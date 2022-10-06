На херсонском направлении снова «горячо». Как там ведутся бои 6 октября, 07:13 Эксклюзив НВ

На фоне «целой череды контрнаступлений» ВСУ — я попытаюсь детальнее рассказать об одном из них, по поводу которого сейчас много вопросов: наступления на севере Херсонской области

О том, что там произошло в последние три дня, в основном можно судить по российским сообщениям. Украинцы пока довольно неохотно говорят о том, что происходит.

Прежде всего очевидно, что эта операция была подготовлена ​​гораздо лучше, чем та, что была проведена в конце августа, даже если ее цели, а возможно, и направления наступления остались в основном теми же.

Видео дня

Первая проблема заключалась в том, что в ходе операций на севере Херсона в конце августа — в начале сентября у задействованных в операции подразделений ВСУ довольно быстро заканчивались артиллерийские боеприпасы. Причина в том, что расход боеприпасов в этой войне остается намного выше, чем кто-либо мог бы ожидать. При этом боеприпасы были потрачены не зря: они сильно истощили противоположную сторону.

Более того, наступление ВСУ на восточную часть Харькова вынудило Вооруженные силы России (ВСРФ) перенаправить туда большое количество подкреплений и припасов: концентрация ВДВ (российских воздушно-десантных частей) и сил сепаратистов в Херсонской области — оба под командованием 49-й общевойсковой армии (южный и западный Херсон) и XXII армейского корпуса (северный Херсон) — еще не смогли получить аналогичные подкрепления.

Следующей проблемой было улучшение как поддержки радиоэлектронной борьбы (РЭБ), так и разведки. То, что была развернута серьезная РЭБ, можно сделать вывод из российских сообщений о нарушении связи и отсутствии поддержки с воздуха. Почти наверняка это вызвало выход из строя и артиллерийской поддержки. Конечно, подавить слабооснащенную 205-ю казачью мотострелковую бригаду (сепаратисты) в области радиоэлектронной борьбы было проще, чем подавить первоклассный наряд ВДВ, тем не менее он был настолько эффективно отрезан от связи, что не нашел лучшего выхода, чем звать на помощь.

Разведка была улучшена настолько, что ВСУ смогли лучше искать и обезвреживать российские боевые машины перед началом собственной атаки. В результате ранние отчеты указывали на потерю только одного или двух Т-72 М «уничтоженной» 128-й горнострелковой дивизии (по сравнению с почти половиной роты во время первоначальных штурмов в начале августа) в обмен на примерно полбатальона тактической группы противника (насколько известно, общее количество уничтоженной российской техники на данный момент включает около десятка танков, такое же количество БМП и БТР и вдвое больше другой техники).

Многие люди, кажется, задаются вопросом — где же танки?

Еще одна проблема заключалась в том, что некоторые командиры бригад ВСУ все еще «руководили с фронта»: были на передовой — на самом деле такое поведение являлось своего рода «символом статуса» на протяжении большей части последних 70 лет, но оказалось не «идеальным» для ведения военных действий в наши дни. В настоящее время командиры эффективнее всего, если координируют свои войска из безопасности своих штабов. У них есть БПЛА и система автоматического тактического управления «Крапива», они могут наблюдать за боем «вживую» и «с выгодной позиции» и видеть, что происходит, гораздо лучше, чем с земли. Кроме того, я уверен, что ВСУ задействовали в тылу врага свой спецназ (видимо, Южное отделение Центра ССО) — заблаговременно и для получения дополнительной информации о передвижении войск противника.

Наконец, и противник оказался разного «качества»: еще в конце августа 128-я горная дивизия атаковала хорошо подготовленные позиции двух БТГ первоклассного ВДВ. Как тогда сообщалось, они понесли такие потери, что одну из них пришлось полностью вывести из Херсонской области. На этот же раз 128-я горная столкнулась со (сравнительно) слабо вооруженной 205-й казачьей мотострелковой бригадой (сепаратисты) и истощенной 83-й бригадой ВДВ.

Наконец, эта атака должна была быть поддержана наступлением 35-го полка морской пехоты с Ингулецкого плацдарма в северном (Давыдов Брод) и восточном направлении (Брускинское).

Действия

2 октября первоначальный многоаспектный штурм быстро разрушил позиции 205-го казачьего полка в Миролюбовке и Любимовке, вынудив выживших бежать (по сообщениям, вплоть до Берислава, примерно в 80 км южнее). Это обнажило опорные пункты на Крещеновке и Золотой Балке: тем временем 83-й ВДВ был выбит попаданием в его штаб (в результате чего погиб как минимум его заместитель командира), а выжившие были вынуждены быстро отступить в направлении Дудчан.

