Главный вопрос. Что Эрдоган предложит Путину 4 сентября, 07:13

В Кремле, наконец, официально подтвердили дату встречи президентов России и Турции. Владимир Путин должен встретиться с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября

В отличие от предыдущих встреч турецкого и российского лидера, эти переговоры — особенные. Особенные хотя бы потому, что Реджеп Тайип Эрдоган требует встречи с Владимиром Путиным несколько недель подряд. В общем, президент Турции собирался переговорить со своим российским коллегой еще до того, как стало очевидным, что Москва отказывается от продолжения Черноморской зерновой инициативы, — пишет Виталий Портников для Радио Свобода.

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Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции и особенно возвращение из этой страны командиров полка «Азов» должны были стать серьезным сигналом Путину: если Россия откажется от «зерновой сделки», Эрдоган может изменить свое доброжелательное отношение к прихотям Кремля. Однако Путин, который всегда очень чувствителен к таким сигналам, на этот раз не обратил на них никакого внимания. Очевидно, потому, что уже принял решение об отказе от Черноморской зерновой инициативы и желание уничтожить украинское сельское хозяйство и попытаться дестабилизировать продовольственную ситуацию в мире стало для него главным приоритетом.

Эрдоган, впрочем, и не думал соглашаться с этой новой ситуацией. Он применил все свое дипломатическое искусство. Убеждал, что Путин имеет общие с ним взгляды на продолжение «зерновой сделки», обвинял Запад в том, что это западные страны не выполнили свою часть обязательств. И самое главное — обещал, что Путин вот-вот приедет в Турцию и обсудит с ним возможности реанимации важных договоренностей.

В отличие от предыдущих встреч турецкого и российского лидера, эти переговоры — особенные

Что интересно — в Кремле ни разу не подтвердили возможность такого визита. И это при том, что в Турции Путину ничего не угрожает. Она не ратифицировала Римский статут и не должна выполнять решение Международного уголовного трибунала (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Но российский президент не собирался посещать турецкого коллегу и даже разговаривать с ним.

После отказа России от Черноморской зерновой инициативы поговорили только министры иностранных дел. Глава российского МИД Сергей Лавров сказал Хакану Фидану, что любые новые договоренности возможны только без участия Украины.

Эрдоган добился разговора с Путиным только через несколько недель. Этот диалог не только не привел к компромиссу, но и не дал возможности понять, встретятся ли президенты. Турецкий лидер начал настаивать, что такая встреча возможна на нейтральной территории. Скажем, во время саммита «Группы двадцати» (G-20) в Нью-Дели или же на открытии очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Однако быстро выяснилось, что Путин не намерен посещать эти встречи. И тогда Эрдогану ничего не осталось, как настаивать на переговорах в самой России. А это уже — тактический проигрыш. Ведь российский президент демонстрирует, кто именно заинтересован в переговорах. И это — не Путин.

Впрочем, Эрдоган своей заинтересованности и не скрывает. Возвращение России к Черноморской зерновой инициативе является для него важным по нескольким причинам. Первая — это необходимость продемонстрировать, что он остается главным посредником в отношениях между Москвой и Киевом. Именно поэтому для Турции неприемлем вариант нового соглашения, которое предлагает Катар — закупка российского зерна при посредничестве и за деньги Катара для беднейших стран мира. Эта сделка, впрочем, не соответствует и второй задаче Эрдогана — не допустить повышения цен на продовольствие, что может сказаться на состоянии экономики в самой Турции. И третья задача — продемонстрировать, что Турция заботится о странах Глобального Юга.

С этой точки зрения у миссии Эрдогана есть немало заинтересованных в мире — и вовсе не только среди западных лидеров. Это и председатель КНР Си Цзиньпин — ведь Китай был главным покупателем украинской продукции, перевозившейся по Черноморскому зерновому коридору. Это и лидеры африканских стран, которые недавно приезжали к Путину на саммит «Россия — Африка» и дали понять российскому лидеру, к каким серьезным последствиям может привести блокада украинских портов.

Однако вопрос, убедит ли Эрдоган Путина, остается открытым. Ведь обо всем этом российский президент прекрасно знал, когда принимал решение отказаться от «зерновой сделки». Знал, что Китай, Турция, другие страны Африки и Азии будут недовольны. Но решение свое не изменил. Да и вообще пытался выйти из «зерновой сделки» почти с первого дня после ее подписания. И сейчас визит в Москву главы турецкого внешнеполитического ведомства Хакана Фидана и его переговоры с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу продемонстрировали, что позиция Москвы не изменилась.

Итак, до сих пор неизвестным остается ответ на главный вопрос — есть ли у Реджепа Тайипа Эрдогана весомые аргументы, чтобы убедить Владимира Путина?

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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