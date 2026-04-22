Гибридный статус. Есть ли перспективы вступления Украины в Евросоюз

Следующие несколько месяцев будут определяющими для того, какой будет реальная траектория вступления Украины в ЕС

Публикация в Financial Times лишь подтверждает то, что давно обсуждается неформально:

— позиции Киева и ключевых столиц ЕС пока не совпадают.

— Украина настаивает на скорейшем и полном членстве.

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Зато в Берлине и Париже все активнее продвигается логика переходных или «специальных» статусов.

Проблема в том, что большинство из этих идей лежит за пределами действующих Договоров ЕС и будет требовать изменений в Договор о Европейском Союзе и ДФЕС. А это годы политических переговоров, ратификаций и неопределенности.

Стоит ли тратить это время, чтобы получить гибридный статус, без полноценного влияния на решения?

Стоит ли тратить это время

По моему мнению, единственным нормальным вариантом динамичного продвижения к членству было бы подписание в 2027 году Соглашения о членстве Украины в ЕС и начало ратификации через несколько лет уже после того, как в Украине на достаточном уровне имплементируют право ЕС и зафиксируются все договоренности об интеграции во внутренний рынок и условия доступа к финансированию в соответствующих протоколах.

Это бы не противоречило Договорам ЕС и открыло бы для нас статус «вступающего государства»/acceding state и активного наблюдателя в институциях ЕС. Кроме того, это был бы важный геополитический сигнал.

Зато предлагаемые гибриды выжмут много институциональных усилий и мы все равно встретимся со «стеной» 49-й статьи Договора ЕС.

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Если что-то и менять, то надо менять методологию расширения ЕС для всех стран-кандидатов и обеспечивать больше возможностей по ходу переговоров.

Мы с несколькими европейскими экспертами будем работать над предложениями, которые бы создавали больше таких возможностей. От частичного доступа к институтам (через изменения в их регламентах) так и более широкого доступа к внутреннему рынку через существенное расширение УА на примере договоров с Андоррой и Сан-Марино.

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Но все это должно создаваться как инструменты поощрения всех кандидатов к динамичным реформам и закрытию переговорных разделов, а не строить специальные статусы.

Кроме того, должна быть договоренность относительно принципов единогласия голосования в Совете ЕС по каждому техническому шагу — это действительно больше тормозит процесс, не меньше, чем наша инерция по отдельным реформам.

Полагаю, мы обязательно с этим справимся, потому что у нас другого выхода и нет.

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Текст опубликован с разрешения автора