Русские «перегруппировались» из Михайловки к утру 3 октября. Когда ВКС попытались вмешаться, они быстро потеряли Су-25 где- то в районе Нововоскресенского.

К тому времени «перегруппировка» превратилась в разгром, русские оставили Украинку и Беляевку и ушли на юг: по состоянию на воскресенье украинцы освободили Новоалександровку, Гавриловку, а россияне — после взрыва местного моста на трассе Т0403 — бросили даже Дудчаны, предваряя «полную и успешную перегруппировку в Бериславе».

Дальше на восток в знак своей доброй воли и в подтверждение заявления Шойгу о том, что все идет по плану, ВДВ «перегруппировалась» из Архангельского и Миролюбовки.

Похоже, 35-я дивизия морской пехоты плохо начала, когда одна из ее колонн была скованна российской артиллерией и потеряла несколько машин (это видео крутится в российских соцсетях уже как минимум три дня). Однако, в конце концов, она прорвалась и, похоже, освободила Давыдов Брод, захватив в плен нескольких сепаратистов.

Игра в прятки наоборот: найди и спрячься

Теперь, как же все это происходит?

В ответ на довольно много вопросов последних нескольких дней, позвольте мне попытаться объяснить, как велась война в Украине, как «работают» (или не работают вообще) некоторые вещи, возможно, даже что значит быть «солдатом» — неважно, в пехоте, бронетанковых/механизированных соединениях, артиллерии, логистике или где-то еще.

Прежде всего, многие люди, кажется, задаются вопросом, «где же танки». И — даже после семи месяцев этой войны — не могут дождаться чего-то вроде «больших механизированных формирований, которые проведут широкие маневры», прорвутся через вражеские позиции, стреляя бортовыми залпами, как линейные корабли наполеоновских времен (или, лучше сказать, времен Нельсона?). И если танки этого не делают, или если несколько из них расстреливают при каждой попытке, то делаются довольно истеричные выводы. В стиле: «танк устарел»…

Прошу прощения у всех, но это просто не «работает» на войне. Это не работало даже во Франции в середине мая 1940 года. Неудивительно, что это не работает и сейчас.

На поле боя в Украине доминирует одна вещь. Или, если хотите, две.

Артиллерия, которую ведёт БПЛА.

…и потом «не просто какая-то артиллерия с БПЛА», а артиллерия с БПЛА, объединенная в сеть с помощью автоматических систем тактического управления (АСТУ) — типа Крапива/Уртица (Украина) и Созвездие (Россия).

Это означает не только то, что обе стороны развертывают «много артиллерии»: и россияне, и украинцы развертывают сотни БПЛА для постоянного поиска войск и техники противника. С помощью АСТУ эти БПЛА находятся в постоянной связи с полевыми штабами. Как только БПЛА находят что-то особенно интересное: рассматриваемый объект подвергается артиллерийскому обстрелу.

Неудивительно, что БПЛА — не самолеты и не вертолеты — являются основной целью противовоздушной обороны обеих сторон, и обе стороны массово сбивают БПЛА каждый божий день. Если они этого не делают, то кого и что бы ни находил БПЛА в пределах 10−15 км от «линии фронта», в течение 1−5 минут обстреливают из артиллерии.

Это доходит до того, что есть моменты и участки линии фронта, где украинцы, которые, безусловно, лучше оснащены БПЛА, тратят 30, 40, 50% времени полета своих БПЛА на разведку своих собственных позиций просто для того, чтобы убедиться, что они не могут быть обнаружены российскими БПЛА.

Вот почему артиллерия обеих сторон большую часть времени прячется. Да: она часто прячется, даже когда участвует в боевых действиях.

Иногда это достигает таких масштабов, что украинцы защищают свои «самые ценные» самоходные артиллерийские установки 1 к 1 такими редкими вещами, как Gepard Flakpanzer немецкого производства: когда артиллерийские установки оказываются в зоне действия огня, Flakpanzer отвечает за их защиту — от вражеских БПЛА и, следовательно, от вражеской артиллерии.

В свою очередь, БПЛА в первую очередь ищут артиллерию противника. Всякий раз, когда они находят кого-то, его обстреливают до тех пор, пока он не будет уничтожен или пока он не скроется за пределами зоны действия оружия. Это то, что они называют «контрбатарейным действием/огнем».

