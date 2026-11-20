Планы России не сработали, но и говорить о том, что для нее результаты этой встречи полностью отсутствуют, тоже нельзя

Инициатором встречи в Шэньчжэне был Путин. Лоббистом — Трамп. Но настоящим хозяином и бенефициаром — точно Китай.

Весь последний месяц всё, что Россия предпринимала в отношении Украины, Европы и США, служило своего рода разогревом перед — как надеялись россияне — триумфальной для Путина встречей с Си Цзиньпином и Трампом.

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И чем больше Трамп и Путин согласованно создавали впечатление, что российско-украинская война, передел сфер влияния и безопасность в Европе могут стать предметом переговоров, тем меньше с каждым днем оставалось шансов на то, что Пекин согласится на подобные формулировки — будь то в меморандуме или в ходе самих переговоров. И Китай не согласился. По разным причинам.

И Китай не согласился

С одной стороны, это просто противоречит китайской дипломатической традиции: чтобы гость — причем явно не ровня Китаю — вместо хозяина диктовал сценарий трехсторонних переговоров.

Во-вторых, непредсказуемость Трампа и — отчасти — России в этом вопросе. Для Китая категорически неприемлемыми выглядели бы импровизации Трампа до или после встречи. А импровизировать на тему российско-украинской войны Трамп, как известно, очень любит. Он мог бы заговорить о скором мире, каких-то новых договоренностях или чем-то подобном. Чтобы избежать этого, было проще просто вычеркнуть российско-украинскую войну из повестки дня, отодвинуть ее на второй план и позволить России и США выступить с отдельными комментариями. Но не более того. К тому же, в отличие от России, говорящей с Европой языком угроз и ультиматумов, Китаю нужны сбалансированные, предсказуемые и — внешне — даже теплые отношения с ней.

Поэтому никаких крупных договоренностей не было достигнуто, а планы России скормить европейскую безопасность этому дипломатическому трио не сработали.

Однако нельзя сказать, что для России эта встреча не принесла никаких результатов. Помимо самого факта встречи, россияне используют её как «бустерную дозу» в следующем раунде переговоров с Украиной и — как мы ожидаем — теперь уже с европейцами.

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Россияне всё это используют. Но конечной цели они всё же не достигли. Им не удалось перевести переговоры по Европе на уровень, якобы стоящий выше самой российско-украинской войны и даже всей европейской системы безопасности.

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Итак, что мы имеем в сухом остатке?

Мы видим Китай, который держит Россию близко, но в то же время удерживает её в вполне конкретных рамках.

Мы видим позицию Соединенных Штатов — в частности, Белого дома, — который вновь предельно откровенно продемонстрировал: если Китай России особо не подыгрывал, то высказывания Дональда Трампа в адрес Путина перед встречей как раз подпитывали этот российский взгляд — «поделим мир на троих».

И хотя мир на троих не поделили, стоит ожидать, что на следующий раунд переговоров россияне приедут в расчете на то, что европейцы и украинцы будут чувствовать себя игроками другой лиги. Что совершенно не так.

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Текст опубликован с разрешения автора