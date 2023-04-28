ВСУ это сделают, как только будет воля Божья и Залужного 28 апреля, 18:39

Чем жила страна 28 апреля 2023 года

● ЗСУ це зроблять, як тільки буде воля Божа та Залужного. Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії, запевнив міністр оборони Олексій Резніков. «Якщо у глобальному сенсі, у високому відсотковому режимі ми готові. Далі — питання за Генеральним штабом, командуванням. Як тільки буде воля божа, погода та рішення командирів — ми це зробимо», — пояснив він.

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● 155 мм подарунки з Данії. Cамохідні колісні артустановки Caesar 155 мм французького виробництва, які Україна отримала від Данії, вже заступили на бойове чергування. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Про те, що Данія передала Україні всі ці свої гаубиці — 19 САУ — Міноборони повідомило 13 лютого. 10 квітня Копенгаген заявив, що передасть Києву 100 танків Leopard 1, постачання яких розпочнуться влітку. Також разом із Нідерландами країна поставить Україні 14 танків Leopard 2.

● Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що процес передачі Україні винищувачів F-16 має розпочатися зі згоди з боку США.

● Abrams будуть у резерві. Обіцяні США танки Abrams (31 екземпляр, прибудуть на базу і Німеччину в травні) не братимуть участі у нинішньому контрнаступі, заявив все той же Олексій Резніков. «Але наші екіпажі вже поїхали на навчання», — додав він.

Резніков зазначив, що Україна вже отримала від західних союзників сучасну бронетехніку, включаючи танки Leopard 2 та Challenger 2, а також бронемашини різного типу. Вона, за його словами, підготовлена і частково доставлена, але українські військові завершують проходження навчань на деяких типах озброєння.

● Мінус 540 ворогів і 18 гармат. Сили оборони України за минулу добу знищили близько 540 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 189 460 військових. Це дані Генштабу ЗСУ на ранок.

Крім того українці знищили: танків — 3694 (+0 за добу), бойових броньованих машин — 7181 (+3), артсистем — 2905 (+18), РСЗВ — 543 (+1), засобів ППО — 294 (+1), літаків — 308 (+0), вертольотів — 294 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2467 (+6) та багато іншого.

Тим часом:

● Росія вбиває жінок та дітей. У ніч на 28 квітня Росія здійснила нову масовану атаку українських міст. Поблизу Києва збили 11 ракет та 2 БПЛА, в Умані одна з ракет зруйнувала цілий під'їзд житлової дев’ятиповерхівки, у Дніпрі загинули жінка та дитина.

Сили оборони ЗСУ збили 21 з 23 ракет Х-101/Х-555 та два БПЛА. На підльоті до Києва збили 11 ракет, в Оболонському районі столиці уламки перебили локальну лінію електромереж. Внаслідок нічної атаки в трьох областях України (Черкаській, Київській, Дніпропетровській) 22 людей загинули та понад 20 отримали поранення. В Умані дві ракети пошкодили кілька багатоповерхівок, один під'їзд повністю зруйновано: 20 загиблих, серед них троє дітей, 18 поранених. В Черкаській області оголошено триденну жалобу. У Дніпрі внаслідок удару загинула жінка і дворічна дитина. В місті Українка в Київській області - двоє постраждалих внаслідок влучання уламків у багатоповерхівку, серед них — дитина.

● Терор РФ «має отримати справедливу відповідь від України та світу», заявив президент Володимир Зеленський. «Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни та людей наближає державу-терориста лише до провалу та покарання», — додав він.

Керівник МЗС Дмитро Кулеба назвав нову атаку «відповіддю Росії на всі мирні ініціативи». «Шлях до миру — вигнати Росію з України», — наголосив міністр.

● Зізнання вбивць. У той же час російське міноборони опублікувало в Telegram фото стартуючої ракети з підписом «Точно в ціль».

До речі:

● Amnesty International зіпсувала себе. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International, звіт якої про Україну у серпні 2022 року викликав міжнародний скандал і спричинив звільнення директорки українського офісу Оксани Покальчук та співзасновника її шведського бюро Пера Вестберга, замовила його незалежну перевірку. Результати вирішили не публікувати, але їх отримала The New York Times.

