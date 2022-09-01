Что увидел возле Херсона Пентагон 1 сентября, 18:19

Чем жила страна 1 сентября 2022 года

● ВСУ готовили большое наступление, но сконцентрировались на Херсоне. Украина планировала более широкомасштабное контрнаступление, но решила сконцентрироваться на Херсонском направлении, чтобы не увязнуть на нескольких фронтах. Об этом сообщил CNN со ссылкой на американские и натовские официальные лица, а также на украинские источники.

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Официальные лица говорят, что в настоящее время украинские военные близки к паритету сил с российскими оккупантами. Но чиновники пока не решаются назвать операцию ВСУ на юге страны настоящим «контрнаступлением».

● К наступлению ВСУ готовились вместе с американцами. Во время подготовки к контрнаступлению ВСУ США призвали Украину к ограниченной операции по целям и географии, чтобы избежать чрезмерного растяжения сил и «застревания» на нескольких фронтах одновременно. Об этом рассказал CNN со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала рассказали, что эти обсуждения включали в себя участие в «военных играх» — аналитических учениях, которые были призваны помочь украинским силам понять, какие уровни сил им необходимо собрать, чтобы добиться успеха в различных сценариях.

● «Некоторое продвижение вперед»: что увидел на юге Пентагон. В Пентагоне прокомментировали контрнаступление ВСУ на юге, отметив, что украинские силы «сделали некоторое продвижение вперед». При этом пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер напомнил о необходимости обеспечения безопасности операций и предупредил, что не будет озвучивать детали тактического уровня.

● На юге идут ожесточенные бои. Бойцы ВСУ в ходе контрнаступления на юге отвоевывают удерживаемую врагом территорию в условиях крайне ожесточенных боев. Об этом The Wall Street Journal рассказали восемь украинских солдат, которые сейчас находятся на лечении в госпитале. По их словам, контрнаступление продвигается по территории, оккупированной в первые дни войны, а бои идут тяжело, так как враг хорошо экипирован.

Один из собеседников WSJ, рядовой Иван, заявил, что его подразделение в первые часы боя захватило село. «У парней боевое настроение. Они идут вперед», — отметил боец. По его словам, РФ располагает большим количеством техники: артиллерией, танками, вертолетами, минометами. Однако российской армии не хватает людей. «Они бросают все против нас», — рассказал Иван.

● В Херсонской области все еще много оккупантов. На юге Украины подразделения ВСУ ведут позиционные бои и закрепляются на занятых территориях, сообщила Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра Командования Юг. Она подчеркнула, что в Херсонской области все еще остается большое количество вражеских сил. При этом моральный дух оккупантов падает.

● По информации Минобороны Великобритании, в течение 30−31 августа ВСУ продолжали наступательные операции на юге. В сводке ведомства в Twitter говорится, что свое наступление украинские силы подкрепляют интенсивными дальними ударами по российским пунктам управления и тылового обеспечения на всей территории оккупированной зоне.

● Путин вновь нацелился на Донбасс. Оккупанты на Донбассе «корректируют свои планы» в соответствии с приказом российского диктатора Путина о выходе на админграницы Донецкой области до 15 сентября. Об этом заявил Алексей Громов, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ. По его словам, оккупанты продолжают удерживать захваченные районы в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, а также пытается создать условия, чтобы возобновить наступление на востоке.

● Большие потери врага: сразу 450 «двухсотых» и 23 танка. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла около 48350 своих военнослужащих, сообщил украинский Генштаб. При этом за сутки ВСУ ликвидировали около 450 оккупантов — это один из наибольших показателей за все время войны.

Также россияне потеряли сразу 23 танка за сутки (а в целом — 1997 единиц). Кроме того, враг утратил: боевых бронированных машин — 4345 (+33 за сутки) ед., артсистем — 1115 (+24) ед., РСЗО — 287 (+2) ед., средств ПВО — 153 (+1) ед., самолетов — 234 (+0) ед., вертолетов — 205 (+1) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня — 851 (+2) и многое другое.

