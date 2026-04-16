Ползет ли НАТО на кладбище. Что на самом деле сказал Рютте об Альянсе и Украине

Разбирая новости на эфир, я внимательнее посмотрела выступление и разговор с генсеком НАТО Марком Рютте в Институте Рональда Рейгана. Очень интересно

На прошлой неделе я видела много заголовков в жанре наивного копипастинга, что, мол, генсек НАТО сделал «неутешительное заявление» и т. д. Но Рютте не делал никаких «неутешительных» заявлений. Это был более сложный и нюансированный разговор.

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Кроме символизма самого места для выступления и определенных реверансов в сторону Дональда Трампа и членов его «молодой команды», Рютте, например, откровенно сказал, что союзники медлили с логистической поддержкой операции США в Иране, потому что были несколько удивлены, что президент Трамп решил не информировать их об операции заранее.

О проблемах трансформации альянса Рютте говорил много

И также напомнил (в ответ на упрек Марка Рубио), что НАТО не было «односторонним альянсом, когда американские, европейские и канадские войска воевали и жертвовали собой бок о бок в Афганистане».

«Ползет ли НАТО на кладбище», конечно, генсек прямо не сказал, да это было бы и очень странно услышать именно от него — но это также звучало, причем именно в таких формулировках. Впрочем, о проблемах трансформации альянса Рютте говорил много.

Например, что Европа была так уверена, что мир является постоянным и не требует инвестиций, что возникло представление, «что жесткая сила — это нечто, чего стоит стыдиться. Пережиток воинственного прошлого, которое человечество уже переросло». Но вот жизнь показала, что нет.

Ну, и показательно в отношении Украины. Генсек НАТО отдельно несколько раз упомянул украинские силы обороны как передовые.

Например: «Трудно полученные Украиной уроки на поле боя спасают жизни за ее пределами. Сейчас союзники на восточном фланге НАТО и наши дорогие друзья в Персидском заливе защищаются от российских и иранских беспилотников — частично благодаря украинским технологиям, которых не существовало даже год назад».

В ответ на прямой вопрос о вступлении Украины в НАТО, Рютте сказал, что «факт заключается в том, что несколько стран сдерживаются, включая Германию и Словакию, Венгрию и Соединенные Штаты» — и из этого следует то, что, как говорит Генсек, что вряд ли возможно коллективно решить вопрос украинского членства в НАТО в краткосрочной перспективе и вряд ли это возможно «сделать политически».

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И на этом можно было бы уже начинать ныть и проклинать партнеров, но если включить голову, то дальше было больше нюансов.

Далее Марк Рютте говорит о концепции гарантий безопасности, которая сейчас обсуждается, — это трехуровневый подход.

«Первый уровень — это Вооруженные силы Украины. Они должны быть максимально сильными, с большими и огромными инвестициями из Европы и США, чтобы убедиться, что они могут защитить себя.

Второй уровень — это коалиция желающих, то есть в основном Европа, но также некоторые неевропейские страны.

И третий уровень — это Соединенные Штаты, которые обеспечивают поддержку этой«коалиции».

Как по мне, это более реалистичный разговор, чем любые декоративные заявления о «необратимости движения» или другие символические слова.

Я вижу здесь признание, что Украина является донором безопасности, а не реципиентом. Вижу признание того, что украинские Вооруженные силы являются ключевым элементом защиты не только Украины, но и восточной границы Европы. И это о той украинской субъектности, о которой трудно говорить не только снаружи, но и внутри.

Да, к сожалению, внутри Украины я встречаю много сопротивления мысли, что основой безопасности является не мифический кто-то, а собственные силы обороны.

Я понимаю этот психологический момент: это о том, что не получится уже вернуться в состоянии эмбриона и где-то там переждать в гнездышке. Это же надо искать какую-то собственную роль в таких обстоятельствах, полагаться на себя.

Принимать более продуманные решения. И так далее, и так далее, и так далее. Но оно уж точно не получится иначе.

Поэтому из всех тем новостной ленты меня на самом деле больше всего интересуют украинские удары по России. Это прямо главное.

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Текст опубликован с разрешения автора