У своєму звіті AI звинуватила українські сили в тому, що вони незаконно наражають «цивільних осіб на небезпеку», розміщуючи поблизу солдатів і завдаючи ударів з населених пунктів. Група незалежних експертів одностайно дійшла висновку, що AI зіпсувала свою заяву кількома способами і що її ключові висновки про те, що Україна порушила міжнародне право, були недостатньо підтверджені наявними доказами.

● Ворог продовжуватиме, хоч і не так часто. Росія навряд чи зможе відновити ту кількість далекобійних ракет, які вона мала до повномасштабної війни, пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. «Що стосується саме далекобійних крилатих ракет, безумовно, всі їх підраховують. Думають, що можуть вони закінчуватися. Ну, буде Росія виготовляти їх і далі, але вже не такими темпами. Зрозуміло, що ці ракети, які у них були, якими вони били по нас влітку і восени, вони виготовлялися довгими роками і зараз надолужити ту кількість навряд чи вдасться Росії» — сказав він.

● ВЛК стане більше. Україна збільшить кількість військово-лікарських комісій (ВЛК) уздовж лінії фронту, запевнив міністр оборони. «Щоб наші поранені могли звертатися до цих установ не лише на території військових шпиталів, а й на території цивільних лікувальних закладів», — додав Олексій Резніков.

● А ще президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному відправляти переважну частину військкомів на фронт «як бійців». Про це розповів Резніков, додавши: «А на їх місце скеровувати військовослужбовців, які отримали поранення, героїв, які знають, як правильно проводити роботу по продовженню мобілізаційних заходів».

● Прояв геноциду. «Указ» Путіна про депортацію мешканців захоплених територій України очевидним виявом геноциду українського народу, написав у Twitter Михайло Подоляк, радник голови ОП.

Вчора російський диктатор підписав «указ» щодо «правового стану» мешканців тимчасово захоплених українських територій у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, — тих з них, хто не отримав російським паспорт, у РФ вважатимуть «іноземцями». І якщо окупанти вирішать, що такі українці «загрожують нацбезпеці», то їх депортують.

● РФ має заплатити за війну проти Грузії. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов’язав Росію виплатити близько 130 млн. євро як компенсацію громадянам Грузії за «порушення їхніх прав під час війни 2008 року». Це додаткове рішення до позову грузинського уряду щодо справедливої компенсації.

Компенсація у 3,2 млн євро передбачена у зв’язку з убивством щонайменше 50 громадян (загалом було 116 заявок), 2,7 млн євро — щонайменше 116 потерпілим цивільним від практики довільних затримань і нелюдської поведінки, 640 тис. євро — 16 постраждалим від тортур грузинським військовополоненим.

115 млн євро присудили у зв’язку з адміністративною практикою перешкоджання поверненню грузинських громадян до їхніх будинків на окупованих територіях (від чого постраждали не менше 23 тис. осіб). Ще 8,2 млн. присудили щонайменше 142 особам, які постраждали від відсутності адекватного розслідування російською стороною загибелі цивільних під час активної фази бойових дій.

Торік у березні через повномасштабне вторгнення в Україну Росію виключили з Ради Європи. У відповідь Москва заявила, що не виконуватиме рішень ЄСПЛ, винесених після цієї дати. У суді зазначили, що РФ перестала бути стороною Європейської конвенції з прав людини з вересня 2022-го. Але цей факт не звільняє уряд від зобов’язань щодо будь-якої дії, вчиненої до виходу з Ради та конвенції, наголосили в ЄСПЛ.

І насамкінець:

● Прага та Братислава завітали до Києва. Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Чехії Петром Павелом та президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, які перебувають з візитом у столиці України. «Дякую за ваш візит, який розпочався з відвідання Бучі та Бородянки. Ми високо цінуємо підтримку з боку вашої країни, вашого суспільства з першого дня повномасштабного вторгнення», — сказав український лідер.

● В Одесу на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби прибули глави МЗС Естонії, Литви, Латвії, Данії, Швеції, Норвегії, Ісландії, а також заступник держсекретаря МЗС Фінляндії. Разом вони відвідали порт та ознайомились з ходом реалізації Чорноморської зернової ініціативи та Grain from Ukraine. Міністри також обговорили підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі, початок переговорів щодо вступу України до ЄС і створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє — своє та країни.