посетить страну с целью встреч с родственниками или по иным гуманитарным причинам.

● Вместо Медведчука. НАК Нафтогаз Украины в сентябре откроет 30 АЗК под собственной торговой маркой U.GO — в Киеве и столичном регионе. Ранее это были национализированные станции сети Glusco, которую связывали с окружением Виктора Медведчука — кума российского диктатора.

● Ставка осталась на месте. Учитывая прогнозируемую инфляционную динамику и баланс инфляционных рисков, правление НБУ решило оставить учетную ставку на уровне 25%.

В июле инфляция ускорилась до 22,2% в годовом исчислении. По предварительным оценкам НБУ, в августе она составила около 23%. Ценовая динамика в целом была более сдержанной, чем прогнозировал Нацбанк.

И для финала:

● Генсеком НАТО может стать дочь украинки. Кандидатура вице-премьера Канады Христи Фриланд рассматривается на пост генсека НАТО, сообщил CBC News. Телеканал уточнил, что четыре разных источника — в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе — заявили, что ее кандидатура уже несколько месяцев упоминается в кругах международной обороны и безопасности как потенциального преемника Йенса Столтенберга.

Сама Фриланд уклонилась от прямого вопроса о своей кандидатуре, заявив, что она уже «имеет две работы» (она вице-премьер Канады и министра финансов).

Фриланд имеет украинские корни. Ее мать Галина Хомяк — украинка по происхождению. Политик родилась в Канаде, однако свободно владеет украинским языком.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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