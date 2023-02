Пятилетка за три года. О быстром вступлении Украины в ЕС 1 февраля, 17:32 Эксклюзив NV

С предоставлением статуса кандидата на вступление в ЕС мы получили исторический шанс на коренную трансформацию страны в соответствии с лучшими европейскими практиками. Как не упустить эту возможность

3 февраля состоится Саммит Украина — ЕС. Очевидно, что выживание и победа Украины в войне будет главной темой этого важного и своевременного разговора. В то же время, с предоставлением статуса кандидата на вступление в ЕС, мы получили исторический шанс на коренную трансформацию страны в соответствии с лучшими европейскими практиками. Этот текст о том, как не упустить эту возможность.

В Советском Союзе любили перевыполнять планы. Годовой план за девять месяцев, пятилетку за три года. Для этого даже возник определенный инструментарий. Во-первых, при подготовке планов их показатели сразу занижали. Во-вторых, главное было делать быстро и не обязательно качественно. Отчитались — и до свидания, а то, что оно не летает или не ездит — не важно.

К сожалению для власти и, к счастью для страны, с нашим вступлением в ЕС так не будет. Никто планку требований не будет снижать и домашнюю работу, проделанную кое-как, не примет. Для Украины не будет какого-то «эксклюзивного» или «альтернативного» пути. Либо мы это принимаем и двигаемся к членству в ЕС через внутреннюю трансформацию страны, как это проходили все без исключения члены ЕС, или меняем приоритеты. И если мы до сих пор находимся в иллюзии, что с учетом обстоятельств (а будем откровенны — в случае с предоставлением статуса кандидата, все же обстоятельства сыграли ключевую роль) нам и членство «упадет», то я бы очень хотела, чтобы мы поскорее вышли из этого состояния.

Поэтому для меня заявление господина Шмыгаля о вступлении в ЕС через два года является либо некомпетентностью, либо очередным дешевым пиаром. Тем более что оно вышла почти одновременно с очень критической позицией Европейской Комиссии относительно необходимости полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии в законе об отборе судей Конституционного Суда и отказом Венецианки делегировать своих кандидатов в члены Совещательной группы экспертов.

А вот утверждение представителей правительства и руководства ВРУ о полном выполнении семи рекомендаций ЕС по кандидатскому статусу является, в лучшем случае, пиаром, а в худшем попыткой замылить глаза. Причем не столько нашим партнерам в ЕС, потому что они все видят и знают, сколько своим собственным гражданам.

Кандидатский статус — это большой аванс. Аванс, над которым работали все

Недавно на встрече с чиновником дружественной нам страны я услышала, что лучший пиар в мире не поможет вступлению в ЕС, если Украина на 110% не выполнит семь рекомендаций. И я хочу, чтобы это услышали во власти. Схема для внутреннего потребления с имитацией реформ и последующей рекламой их успешности здесь не сработает. Реформы для вступления в ЕС нужно действительно сделать и сделать качественно!

Кандидатский статус — это большой аванс. Аванс, над которым трудились все. И президент, и правительство, и оппозиция, и гражданское общество. Но прежде всего это аванс, который мы получили благодаря крови сил обороны и украинского народа. Мы уже многое сделали. И это правительство и предыдущие. Мы прошли большой путь. И мы просто не можем упустить шанс, который получили.

Второе, что я хочу, чтобы услышали во власти. Несмотря на то, что много усилий вкладывается в секторальное сотрудничество, чтобы максимально помочь Украине в ее неотложных потребностях, акценты меняются. Если раньше в фокусе было выполнение именно экономической части евроинтеграционных процессов, то сейчас приоритетом для наших партнеров является все больше то, что в Соглашении об Ассоциации было политической ее частью. И думаю, что именно это будет первой главой, которую откроют нам для переговоров.

Даже наши друзья в ЕС хотят быть уверены, что у Украины есть устойчивая и стабильная демократия, за которую борются украинские защитники и общество в войне с оккупантами, что мы не сваливаемся в авторитаризм, что война все не спишет.

Ни принятый закон о КС, не полностью учитывающий замечания Венецианской комиссии, ни объявление ВРУ конкурса на должность судей без учета этих замечаний, ни закон о медиа, не отвечающий полностью Директиве ЕС об аудиовизуальных медиауслугах, ни превращение информационного канала Рада в провластный информационный инструмент — не придают странам ЕС такую уверенность.

Не буду анализировать рекомендации, ни одна из которых, кстати, еще не выполнена на 100%. За меня это лучше делают журналисты, эксперты и гражданское общество. Только надеюсь, что их реальное выполнение будет обсуждаться на Саммите Украина — ЕС, а более подробные замечания по семи рекомендациям мы получим весной во время предварительной оценки их выполнения. И это тем более важно, потому что некоторые рекомендации имеют очень размытые формулировки. И надеюсь, что мы сумеем проявить зрелость, учтем замечания и все выполним на 110% до оценки, которая будет производиться осенью.

Иначе мы получим оппозицию к нашему вступлению не только от российских сателлитов в ЕС, но и от стран, которые всегда поддерживали и поддерживают Украину. Кроме того, существуют другие аспекты процесса вступления в ЕС, о которых смущенно молчат в нашей власти, рассказывая о двух годах до полноценного членства.

Это сотни томов законодательства, которые нужно принять и имплементировать. Это внедрение европейских процедур во всех ветвях власти. Это подготовка соответствующих профессионалов. Знает ли господин Шмыгаль, что даже внутренние бюрократические тексты в ЕС пишутся по определенному стандарту: структура, желаемое количество слов в предложении, количество предложений в абзаце. Мы сейчас готовимся и к этому? Как мы сегодня повышаем свою институциональную способность, которая будет обеспечивать наше членство?

И еще один, не менее важный пласт процесса вступления — это экономический. Наша полная экономическая интеграция в ЕС не должна навредить интересам нашей и так израненной экономики и нашему бизнесу. А это долгие и сложные переговоры с Европейской Комиссией, где мы не будем в позиции диктующего условия, а скорее наоборот — в позиции просителя.

Поэтому я еще раз говорю — «два года» это большая иллюзия. Чрезвычайно невероятным успехом будет, если мы в конце этого года приступим к переговорам. А сколько времени они займут — не знает никто.

Я уже молчу о других факторах. К примеру, среди стран — лидеров Европы формируется определенный консенсус — расширение ЕС возможно только после смены основополагающих документов сообщества. В первую очередь, в части возможности блокирования одной страной решений ЕС. Противников расширения пугает также, что из-за численности населения Украина будет иметь большую квоту в Европарламенте и Европейском Совете. В конце концов, никуда не девался фактор Венгрии.

Я за скорейшее вступление в ЕС. Мы должны использовать шанс, который получили. Мы должны воспользоваться ситуацией, когда для Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля открытие переговоров о нашем вступлении — это уже личная история. Но мы не должны жить в мире иллюзий. Мы должны быть реалистами и говорить правду себе и своим гражданам.

Что будет, если мы не вступим через два года? Власть возьмет на себя ответственность, что ошибалась? Или будет рассказывать басни о том, что нас там не ждут? Как это воспримут граждане Украины?

Один из моих любимых принципов в работе: better be done, then ideal. Но не в случае нашего вступления в ЕС. Здесь должно быть все идеально, все должно быть на 110%. И этого можно достичь. Надо только прекратить играть в наперстки и честно делать свое дело.

