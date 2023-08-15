У НАТО появились странные предложения 15 августа, 18:27

Чем жила страна 15 августа 2023 года

● У НАТО появились странные предложения. Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Альянс через уступку части своих территорий стране-агрессору. Об этом сообщает норвежское издание Verdens Gang. «Я думаю, что решение может заключаться в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», — сказал Йенсен.

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Йенсен подчеркнул, что Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры. И добавил, что есть значительные продвижения в вопросе будущего членства Украины в НАТО. По его словам, все заинтересованы в том, чтобы война не повторилась.

Вчера NV обнародовал полученные от источников в секторе безопасности и обороны Украины тезисы к запланированному на 14 августа разговору между Михаилом Галузиным, заместителем главы МИД РФ, и Мирославом Енчей, помощником генсека ООН. Согласно им представитель Москвы должен предложить Енчею российское видение «формулы мира»: глобальное урегулирование возможно только при условии, если «киевский режим» прекратит «боевые действия и террористические атаки», а его «западные спонсоры» — «накачивание ВСУ вооружениями». «Должны быть подтверждены первичные основы суверенитета Украины — ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус». Этими пунктами МИД РФ не ограничивается, а еще потребует «признания новых территориальных реалий, обеспечения демилитаризации и денацификации Украины, прав ее русскоязычных граждан и нацменьшинств».

● Не принуждают к переговорам. Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что западные партнеры не принуждают Украину к проведению переговоров с Россией.

Позавчера The Wall Street Journal привела слова Джона Болтона, бывшего советника президента США по нацбезопасности, который объяснил: отсутствие значительных успехов Украины в наступлении является результатом стратегии Соединенных Штатов, которая направлена только на предотвращение российской оккупации.

● Урожайное под контролем ВСУ. Силы обороны Украины продвигаются в направлении Урожайного (поселок на западе Донецкой области, на Бердянском направлении) на юге, где закрепляются на достигнутых рубежах, и ведут наступление южнее Бахмута на востоке. Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Тем временем российские «военкоры» начали сообщать о том, что украинские силы освободили поселок Роботино, — это под Запорожьем, примерно на полпути между Ореховым и Токмаком, так называемое Мелитопольское направление.

● Удар навстречу. На востоке Украины войска РФ уменьшили количество обстрелов и атак после мощного удара ВСУ по оккупантам на Купянском и Лиманском направлениях в рамках контрнаступления. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

● Про левый берег говорить пока рановато. Некоторые подразделения Сил обороны успешно выполняли задачи на левом берегу Днепра в Херсонской области. Но говорить о результатах пока рановато, пояснила Анна Маляр.

«ВСУ собираются освободить все территории, поэтому везде по линии проводится определенная работа для того, чтобы это делать. Некоторые задачи некоторые подразделения там выполняли и справились. Многие эксперты заранее выдают желаемое за действительное», — подчеркнула Маляр.

● Минус ударный вертолет и 29 артсистем. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов и уничтожен ударный вертолет. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 254 920 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 4313 (+7 за сутки), боевых бронированных машин — 8370 (+16), артсистем — 5128 (+29), РСЗО — 714 (+0), средств ПВО — 482 (+3), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 314 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4242 (+29) и многое другое.

● Ночь масштабного ракетного террора. В ночь на 15 августа страна-агрессор нанесла удары ракетами сразу по нескольким регионам Украины. Наиболее пострадали Львов, Днепр и Луцк. Враг запустил в несколько волн по меньшей мере 28 крылатых ракет различных типов, из которых ПВО сбили 16. Кроме того, было зафиксировано 8 пусков зенитных управляемых ракет С-300 и С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.

По данным Офиса президента и премьера Дениса Шмыгаля, в целом в результате ночной атаки повреждены гражданские объекты в восьми регионах Украины. Четыре человека погибли (трое в Луцке, один погибший в Краматорске), по меньшей мере 16 серьезно ранены.

● Ракеты с иностранными комплектующими. Этой ночью российские оккупанты обстреляли Украину ракетами, изготовленными в этом году. И в них обнаружили около 30 микросхем иностранного происхождения, написал в ТГ глава Офиса президента Андрей Ермак. Он добавил, что Украина работает с международными партнерами, правительства которых общаются с производителями и поставщиками указанных микросхем.

Во Львове одна из ракет уничтожила детсад, оставив огромную воронку, в соседних домах повреждено более 100 квартир. Также в городе произошли пожары на крышах многоэтажек из-за падения обломков ракет, в одном из гипермаркетов из-за них обвалился потолок. Обломками разрушены частные дома в нескольких селах Львовской области.

В Луцке есть «прилет» по промышленному предприятию, трое погибших и трое раненых.

В Днепре также есть попадание по предприятию: двое раненых, произошел пожар на площади более 800 кв. м. Также серьезно повреждено здание спорткомплекса.

В Смеле Черкасской области — попадание в частное предприятие и медучреждение, часть города без воды.

Благодаря работе ПВО удалось избежать «прилетов» в Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой областях.

● Российские террористы попали в шведский завод. Шведский производитель подшипников SKF сообщил, что его завод в Луцке был поражен российской ракетой во время массированной атаки в ночь на 15 августа. «Прошлой ночью произошла атака на город Луцк, и наша фабрика пострадала во время этой атаки… Мы с прискорбием подтверждаем, что трое наших коллег были убиты», — сказал представитель SKF Карл Бьернстам.

Бьернстам добавил, что компания выясняет последствия атаки и ущерб, нанесенный заводу, но добавил, что в первую очередь она сосредоточена на своих сотрудниках и их безопасности. Согласно последнему отчету о прибыли компании, которая является крупнейшим в мире производителем промышленных подшипников, около 1100 ее сотрудников находятся в Украине, большинство из них работают на заводе в Луцке.

● Наконец-то. Президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо наращивать производство БПЛА для нужд ВСУ на фронте. «Беспилотники — это расходный материал, их должно быть столько, сколько надо — именно нашим воинам надо, — чтобы спасать жизни и обеспечивать результат в бою. Есть что делать в этой сфере, и рано говорить, что якобы делается достаточно», — сказал он.

Румыния удвоит транзитные мощности по перевалке украинского зерна с 2 млн т до 4 млн т в месяц.

● Вместо «стены Яценюка» будет «стена Шмыгаля»? Правительство выделило более 1,2 млрд грн на строительство военных инженерных и фортификационных сооружений на Харьковщине и Черниговщине, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

И напоследок:

● Олимпийская солидарность. 35 стран готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже 2024 года, если к соревнованиям допустят страну-агрессора и ее приспешника Беларусь. Об этом в ТГ написал премьер Денис Шмыгаль.

НОК Украины 14 августа объяснил, что консультации по вопросу участия украинской команды в Олимпиаде, если туда допустят представителей РФ и Беларуси, еще продолжаются. Окончательное решение примут после того, как рассмотрят «все факторы». А Международный олимпийский комитет по состоянию на 14 августа официально не приглашал страну-агрессора и ее приспешника участвовать в Олимпийских играх-2024.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.