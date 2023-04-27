2% отделяют ВСУ от контрнаступления 27 апреля, 18:48 NV Премиум

Чем жила страна 27 апреля 2023 года

● О чем поговорили Зеленский с Си. Разговор президента Владимира Зеленского с китайским лидером Си Цзиньпином, состоявшийся 26 апреля, был «геополитическим шествием по натянутому канату». Об этом написала The Washington Post: «Это был первый раз, когда два лидера признали, что разговаривали друг с другом с момента вторжения России в Украину 14 месяцев назад, и обе стороны объявили об этом с нотой дипломатического триумфа». Издание подчеркнуло, что китайский представитель упомянул о «нынешнем подъеме разумного мышления и голосов со всех сторон», а Зеленский написал в Twitter, что это был «долгий и содержательный разговор».

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Однако WP написала, что «за этими любезностями скрыто явное напряжение»: «Этот разговор был геополитическим шествием по натянутому канату, поскольку отношения между Украиной и Китаем становятся балансом для обеих сторон». Ведь хотя Си пообещал придерживаться нейтралитета в войне, отказ Китая осудить вторжение России в Украину возмутил многих в Киеве и других странах. И учитывая связи КНР с РФ, антагонизм по отношению к США и их союзникам, а также гегемонистские замыслы в отношении Тайваня, эта страна далеко не идеальный посредник в Украине. Однако у других потенциальных посредников — Турции и Бразилии — нет того политического веса, который Пекин может применить в отношении Москвы.

● Банковая удовлетворена? «О таких разговорах обычно говорят, что они открывают возможности. Сейчас есть возможность придать новую энергию нашим отношениям Украины и Китая. Есть возможность применить политическое влияние Китая, чтобы вернуть силу принципам и правилам, на которых должен держаться мир. Украина и Китай, как и абсолютное большинство мира, все равно заинтересованы в прочности суверенитета наций и территориальной целостности…», — заявил президент Владимир Зеленский, комментируя беседу с Си Цзиньпином.

● Глава государства сообщил, что представил Си Цзиньпину конкретные пункты украинской формулы мира. Зеленский подчеркнул, что Китай и Украина имеют одинаковые позиции в отношении «прочности суверенитета наций и территориальной целостности».

● Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: «Я приветствую телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Си. Я также считаю важным, чтобы Китай лучше понимал украинские перспективы». Однако, по его словам, это не изменяет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину.

А Песков, спикер Путина, сказал следующее: «Что касается самого факта общения — это суверенное дело каждой из этих стран и вопрос их двустороннего диалога». И добавил, что в Кремле вроде бы готовы приветствовать все, что «может приблизить окончание конфликта» и «достижение Россией всех поставленных целей».

Что касается действий других «миротворцев»:

● Турция отводит 3−5 лет на переговоры. Долгосрочный мир в Украине возможен только при достижении нового полномасштабного соглашения между Москвой и Западом. Такое мнение озвучил Ибрагим Калин, пресс-секретарь президента Турции. Он подчеркнул, что войну нельзя воспринимать только через призму противостояния двух государств.

Калин обратился к странам Запада: «Давайте приложим максимум усилий по прекращению войны в Украине. Ее продление и расширение рамок может привести к глобальной беде. Важно прекратить эту войну и отдать предпочтение дипломатии. Необходимо приложить усилия, чтобы усадить стороны за стол переговоров».

Калин подчеркнул, что Турция и лично президент Реджеп Тайип Эрдоган готовы взять на себя посредническую роль в этом вопросе. «Вместо того чтобы продолжать войну, давайте остановимся на варианте трех или пяти лет мирных переговоров. Главное, остановим кровопролитие. Обсудим возможности продолжения диалога с учетом нынешнего положения дел», — добавил он.

● Кстати: слухи о том, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана произошел инфаркт, безосновательны, заявил руководитель его пресс-службы Фахреттин Алтун.

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● Министр обороны Алексей Резников считает, что завершение развязанной РФ войны против Украины дипломатическим путем возможно, но маловероятно. И оно не произойдет при нынешнем руководстве России.

● ВСУ в «хорошей позиции» для контрнаступления. Защитники Украины получат необходимое для контрнаступления вооружение в срок. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи во время слушаний в Конгрессе США. Он рассказал, что Украина и ее западные союзники вместе подсчитали, сколько вооружения нужно силам обороны для контрнаступления, после чего партнеры Украины начали поставки. Генерал подчеркнул, что в Украину уже прибыло более 98% обещанных боевых машин, а также отметил «щедрость» союзников при поставке танков и бронированных боевых машин.

По словам Каволи, результаты моделирования, проведенного вместе с украинцами, позволяют говорить, что защитники Украины «в хорошей позиции» для контрнаступления.

● Готовность — 98%. Аналогичную информацию обнародовал сегодня и генсек НАТО: союзники передали Украине почти всю обещанную технику и теперь у ВСУ есть «военный потенциал» для деоккупации территорий. «Более 98% боевых машин, обещанных Украине, доставили. Теперь у нее есть военный потенциал, необходимый для восстановления территории», — сказал Йенс Столтенберг.

