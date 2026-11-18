Меня спрашивают: какова угроза того, что эта встреча втроем — Трампа, Си и Путина — может перерасти в новый предательский Мюнхен?

Я убежден, что тема взаимоотношений и российской агрессии против Украины на встрече «тройки» вообще будет отсутствовать. Если посмотреть на этих трех персон, то очевидно, что двое из них окажутся в выигрыше, а один — в полном провале.

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Кто выиграет? Больше всего от этого расклада выиграет Си Цзиньпин, ведь ему не нужно ни говорить, ни принимать решений. Достаточно фотографии, на которой эта тройка сидит в Шэньчжэне: это означает, что они приехали к великому лидеру советоваться, как выживать.