ВСУ пошли на прорыв 27 июля, 18:39

Чем жила страна 27 июля 2023 года

● ВСУ пошли в прорыв. ВСУ начали масштабное наступление на юге страны, сообщило Bloomberg со ссылкой на американского чиновника, который попросил не называть его имени. Операция начинается почти спустя два месяца после того, как Украина начала наступление на хорошо укрепленные российские оборонительные рубежи. Агентство отметило, что до сих пор продвижение было медленным из-за российских минных полей, танковых заграждений и других средств защиты.

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Почти синхронно об этом написала и NYT:

● Цель — разорвать «сухопутный мост». Началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации. Об этом написала The New York Times, ссылаясь на двух чиновников Пентагона.

По словам неназванных украинских чиновников, усиленная техникой и обученными на Западе военными украинская группировка попытается продвинуться на юг через возведенные оккупантами препятствия к Токмаку, а в случае успеха — к Мелитополю Запорожской области. «Их цель — разорвать так называемый сухопутный мост между оккупированной Россией Украиной и Крымом или по крайней мере продвинуться достаточно далеко, чтобы стратегически важный полуостров оказался в зоне досягаемости украинской артиллерии», — указала NYT. И если все пойдет по плану, то новая операция может занять от одной до трех недель, заявили украинские чиновники чиновникам в Вашингтоне.

И Белый дом заметил изменения:

● Украинцы продвигаются. ВСУ хоть и медленно, но продвигаются вперед, заявил Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности Белого дома. По его словам, Украина должна сама говорить о прогрессе в соответствии с планом. «И опять же, они [украинцы] уже признали, что продвигаются не так далеко и не так быстро, как им хотелось бы. Тем не менее они продвигаются. Это не тупик. Они не просто застыли. Украинцы идут вперед», — сказал он.

Кирби заявил, что США собираются убедиться, что у ВСУ есть инструменты и возможности, необходимые для того, чтобы оставаться в движении.

● У Украины есть «несколько вариантов действий» в пределах контрнаступления, поскольку Киев направляет для операций дополнительные силы, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он не стал комментировать статус контрнаступления или конкретные детали боевых действий, но сказал, что Украина «сохраняет живую силу и технику», даже когда ее войска намеренно прокладывают себе путь через минные поля и другие преграды. «И мы можем ожидать, что они продолжат оказывать давление», — отметил глава Пентагона.

Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, — теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов. Об этом написала Financial Times.

● Все идет по плану. Контрнаступление Украины идет согласно плану, разработанному совместно с Великобританией и США в течение зимы, заявил министр вооруженных сил в Минобороны Великобритании Джеймс Гиппи. Он отверг опасения, что операция застопорилась. «В настоящее время Украина оправдывает наши ожидания. Они в целом выполняют план», — сказал Гиппи.

Симптоматично, что и президент Владимир Зеленский сегодня оказался поближе к южному фронту — он приехал в Днепр, где провел Ставку верховного главнокомандующего. На встрече обсудили ситуацию на фронте, в частности ход наступательных и оборонительных действий, усиление ПВО и обеспечение войск боеприпасами.

● К югу от Запорожья. Американский Институт изучения войны (ISW) проанализировал признаки, вероятно, нового этапа контрнаступления, который начался вчера, и предполагает: Силы обороны, похоже, прорвали отдельные подготовленные российские оборонительные позиции к югу от Орехова (город к югу от Запорожья). Ссылаясь на заявления «военных блогеров» РФ и видео, эксперты пишут, что это могло произойти к северо-востоку от Роботино, что в 10 км от Орехова.

Украина направила больше сил на юго-восток страны, а это является признаком того, что Киев определил потенциальные слабые места в обороне России, сообщили CNN два американских чиновника.

● Самое опасное оружие оккупантов. Россия усилила свои войска небольшим количеством новых вариантов ударных вертолетов Ка-52М, в частности в зоне проведения ВСУ крупных контрнаступательных операций на юге. Об этом сообщили в британской разведке. В ее отчете отмечается, что РФ потеряла около 40 единиц Ка-52 с начала полномасштабного вторжения в Украину, но они нанесли Украине большой ущерб.

Одним из членов экипажа российского ударного вертолета Ка-52, который украинские бойцы уничтожили 25 июля, был полковник авиации Виталий Табачников, командир отдельного вертолетного полка из забайкальского города Чита.

● Путин потерял много ракет. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 590 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 244 270 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 4186 (+9 за сутки), боевых бронированных машин — 8147 (+11), артсистем — 4745 (+18), РСЗО — 698 (+0), средств ПВО — 457 (+0), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 311 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3996 (+3), крылатых ракет — 1347 (+40) и многое другое.

● Снова. Ночью 27 июля армия РФ атаковала Украину с юго-восточного направления ударными БПЛА и крылатыми ракетами. За ночь удалось уничтожить восемь шахедов, однако крылатые ракеты калибр поразить не удалось. Ими россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, в результате чего есть повреждения и пострадавшие, один человек погиб.

Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что калибры не удалось сбить, потому что они летели низко, расстояние было близким, а выпущены они были с подводной лодки, что не является типичным.

А вечером 26 июля, украинские ПВО уничтожили сразу 36 вражеских ракет.

● Историческое приближение Путина и россиян к Гааге. Генпрокурор Украины Андрей Костин подтвердил, что США передадут данные о военных преступлениях РФ в Международный уголовный суд. Об этом он написал в Twitter, назвав такое решение США «историческим шагом».

Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней.

ГБР разоблачило должностных лиц Ровенских областного и районного территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые избили подчиненного и издевались над ним. У руководителя Ровенского районного ТЦК и СП было изъято восемь пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином, приспособления для употребления наркотических веществ.

● Ткаченко уволен. Верховная Рада поддержала отставку Александра Ткаченко с должности главы Министерства культуры и информполитики. «За» — 321 нардеп. «Вопрос назначения нового министра сегодня не стоит на повестке дня и, скорее всего, не будет на этой неделе», — рассказал депутат Ярослав Железняк.

Исполняющую обязанности гендиректора Национального музея Голодомора-геноцида Лесю Гасиджак начали травить в соцсетях за ее вес. Она заявила, что готовит иск в суд из-за оскорбления чести и достоинства.

Верховная Рада поддержала досрочное прекращение депутатских полномочий нардепа от Слуги народа Юрия Аристова после информации о его поездке на Мальдивы.

● Зеленский вернул налоги на довоенный уровень. Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения. Рада приняла его 30 июня по требованию МВФ, — документ возвращает довоенную систему налогообложения. В частности, с 1 августа 2023 года отменяется 2% единый налог и частично отменяется действующий мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг. А с 1 октября возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО.

● Впервые за 13 месяцев: Нацбанк снизил учетную ставку до 22%. «Стремительное замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке делают возможным начало цикла снижения учетной ставки. Учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноза дальнейшего замедления инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставки согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений», — заявил по этому поводу глава НБУ Андрей Пышный.

И напоследок:

● Харлан указала россиянке ее место. Украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась подать руку своей побежденной сопернице россиянке Анне Смирновой. За это ее дисквалифицировали на чемпионате мира. Также ее могут отстранить от всех соревнований на 60 дней. Об этом написал Суспільне Спорт со ссылкой на правила Международной федерации фехтования (FIE).

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.