Иногда артиллерия противника не собирается убегать при наведении, — желательно с помощью БПЛА, а иногда и при поддержке артиллерийских радаров — отстреливается от стреляющей по ней артиллерии. Это то, что они называют «артиллерийскими дуэлями».

Второй основной целью артиллерии являются укрепления: особенно укрепления за линией фронта, например те, которые используются для защиты штабов, конкретных объектов и/или транспортных средств, а также укрепления вдоль линии фронта. Укрепления — это конструкции, предназначенные для защиты людей и техники: они могут быть как «относительно примитивными» (например, «простая неглубокая траншея»), так и «сложными» (скажем, бункер из бетона толщиной 1 м со специально спроектированными отверстиями для огнестрельного оружия, которое можно закрыть с помощью бронированных кожухов и т. д. ).

Вот почему все кто только могут, стараются скрыть укрепления — замаскировать их, в первую очередь с помощью растительности, или «встраивая» их в окружающий рельеф и растительность; и вот почему, в свою очередь, все кто только могут, пытаются такие объекты найти, а затем обстрелять.

Теперь обратите внимание: я только что потратил больше страницы формата A4 (и это шрифтом 10), чтобы объяснить «только азы» — и даже не дошел до того, чтобы «объяснить того, что касается пехоты и/или танков».

Причина в том, что это «азы» этой войны. Так происходит 80−90% боевых действий — и у русских, и у украинцев. Если есть какие-то сомнения, потратьте 5−10 минут на поиск статей, в которых говорится, что 80−90% потерь с обеих сторон вызваны артиллерией.

Итог: большую часть времени, независимо от того, в движении или на месте, все прячутся: прячутся и от БПЛА, и от артиллерии.

И, как вчера в приватном чате мило прокомментировал отставной подполковник морской пехоты США, именно здесь у украинцев есть немалое преимущество. Причина? Будь то моторизованная или воздушно-десантная, российская пехота «привязана к транспортным средствам». Ее войска редко отходят от своих машин дальше, чем на 100 метров. Поскольку эти машины легко обнаруживать и отслеживать — с помощью радаров, инфракрасных или телевизионных систем при слабом освещении — российскую пехоту также довольно легко обнаружить. Напротив, украинская пехота часто действует «за милю» от своей техники поддержки. Т. е. пехоту ВСУ найти намного сложнее.

Так, где же во всем этом место танка?

Угадайте. Они просто спрятаны. Разбросаны по всему периметру и спрятаны, если быть точнее. Действительно: большую часть времени и повсюду в пределах 10−15 км от линии фронта они так же хорошо прячутся, как и все, кто хочет выжить.

Причина в том, что танки (и другая бронированная техника) — большие, громкие машины, поднимающие пыль при каждом движении, а человеческий глаз устроен таким образом, что в первую очередь реагирует на движение. Таким образом, всякий раз, когда танк движется, его легко обнаружить. Тем более, любым приличным БПЛА, «шныряющим» на 500−1000 метров выше «своей стороны» линии фронта. Соедините два, три, шесть, десять и более танков (или другой бронетехники) вместе, и их трудно не обнаружить «даже слепому» — по крайней мере, он их услышит. Даже если они организованы в колонну или движутся широким фронтом и хорошо рассредоточены, танки обычно обнаруживаются задолго до того, как они достигают линии фронта: особенно на линии фронта, насыщенной разведывательными БПЛА, как в Украине, и определенно задолго до того, как они смогут использовать свое оружие.

Обычный результат неизбежен: масса уничтоженных или выведенных из строя танков были уничтожены или выведены из строя артиллерией еще в 2000—5000 м за линией фронта. Единственный способ приблизить их к линии фронта — сначала уничтожить вражеские БПЛА или, по крайней мере, провести контрбатарейную операцию и, таким образом, либо подавить, либо заставить отступить артиллерию другой стороны — чтобы не дать противнику заблаговременно обнаружить танки, а затем не дать противнику обстрелять танки артиллерией. Как вариант, всегда можно вывести свои танки в атаку — и потом наблюдать, как они уничтожаются один за другим.

Как только танки оказываются в пределах 2000 м от линии фронта, они попадают в зону действия вражеских минометов (по крайней мере, калибра 120 мм) и противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Минометы — это как артиллерия, только дальнобойнее: в первую очередь их бомбы летят по баллистической траектории и таким образом поражают верхнюю броню танков, там, где она самая тонкая. Будьте уверены: одно попадание 120-мм бомбы выведет из строя — если не полностью уничтожит — любой из типов танков, участвовавших в этой войне (и то же самое произойдет с любым из западных типов танков).

