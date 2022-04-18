Мультипредметный тест вместо ВНО. Что ждет абитуриентов? 18 апреля, 18:39 Цей матеріал також доступний українською

Как будет проходить вступительная кампания во время войны, и какие вызовы у нее

В этом году организация вступительной кампании попала в поле публичных дискуссий из-за начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В начале марта министр образования и науки выступил с предложением отменить внешнее независимое оценивание в 2022 году в связи с невозможностью проведения его в условиях военного положения, что вызвало противоречивые реакции.

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24 марта Верховная Рада приняла закон, согласно которому в 2022 году отменяется проведение государственной итоговой аттестации (ГИА), внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВЭ) по иностранному языку и единого профессионального вступительного экзамена (ЕПВЭ). Вместо этого Министерство образования и науки (МОН) должно наработать особые условия вступления во время военного положения. 1 апреля оно представило на пресс-конференции свои предложения, которые пока не утверждены.

Что предлагается?

Для поступления на бакалавриат на бюджет на основе полного общего среднего образования на все специальности, а также вступления на контракт для медицинских, социально-поведенческих, отдельных гуманитарных специальностей (филологии, кроме украинского и крымскотатарского языка и литературы, фольклористики), права, журналистики, сферы обслуживания и государственного управления предлагается сдавать мультипредметный тест, состоящий из трех предметов: украинского языка (без литературы), математики, истории Украины. Кроме этого, нужно будет подать мотивационное письмо. Для вступления на контракт достаточно будет только последнего. На специальности по творческому конкурсу нужно будет пройти творческий конкурс и подать мотивационное письмо.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергея Бабака, мультипредметный тест является упрощенной версией ВНО.

Для поступления на магистратуру на бюджетную форму обучения по всем специальностям, кроме права, необходимо будет сдать профессиональный экзамен в высшем образовании, а также подать мотивационное письмо. Для поступления на контракт достаточно будет только последнего. Для поступления на специальности Право и Международное право необходимо сдать магистерский комплексный тест (право и иностранный язык) и подать мотивационное письмо.

Согласно предложениям МОН, подавать документы, проводить творческие конкурсы, сдавать централизованные экзамены, то есть мультипредметный тест и экзамены на магистратуру можно будет даже за пределами Украины. В частности, централизованные экзамены можно сдавать на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий, а также в центрах тестирования, которые будут организованы на территории Восточной Европы. Однако пока отсутствует информация, как именно будет организована возможность сдачи тестов за пределами Украины.

Тестирование в Украине будет проводиться в специальных пунктах в течение 10−15 дней. Абитуриенты и абитуриентки будут сдавать тесты с помощью компьютерной системы в течение 80 минут. Пункты тестирования должны быть оснащены бомбоубежищами, в которые в случае тревоги будут спускаться абитуриенты. Во время воздушной тревоги прохождение теста приостанавливается с возможностью восстановить его после окончания тревоги.

Какие преимущества предлагаемого подхода?

Сокращение времени пребывания абитуриентов и абитуриенток в пунктах тестирования является преимуществом с точки зрения безопасности во время войны. Они должны только один раз прибыть в соответствующее место для сдачи теста и находиться там 90 минут, в отличие от классического ВНО, которое предусматривало 3−4 посещения разных мест и пребывания на месте несколько часов.

Пункты тестирования должны быть оснащены бомбоубежищами, в которые в случае тревоги будут спускаться абитуриенты

Проведение тестирования в компьютерном формате позволяет сократить время и стоимость проверки задач, поэтому может сэкономить некоторые ресурсы. В связи с тем что тест будет проводиться с помощью компьютерной системы, это исключает необходимость сканирования работы или проверки открытых вопросов. Также это может облегчить логистику в виде печати и перевозки печатных заданий, а также снизить риск того, что они будут потеряны.

Какие риски предлагаемого подхода?

Национальный мультимедийный тест имеет ограниченное количество предметов. Абитуриенты и абитуриентки, которые готовились к иностранным языкам, а также биологии, химии или физике, могут не обладать возможностью качественно подготовиться к истории Украины всего за несколько месяцев. Это приведет к тому, что их результаты по третьему предмету будут хуже. Кроме того, биология, химия и физика являются важными предметами с точки оценки знаний для поступления на ряд специальностей.

Небольшое количество вопросов с закрытыми ответами. Предусмотрено только 20 задач «закрытой» формы для каждого предмета, что увеличивает риски негативного воздействия угадывания или списывания: из-за относительно небольшого количества вопросов вес каждого ответа при оценке увеличивается. С другой стороны, в случае если один экзамен проходит вместо трех, количество вопросов невозможно не ограничить.

Использование только мотивационного письма может усугубить неравный доступ к образованию и имеет коррупционные риски. Мотивационное письмо МОН предлагает использоваться для рейтинга контрактников и бюджетников с одинаковыми баллами. Однако, пока нет прозрачных механизмов оценки мотивационных писем в университетах, которые позволяли бы уменьшить негативное влияние субъективности оценивания. Также, поскольку контрактники не будут проходить тест на оценку знаний, те из них, чьи знания не будут соответствовать достаточному уровню для получения высшего образования, могут иметь проблемы с обучением. Такая ситуация может быть риском к увеличению случаев вымогательства взяток у таких студентов.

Что еще нужно учитывать?

— Разработать механизмы организации пунктов тестирования за рубежом.

— Разработать механизмы организации тестирования для абитуриентов и абитуриенток в регионах, где происходят боевые действия, при условии, что таковые будут на момент проведения теста.

— Рассмотреть возможность добавить в мультипредметный тест вопросы по английскому языку, биологии, физике и химии и позволить выбирать эти предметы вместо истории Украины.

— Рассмотреть возможность проведения национального мультипредметного теста для поступающих на контрактную форму обучения.

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