Ловушка Абу-Даби и новые подарки Путину

В Абу-Даби впервые за долгие месяцы за одним столом соберутся переговорщики из Украины, США и России. Наблюдатели задались вопросом: а может, шансы договориться о прекращении российской агрессии против Украины растут? Вопрос понятный, но лишь для тех, кто упускает из виду цель Владимира Путина — установить фактический политический контроль над Украиной, и его главный способ добиться этого — подорвать западную, прежде всего американскую, поддержку Киева.

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И как раз в отношениях с Соединенными Штатами у Путина есть одно преимущество. Трамп проявляет к нему несвойственную ему покладистость и потому не решается выполнить собственное обещание: ради мирного урегулирования оказать давление на сторону, которая отвергает разумные предложения о прекращении боевых действий.

С весны 2025 года Трамп выдвинул по меньшей мере полдюжины инициатив, призванных остановить или ограничить боевые действия. Владимир Зеленский согласился с каждой из них, тогда как Путин либо уклонился от ответа, либо прямо отказал. Так произошло и с последним предложением, которое спецпосланник США Стив Уиткофф привез Путину в Санкт-Петербург в октябре.

И вот мы подходим к предстоящей встрече в Абу-Даби.