Далее идут ПТРК: ПТРК, эксплуатируемые россиянами и украинцами, имеют дальность действия 4000−5000 метров. Это больше, чем у 125-мм гладкоствольных орудий, которые являются основным вооружением танков, развернутых по обе стороны этой войны, таких как Т-64, Т-72, ​​Т-80 и Т-90 (возможно, однако это орудие имеет дальность действия до 11 000 метров: в режиме прямой наводки она снижается примерно до 1500 м).

Значит: к моменту, когда они окажутся в пределах 2000 метров от линии фронта, танки почти наверняка попадут и под обстрел вражеской артиллерии, и под минометы, и под ПТРК.

Дальше есть ещё мины. Мины «не сексуальны»: их презирает любой здравомыслящий солдат. Они разрушают, убивают, или, по крайней мере, калечат таким способом, который многие считают «вероломным». Минные поля всегда расположены там, где их меньше всего ожидают, их совсем нелегко найти: никто еще не сошёл с ума настолько, чтобы четко обозначить минное поле для врага. В этой войне мины используются в безумных количествах. Только один пример: около недели назад украинцы приступили к разминированию территории площадью около 1000 кв. км, недавно освобожденной от русских: при разминировании первого квадратного километра они обнаружили 12 тыс. мин.

Излюбленный способ обороны обеих сторон этой войны — совмещать все это: артиллерию, минометы, ПТРК и мины. Скажем так: позвольте противнику вывести в атаку свои танки, потом пусть они попадут на минное поле в выбранной, выставленной точке, потом их разгромят артиллерией, минометами и ПТРК. Они называют это «зоной поражения». Мы уже видели десятки видеороликов, на которых это происходит, в частности, с российскими танкистами: можете не сомневаться, в последние дни русские делали то же самое — и не только несколько раз — и с украинскими танками.

В этих условиях нет места «рыцарскому бою танк против танка». Это не война отрядов камикадзе: за немногими (обычно: пьяными или запаниковавшими) исключениями никто не бегает вокруг с криками «убей меня, убей меня первым». И зачем обороняющейся стороне подставлять свои танки артиллерии нападающих, выводя их из укрытий, если танки нападающих можно разбить артиллерией, а если артиллерии недостаточно, то комбинацией артиллерии, минометов, ПТРК, и мин, и с безопасного расстояния, без собственных потерь???

Даже в тех немногих случаях, когда танки доходили до поражения танков противника, артиллерия и ПТРК включались в дело в течение 1−2 минут, всегда с одним и тем же результатом: танки должны убегать, иначе они будут подбиты. Неудивительно, что количество задокументированных «классических танковых боев» в этой войне можно пересчитать по пальцам одной, возможно, двух рук.

Заметьте: только тогда, когда все это произошло, одна или другая сторона подает нам избранные, «захватывающие» видеоролики, где показано, как танки другой стороны превращаются в пыль.

Должно ли это означать, что «танк устарел»?

Да нет.

В первую очередь это означает, что ни одна из сторон не хочет показывать нам видео, когда собственные силы несут потери.

После этого за первые семь месяцев этой войны ни одна из сторон не нашла «просто так» решения проблемы превосходства артиллерии. Это основная причина: как и любая другая система вооружения, танк «работает» при использовании в так называемых общевойсковых операциях: по сути, эффективная система ведения войны включает в себя танки, артиллерию, пехоту и т. д. Но сами по себе, в одиночку танки так же бесполезны, как и любая другая система вооружения, развернутая самостоятельно.

Конечно, почти никто другой (кроме Ирана и Ирака 1980−1988 гг.) не вел войны такого масштаба веками, и, таким образом, на самом деле: сопоставимого опыта нет. Действительно, современное «поколение социальных сетей» просто не знает войн такого масштаба и размаха. Но можно предположить, что конкретные другие воюющие стороны — особенно некая «западная/натовская» сторона — будут стремиться нейтрализовать вражескую артиллерию с помощью авиации. См.: истребители-бомбардировщики, оснащенные высокоточными боеприпасами, или массовое развертывание барражирующих высокоточных боеприпасов (PGM). До сих пор противовоздушная оборона России и Украины, а также отсутствие передовых PGM не позволяли авиации другой стороны оказывать эффективную непосредственную поддержку с воздуха. Несмотря на некоторые западные поставки в Украину и недавние поставки барражирующих МПГ из Ирана, ни одна из сторон, похоже, не способна развернуть их в достаточном количестве, чтобы изменить ситуацию.

В общем и целом: артиллерия продолжает доминировать в этой войне, и я не думаю, что это изменится в ближайшее время.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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