Неудивительно, что Зеленский требует четких разъяснений и хочет увидеть все условия возможной сделки с Россией в письменном виде

Думаю, большинство украинцев сейчас пытаются понять смысл предложений американских посредников Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа: если Киев отдаст России остающуюся под его контролем часть Донбасса, то получит членство в НАТО или хотя бы гарантии по образцу статей 6 и 5 Североатлантического договора.

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Буквально они означают следующее: если Украина согласится на сделку, а Москва затем нарушит ее и вновь нападет, США и Альянс встанут на защиту.

Но сможет ли Трамп заставить союзников по НАТО взять на себя такие обязательства в Украине? И будет ли сама Россия соблюдать подобное соглашение?

Любопытно, что администрация Трампа,