У большого наступления — несколько направлений 9 июня, 17:46

Чем жила страна 09 июня 2023 года

● На юге разворачиваются важные события. ВСУ «ведут разведку боем, ища слабые места в обороне российской армии» на Запорожском направлении, заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. «Там российские оккупационные войска ведут активную оборону, чтобы не допустить продвижения наших подразделений. Есть определенные перегруппировки врага, усиление, для того чтобы осуществлять контрнаступательные действия. Потому что у врага есть утраченные позиции. Речь идет о районе населенного пункта Великая Новоселка [поселок на западе Донецкой области, возле админграницы с Запорожском областью, вчера заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за него идут бои]», — сказал он в эфире Радио Свободы.

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По словам Шершня, здесь вообще все подпадает под понятие «бои местного значения». «Потому что мы в целом имеем оборонительную операцию на Таврическом направлении. Силы обороны уже длительное время ищут здесь слабые места, делают контрвыпады, разведку», — сказал он. И добавил, что российские силы продолжают укреплять те позиции, которые сейчас контролируют — «они минируют местность и продолжают возводить фортификационные сооружения».

● Есть успехи и есть потери? На этой неделе украинские войска в ходе боевых действий достигли прогресса на южном направлении, однако со «значительными» потерями техники, сообщило Bloomberg со ссылкой на анонимного европейского чиновника (важно подчеркнуть — только одного и европейского). По его словам, пока непонятно, являются ли эти действия Сил обороны Украины началом большого контрнаступления или попыткой выявить слабые места в обороне россиян.

Bloomberg отмечает, что на опубликованных российскими военными блогерами фотографиях изображены танки Leopard немецкого производства и американские боевые машины Bradley, которые движутся к городу Токмак (узел обороны россиян, расположенный к югу от Запорожья и города Орехов и к северу от оккупированного Мелитополя). Как отмечает агентство со ссылкой на Osint Defender, фото выглядят настоящими. Онлайн-группа Oryx, которая оценивает потери техники с обеих сторон, впервые сообщила об уничтоженном танке Leopard 2A4.

Как отмечает Bloomberg, ожидается, что Украина будет пытаться разрезать оккупированную Россией территорию на юге на две части, чтобы разорвать жизненно важные линии снабжения и связи оккупационных войск в Крыму.

● ВСУ тестируют направления для большого наступления. Украина действительно начала более широкие контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта. Некоторые из них уже принесли первые успехи, а менее удачная атака ВСУ в районе Орехова Запорожской области не должна быть поводом для поспешных суждений о способности контрнаступления ВСУ. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

На Бахмутском направлении: украинские официальные лица сообщили, что ВСУ перешли здесь от оборонительных к наступательным операциям и продвинулись на расстояние от 200 м до почти 2 км на флангах группировки оккупантов, занимающей город.

Западная часть Донецкой области у границы с Запорожской областью: здесь с 4 июня украинские войска достигли тактических успехов во время ограниченных локальных контратак, отмечают эксперты ISW.

Западная часть Запорожской области: украинские войска, вероятно, совершили атаку в этом районе в ночь с 7 на 8 июня неподалеку от Орехова, но, похоже, не достигли успехов в рамках этой атаки по состоянию на момент публикации отчета ISW.

● Оборону сектора возле Орехова оккупантами не следует воспринимать как показатель общей обороноспособности России в период, когда ВСУ продолжают контрнаступательные операции .«Российские войска, которые оборонялись в других секторах, на самом деле показали гораздо худшие результаты. Украина, которая недавно возобновила инициативу на поле боя по всему театру боевых действий, сможет выбирать, где именно продолжать атаку, учитывая, среди прочих факторов, оборонительные возможности различных российских группировок вдоль линии фронта», — резюмируют аналитики ISW.

● Сдержанный комментарий Минобороны. В Минобороны Украины лишний раз использовать слово «наступление» не хотят. Поэтому Анна Маляр, заместитель министра, сообщила лишь то, что российские оккупанты продолжают сосредотачивать свои силы для атаки позиций Сил обороны Украины на четырех направлениях (Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, где украинские защитники отражают все атаки), и на двух (Запорожском и Бахмутском) держат оборону.

«На Бахмутском направлении оккупанты стягивают свои резервы и пытаются удерживать занимаемые позиции. Делает попытки атаковать, но не удается. Сейчас наши защитники ведут активные боевые действия на нескольких участках Бахмутского направления», — написала Маляр. А на Юге оккупационные войска проводят оборонительные действия: по словам замминистра, там продолжаются позиционные бои.

● Украинские силы в районе Бахмута начали атаку на российских оккупантов, воспользовавшись ротацией россиян, сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый. «Мы, воспользовавшись тем, что враг проводит ротационные мероприятия, тем, что те подразделения, которые заходят в город, недостаточно знают местность, нанесли удары. Уже несколько дней проводим штурмовые действия. За сутки наши подразделения продвинулись на некоторых участках на 1,2 км», — сказал он.

● Россияне своих не считают. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов — такого уже давно не было. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 213 770 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 3901 (+10 за сутки), боевых бронированных машин — 7600 (+24), артсистем — 3702 (+34), РСЗО — 599 (+4), средств ПВО — 359 (+4), самолетов — 314 (+0), вертолетов — 299 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3247 (+13) и многое другое.

● Ракеты путали следы. В ночь на 9 июня в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за опасности обстрелов. Взрывы слышали в Житомирской и Ровенской областях. РФ применила как ракеты, так и дроны-камикадзе.

В результате атаки произошло попадание в жилой массив в городе Звягель Житомирской области. По предварительной информации, шесть домов разрушены, десятки повреждены. Один человек погиб, также есть раненые.

