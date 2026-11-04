Вступление Украины в ЕС. Почему Молдова снова вырвалась вперед

Да, Молдове заметно помогают её размеры. Как и отсутствие войны. Но — как и во многих других процессах — эффективность действий, темп и устойчивый прогресс значат гораздо больше.

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Именно устойчивость прогресса берется за основу при оценке в ходе подготовки промежуточных отчетов Еврокомиссии. Украине могут сколько угодно идти навстречу, однако даже смягченные формулировки свидетельствуют: Молдова снова вырвалась вперед.

Я наблюдаю это не впервые: то же самое происходило перед тем, как у нас появился безвизовый режим. Ради этого нам тоже пришлось выполнить множество обязательств — от обеспечения верховенства права до борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег. Эффективность нашей работы тогда тоже оценивали эксперты из стран — членов ЕС. Украина начала этот процесс первой среди всех государств Восточного партнерства, задолго до российской аннексии Крыма — еще в 2007 году. Мы даже помогали остальным в процессе подготовки, поскольку у нас уже были соответствующие наработки и результаты. Чем все закончилось? Граждане Молдовы начали ездить в Европу без виз в 2014 году, а украинцы — лишь три года спустя.

Украина начала этот процесс первой — задолго до аннексии Крыма

Сейчас мы сталкиваемся с той же проблемой, что и тогда. Украина умеет брать на себя обязательства, но на полпути перестает их выполнять. Не то чтобы отказывается — просто буксует. Упирается всеми четырьмя лапами, как крупная собака, которую пытаются завести к ветеринару на осмотр, а ей там не нравится запах. Она туда не хочет — и всё. К сожалению, такое отношение прекрасно считывается нашими европейскими партнерами; соответствующие выводы можно увидеть в промежуточном отчете — который, надо сказать, и так был чрезвычайно смягчен.

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Не могут же украинские власть имущие постоянно, из года в год, использовать военное положение в качестве оправдания. Так это не работает. Российские баллистические ракеты или реактивные дроны никак не влияют на желание (или, скорее, нежелание) голосовать за важные для евроинтеграции законы или подписывать их — например, антикоррупционную стратегию. Парадокс заключается в том, что процесс её реализации можно было бы растянуть еще на многие месяцы, однако складывается впечатление, что само название документа вызывает почти религиозное отвращение.

А у Молдовы, в отличие от нас, не вызывает идиосинкразии, например, идея присутствия иностранцев в конкурсных комиссиях, и они не считают это вмешательством в суверенитет. Ведь, судя по всему, там не считают суверенитетом право конкретных людей на ручное управление государственными механизмами.

Можно вполне обоснованно утверждать, что присутствие иностранцев само по себе не является панацеей, а комиссии с их участием так же могут ошибаться. Точно так же и часть выдвинутых нам требований-бенчмарков не гарантирует нам как государству обязательного верховенства права, а скорее отражает взгляды отдельных европейских экспертов. Тем не менее, это обязательства, которые мы уже взялись выполнять. Мы приняли их как шкалу оценки. Пообещали утвердить. Но из кабинета повеяло чем-то не тем.

Если мы продолжим имитировать прогресс во внедрении европейских норм вместо реального движения вперед, то можем простоять перед этой дверью еще долгие годы — даже при том, что ЕС очень обеспокоен судьбой Украины. Один из главных идеологов блока, Марио Драги, на днях заявил, что от исхода мирных переговоров с Россией зависит будущее Европы. То есть ближайшие год-два — ведь затем выборы сразу в нескольких западноевропейских странах рискуют все усложнить — это наше идеальное окно возможностей. Однако в Киеве это почему-то до сих пор трактуют так: «мы ничего не будем делать или ограничимся видимостью действий, а они все равно будут вынуждены нас принять». Но так не получится.

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Текст публикуется с разрешения автора