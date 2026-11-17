Почему Украине стоит снять розовые очки по поводу вступления в НАТО и ЕС до 2040 года

На протяжении многих лет украинцы слышали обещания о «быстром вступлении» в Евросоюз и НАТО. Но между политическими заявлениями и готовностью принять Украину остается большое расстояние. На мой взгляд, нам стоит готовиться к сценарию, при котором даже к 2040 году членство останется недостижимым. Это не точный прогноз, а предостережение: строить будущее государства на обещаниях вступления опасно.

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Начнём с НАТО. Политические настроения в Словакии, Болгарии и Чехии создают риск возникновения дополнительных препятствий. Позиции Франции и Германии также могут меняться под влиянием радикальных и популистских сил. Однако главная проблема выходит за рамки позиции отдельных правительств — это опасения союзников оказаться непосредственно втянутыми в войну с Россией.

Для части западных элит поддерживать Украину в качестве щита против агрессии более приемлемо, чем брать на себя обязательства по её коллективной обороне. Отсюда и разрыв между словами о нашем будущем в Альянсе и практическими решениями.

Строить будущее государства на обещаниях о вступлении опасно

С Евросоюзом ситуация иная: переговоры продолжаются, но для окончательного вступления потребуется согласие всех государств-членов. Даже выполнение Копенгагенских критериев не исключит политических торгов.

Но, честно говоря, современные украинские власти своими собственными действиями также тормозят реализацию важнейшего кластера, касающегося верховенства права.

Польша поддерживает европейский курс Украины, одновременно защищая собственный аграрный рынок. Споры вокруг зерна показали, как быстро стратегическая солидарность сталкивается с интересами фермеров. Подобные конфликты возникали с Венгрией, Словакией и Болгарией. Французские производители также будут опасаться конкуренции, а нынешние получатели европейских субсидий — перераспределения средств в пользу Украины.

Для Германии и других крупных плательщиков встанет вопрос о дополнительных взносах. Поэтому даже сторонники нашего членства могут требовать ограничений, переходных периодов и бюджетных договоренностей, согласование которых будет затягиваться. Это не делает отказ неизбежным, но лишает оснований считать вступление автоматическим результатом реформ.

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Существует и другая опасность — превращение евроинтеграции в инструмент давления в двусторонних спорах. Украина должна решительно отвергать неприемлемые ультиматумы, от кого бы они ни исходили.

Это касается, в частности, попыток политиков из польской партии «Право и справедливость» увязывать наше европейское будущее с навязыванием односторонней интерпретации Волынской трагедии. Уважать память погибших, обеспечивать эксгумации и честное расследование преступлений — необходимо. Превращать примирение в бесконечное требование одностороннего раскаяния украинцев — неприемлемо. Исторический диалог должен основываться на правде, взаимности и уважении к достоинству обоих народов.

Точно так же права венгров Закарпатья должны быть защищены в соответствии с европейскими стандартами, как и права других граждан Украины. Однако договоренности с Будапештом должны содержать четкие, согласованные критерии выполнения. Если после выполнения одних условий выдвигаются новые, это превращает переговоры в бесконечный механизм политического давления. Защита меньшинств не может служить поводом для вмешательства во внутренние дела Украины или ограничения её суверенитета.

Совершенно недопустимо идти на уступки в вопросе территориальной целостности ради иллюзии будущего вступления в НАТО. Никакие обещания о членстве «когда-нибудь в будущем» не оправдывают юридического признания оккупации или отказа от суверенитета над украинскими землями.

Откуда бы ни поступали такие предложения, в том числе из Вашингтона, их опасность очевидна: территориальные уступки могут стать необратимыми, а обещания — остаться невыполненными. Прекращение огня и юридическое признание потери территорий — принципиально разные решения. Опыт Будапештского меморандума должен был научить нас требовать действенных механизмов защиты, а не полагаться на политические заверения.

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Я давно считаю, что для значительной части украинского политикума евроатлантические лозунги нередко становились ширмой, за которой скрывалось недостаточное внимание к обороне. Годами сокращали армию, продавали вооружение, теряли стратегические возможности. Планы сдерживания агрессора не получали должного финансирования.

Собственная армия, оборонная промышленность и устойчивая экономика должны быть основой нашей безопасности. Помощь партнеров должна укреплять эту основу. Особое внимание следует уделять сотрудничеству с Прибалтикой, Северной Европой, Польшей, Великобританией и Румынией, одновременно укрепляя поддержку Берлина и Парижа. Партнерство предполагает общие интересы и взаимное уважение, а не готовность принимать любые условия.

Реформы нужны, прежде всего, нам самим — для справедливого суда, конкурентоспособной экономики и эффективного государства. Проводить их следует с учётом интересов Украины, а не ради галочки в отчётах.

Украина должна стремиться к членству в НАТО и ЕС, руководствуясь принципами реализма, сохраняя собственное достоинство, суверенитет и способность выстоять, если вступление вновь отложат.

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Текст опубликован с разрешения автора