● Россиянам не хватает «пушечного мяса». Российская армия в Украине испытывает острую нехватку личного состава. Оккупанты выискивают способы повысить численность своих войск. Об этом сообщил CNN. Эта информация основывается на данных разведки США, степень секретности которых недавно была снижена. Ее подтвердили телекомпании два сотрудника американской администрации.

● Нужное ПВО от США. Системы NASAMS принесут реальную пользу на поле боя в Украине, заявил Уильям Лапланте, замминистра обороны США по закупкам и снабжению. «NASAMS — это новейшие средства ПВО, которые мы поставляем в Украину», — сказал он.

Помощник министра по закупкам, логистике и технологиям Дуглас Буш заявил, что скорость и оперативность приобретения являются главным приоритетом. «Быстрое присуждение этого контракта является еще одним примером способности армии ускорить доставку критически важных средств через наших партнеров из отраслей нашим союзникам», — сказал он.

● Ко Дню Независимости Украины президент США Джо Байден сообщил о выделении новой партии современного оружия для ВСУ, среди которой и системы противовоздушной обороны NASAMS — шесть установок.

● МАГАТЭ добралась до ЗАЭС. На вторые сутки миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) все же добралась до Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре. Утром россияне обстреляли жилые кварталы города и площадку станции, обвинив в этом Украину. Миссия пока планирует совершить обход с акцентом на объектах, поврежденных российскими обстрелами.

По информации украинской разведки, перед визитом МАГАТЭ оккупанты подвергли репрессиям «неблагонадежных» сотрудников ЗАЭС — они исчезли со станции, их судьба неизвестна. При этом специально подготовленная «массовка» должна создать у членов миссии впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов.

● Нефти Путина устроят потолок. США, Великобритания и другие страны G7 принципиально договорились ввести так называемый «потолок цен на российскую нефть». Соглашение может быть представлено 2 сентября, написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Как пишет издание, чиновники уже несколько месяцев работают над тем, чтобы сократить финпотоки РФ от продажи энергоносителей. В то же время они пытаются сохранить достаточное количество российской нефти на мировых рынках, чтобы предотвратить новый скачок цен на энергоносители.

Среди ключевых деталей, которые все еще обсуждаются, — цена, по которой будет установлен верхний предел. Также обсуждается введение предельных цен на российский мазут.

● 5 декабря вступит в силу европейское эмбарго на нефть из РФ.

● Русские и китайцы останутся без чипов. Администрация Джо Байдена ввела новые ограничения на экспорт сложных компьютерных чипов в РФ и Китай. Под ограничения попали высококачественные графические процессоры, которые обеспечивают работу суперкомпьютеров и искусственного интеллекта.

Ограничения касаются компаний Nvidia и AMD. Их видеокарты обычно используются для рендеринга изображений в видеоиграх, монтажа видео и майнинга, но в последние годы их часто применяли для работы суперкомпьютеров.

Это новая часть холодной войны между США и Китаем за первенство в передовых технологиях, отметила The New York Times. Несмотря на то, что Китай производит свои микрочипы и видеокарты, он очень зависит от тайваньских заводов для производства самых мощных и инновационных моделей. Эти чипы он затем использовал для создания своих суперкомпьютеров и развития моделей искусственного интеллекта.

Правительство США требует от компаний получать экспортные лицензии на продажу своих лучших графических карт — Nvidia A100 и AMD MI200. Так американское правительство надеется помешать перенаправлению чипов в Китай и Россию для использования в военных целях.

И для финала:

● Верещук призвала уезжать от зимы и войны. Жителям оккупированных и прифронтовых регионов Украины, где невозможно обеспечить отопительный сезон, нужно выезжать и не планировать возвращение домой по меньшей мере до весны. С таким призывом к ним обратилась вице-премьер Ирина Верещук.

«Всячески призываю эвакуироваться до начала холодов из Донецкой, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Кто может, давайте будем понемногу планово переезжать. Переживем зиму и, даст Бог, будем говорить о возвращении», — сказала Верещук.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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