По данным Воздушных Сил, пуски шахедов осуществлялись с южного направления, крылатых ракет — из района Каспийского моря, с четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. В течение атаки запущено: до 16 ударных БПЛА (уничтожено 10 ударных дронов Shahed-136/131, Ланцет); шесть крылатых ракет воздушного базирования (уничтожено 4 крылатые ракеты Х-101/Х-55). Также Силы обороны сбили четыре БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10, Supercam.

● Во время ночной атаки ракеты оккупантов летали фактически кругами над территорией Украины. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, длительной воздушной тревогой противник пытался рассредоточить внимание украинской ПВО и посеять панику среди гражданского населения.

● Российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по больнице в городе Гуляйполе Запорожской области. Погибли два человека, еще двое получили ранения.

● Война долетела до Воронежа? В российском Воронеже (северо-западнее Харькова, уже за Белгородской областью РФ) 9 июня упал беспилотник, заявил губернатор области Александр Гусев. СМИ написали о попадании в многоэтажку, в ТГ появились соответствующие фото. Как указал ресурс Baza, БПЛА мог лететь в сторону аэродрома Балтимор, но врезался в окно жилого дома. Губернатор рассказал о трех раненых.

● ГЭС взорвали россияне. СБУ опубликовала перехват разговора российских оккупантов, один из которых подтверждает, что Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа РФ. Из записи следует, что россияне хотели шантажировать Украину подрывом дамбы и устроили техногенную катастрофу на юге. Один из мужчин обвиняет в подрыве ГЭС Украину и говорит, что теперь Запорожская АЭС, реакторы которой охлаждает вода из Каховского водохранилища, «долбанет — и все». «Там не они долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали», — ответил ему другой российский военный.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Каховскую ГЭС взорвали военные 205-й мотострелковой бригады армии РФ. Он убежден, что решение о теракте принимали непосредственно в Кремле.

● Есть жертвы. В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС погибли по меньшей мере пять человек, еще 13 считаются пропавшими без вести. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

На Херсонщине подтоплены 48 населенных пунктов, из них: 34 (3625 домов) — на подконтрольной Украине территории, 14 — на временно оккупированной. Эвакуировали уже 2412 человек.

● Холеры нет. На фоне распространения в соцсетях сообщений о страшной эпидемии холеры из-за подрыва Каховской ГЭС, Минздрав заявил: в пострадавших районах осуществляется усиленный эпидемиологический надзор. «Не распространяйте непроверенную информацию — так вы подыгрываете врагу. Следите за информацией исключительно из официальных источников», — отметили в ведомстве.

● В Херсоне на утро 9 июня начал падать уровень воды — за ночь он снизился на 20 см.

● Путин в июле даст Лукашенко ядерное оружие. РФ начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля, — тогда закончится «подготовка соответствующих сооружений». Об этом во время встречи с самопровозглашенным «президентом» Беларуси Лукашенко, который прилетел к нему в Сочи, заявил Путин. Он добавил, что их режимы «взаимодействуют в этой сфере» и «ситуация стабильная».

● Троица великих будет говорить о НАТО для Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда 12 июня прибудут в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, они обсудят гарантии безопасности для Украины и вопрос ее членства в НАТО. Об этом сообщило Politico со ссылкой на несколько французских чиновников.

На прошлой неделе Макрон призвал предоставить Украине «сильные, конкретные и ощутимые» гарантии безопасности и заявил, что Украине следует предложить «путь к членству [в НАТО]».

Однако Шольц, похоже, взял более осторожную ноту, заявив, что основное внимание следует уделять не членству, а тому, «как мы, как частные лица, можем поддержать Украину».

Польша неоднократно призывала предоставить Украине надежные гарантии безопасности. 6 июня Дуда встретился с несколькими лидерами стран — членов НАТО в Восточной Европе, чтобы обсудить войну РФ против Украины и ее просьбу о вступлении в альянс.

● РПЦ передала Венгрии украинских военнопленных. Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен подтвердил вчерашнюю информацию Русской православной церкви (РПЦ) о передаче Венгрии 11 украинских военнопленных (без согласования с Украиной).

Шемьен не стал раскрывать подробностей, ссылаясь на «интересы дела и людей», но заявил, что передача является «жестом РПЦ в отношении Венгрии, которой эти люди обязаны своей свободой». По сообщению венгерского издания ATV, передача закарпатских венгров якобы проходила в рамках церкви, и «соответствовала миссии Папы Франциска по освобождению пленных».

● МИД Украины попросил официальный Будапешт безотлагательно обеспечить доступ консула к украинским военнопленным.

● Бельгия не будет останавливать поставки оружия, пока будет ожидать результатов расследования по применению Украиной бельгийского оружия на территории России (речь идет о бойцах РДК во время операции на Белгородщине). Об этом заявила министр обороны Бельгии Людвин Дедондер.

И напоследок:

● Золото скифов должно вернуться в Украину. Верховный суд Нидерландов подтвердил решение Апелляционного суда Амстердама от октября 2021 года относительно скифского золота, утвердив его возвращение Украине. «Верховный суд отклонил кассационную жалобу крымских музеев [контролируемых РФ]», — сказано в решении.

После почти 9 лет юридической волокиты суд постановил, что музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен передать художественные ценности государству Украины, а не музеям оккупированного Крыма .Предметом спора была коллекция из 565 экспонатов, предоставленных Амстердамскому археологическому музею для выставки Крым — золотой остров в Черном море. Выставка проходила в 2014 году и завершилась после оккупации полуострова РФ.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.