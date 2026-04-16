Ползет ли НАТО на кладбище. Что на самом деле сказал Рютте об Альянсе и Украине
Разбирая новости на эфир, я внимательнее посмотрела выступление и разговор с генсеком НАТО Марком Рютте в Институте Рональда Рейгана. Очень интересно
На прошлой неделе я видела много заголовков в жанре наивного копипастинга, что, мол, генсек НАТО сделал «неутешительное заявление»
Кроме символизма самого места для выступления и определенных реверансов в сторону Дональда Трампа и членов его «молодой команды», Рютте, например, откровенно сказал, что союзники медлили с логистической поддержкой операции США в Иране, потому что были несколько удивлены, что президент Трамп решил не информировать их об операции заранее.
О проблемах трансформации альянса Рютте говорил много
И также напомнил (в ответ на упрек Марка Рубио), что НАТО не было «односторонним альянсом, когда американские, европейские и канадские войска воевали и жертвовали собой бок о бок в Афганистане».
«Ползет ли НАТО на кладбище», конечно, генсек прямо не сказал, да это было бы и очень странно услышать именно от него — но это также звучало, причем именно в таких формулировках. Впрочем, о проблемах трансформации альянса Рютте говорил много.
Например, что Европа была так уверена, что мир является постоянным и не требует инвестиций, что возникло представление, «что жесткая сила — это нечто, чего стоит стыдиться. Пережиток воинственного прошлого, которое человечество уже переросло». Но вот жизнь показала, что нет.
Ну, и показательно в отношении Украины. Генсек НАТО отдельно несколько раз упомянул украинские силы обороны как передовые.
Например: «Трудно полученные Украиной уроки на поле боя спасают жизни за ее пределами. Сейчас союзники на восточном фланге НАТО и наши дорогие друзья в Персидском заливе защищаются от российских и иранских беспилотников — частично благодаря украинским технологиям, которых не существовало даже год назад».
В ответ на прямой вопрос о вступлении Украины в НАТО, Рютте сказал, что «факт заключается в том, что несколько стран сдерживаются, включая Германию и Словакию, Венгрию и Соединенные Штаты» — и из этого следует то, что, как говорит Генсек, что вряд ли возможно коллективно решить вопрос украинского членства в НАТО в краткосрочной перспективе и вряд ли это возможно «сделать политически».
И на этом можно было бы уже начинать ныть и проклинать партнеров, но если включить голову, то дальше было больше нюансов.
Далее Марк Рютте говорит о концепции гарантий безопасности, которая сейчас обсуждается, — это трехуровневый подход.
«Первый уровень — это Вооруженные силы Украины. Они должны быть максимально сильными, с большими и огромными инвестициями из Европы и США, чтобы убедиться, что они могут защитить себя.
Второй уровень — это коалиция желающих, то есть в основном Европа, но также некоторые неевропейские страны.
И третий уровень — это Соединенные Штаты, которые обеспечивают поддержку этой«коалиции».
Как по мне, это более реалистичный разговор, чем любые декоративные заявления о «необратимости движения» или другие символические слова.
Я вижу здесь признание, что Украина является донором безопасности, а не реципиентом. Вижу признание того, что украинские Вооруженные силы являются ключевым элементом защиты не только Украины, но и восточной границы Европы. И это о той украинской субъектности, о которой трудно говорить не только снаружи, но и внутри.
Да, к сожалению, внутри Украины я встречаю много сопротивления мысли, что основой безопасности является не мифический кто-то, а собственные силы обороны.
Я понимаю этот психологический момент: это о том, что не получится уже вернуться в состоянии эмбриона и где-то там переждать в гнездышке. Это же надо искать какую-то собственную роль в таких обстоятельствах, полагаться на себя.
Принимать более продуманные решения. И так далее, и так далее, и так далее. Но оно уж точно не получится иначе.
Поэтому из всех тем новостной ленты меня на самом деле больше всего интересуют украинские удары по России. Это прямо главное.
Текст опубликован с разрешения автора