● Важность победного наступления. Министр обороны Алексей Резников заявил, что успех наступления ВСУ окажет влияние на «легкость» дальнейшей помощи союзников. Активное обсуждение украинского наступления ему не нравится, хотя причины ему как человеку понятны. Резников отметил, что люди хотят победы, и это нормально, а союзники, которые сначала инвестировали в выживание Украины, стали вкладываться в победу. В то же время, он подчеркнул, что партнеры обязались поддерживать Украину до победы.

Алексей Резников надеется, что контрнаступление Украины начнется неожиданно, в том числе и для гражданского населения.

● Восьмое место в списке потребностей ВСУ. Современные боевые самолеты Запада сейчас находятся примерно на восьмом месте в списке военной техники, необходимой Украине. Об этом заявила помощница главы Пентагона Селеста Валландер во время слушаний в комитете Палаты представителей США по вооруженным силам. По словам чиновницы, высшими приоритетами сейчас являются системы противовоздушной обороны, артиллерия и бронетехника.

● Новейшие системы ПВО малого радиуса действия Skynex от немецкого концерна Rheinmetall (представлены на рынке только в 2021 году) уже находятся на боевом дежурстве в Украине. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль. «Рассматриваем также возможность совместного производства компонентов этих систем», — добавил он.

Стоимость одной зенитной самоходной установки Skynex — $90,5 млн. Она оборудована 35-мм автоматической пушкой Oerlikon Mk3, способной производить 1000 выстрелов в минуту. Основная цель — дроны.

● Сотни километров укреплений. Спутниковые фото тысяч оборонительных позиций кафиров как на территории России, так и вдоль линии фронта доказывают: больше всего укреплений возвели на юге Запорожской области и вблизи Крыма. Об этом написало агентство Reuters, опубликовавшее также снимки американской аэрокосмической компании Capella Space.

Проанализировав фото и пообщавшись с военными экспертами, Reuters пришли к выводу, что большинство оборонных сооружений россияне начали возводить после освобождения Украиной Херсона в ноябре 2022 года. Они простираются на сотни километров и охватывают районы, где РФ «ждет нападения» или считает оккупацию территорий стратегически важной.

По мнению шести экспертов, препятствия могут усугубить ситуацию для Украины, и прогресс будет зависеть от способности бойцов эффективно проводить сложные комбинированные операции. В то же время четверо из них считают, что российские войска рассеются вдоль фронта: «И это уязвимое место Киев будет пытаться использовать с помощью уловок, отвлекающих маневров, неожиданности и оперативной скорости», — пишет Reuters.

● Российские оккупанты в течение последних месяцев убрали военную технику из района Медведевки (поселок в Джанкойском районе Крыма). Об этом сообщил проект Крым.Реалии со ссылкой на спутниковые снимки. Судя по фотографиям за октябрь 2022 и январь 2023 года, в районе Медведевки была расположена российская бронетехника и артиллерия. На снимке 25 апреля их уже нет.

● По данным британской разведки, российские оккупанты построили оборонительные позиции на реакторах Запорожской АЭС в Энергодаре.

● Горячий Донбасс. Российские оккупационные войска наступают на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки Силы обороны отразили 54 атаки. Как сообщил Генштаб ВСУ утром, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

● Минус 21 дрон. За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 510 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 188 920 своих военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3694 (+2 за сутки), боевых бронированных машин — 7178 (+16), артсистем — 2887 (+10), РСЗО — 542 (+3), средств ПВО — 293 (+1), самолетов — 308 (+0), вертолетов — 294 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2461 (+21) и многое другое.

● Из более 400 тыс. военных, которых Россия планирует уже в этом году взять на службу по контракту (и это, похоже, поддержал Путин), 115 тыс. хотят сразу доставить на доукомплектование оккупационных военных подразделений в Украине. Об этом написала The Washington Post, ссылаясь на данные американской разведки, оказавшиеся в открытом доступе в Сети.

● Стране-агрессору не хватает личного состава для полного контроля над всеми временно оккупированными территориями Украины, сообщило Радио Свобода со ссылкой на данные Пентагона, попавшие в открытый доступ.

● «Мясник Мариуполя». Российского военного преступника, генерал-полковника Михаила Мизинцева, руководившего трехмесячной осадой Мариуполя, уволили с должности замминистра обороны РФ. Об этом сообщили провоенные российские TГ-каналы, один из которых утверждает, что это «не единственная громкая отставка» в минобороны РФ и «внутри силового блока идет несвоевременное обострение борьбы». Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об отставке Мизинцева.

● Террористический удар. В ночь на 27 апреля российские террористические войска атаковали Николаев ракетами Калибр. Один частный дом разрушен, другой поврежден, существенно повреждена жилая многоэтажка и историческое здание. Один человек погиб, 23 человека были ранены.

● Зеленский опубликовал видео с места ракетного удара, пообещав найти виновных и привлечь их к ответственности.

● Кремль заблокировал коридор. Россия снова заблокировала работу Черноморского зернового коридора, сообщила пресс-служба ВМС ВСУ. Накануне представители РФ в совместном координационном центре в Стамбуле отказались согласовывать движение судов в/из морских портов Украины.

● Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к ООН с призывом приложить усилия для возобновления работы зернового соглашения.

И напоследок:

● Более 2 тыс. освобожденных. С начала полномасштабного вторжения из плена освободили 2279 украинцев, рассказал президент Владимир Зеленский.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.