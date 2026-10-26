Трамп, Путин, Си. Почему Сибига должен выехать из Киева

Так или иначе, на этой встрече будет обсуждаться украинский вопрос. И большая ошибка в том, что наш глава МИД сидит в Киеве, а не едет в Анкару и в столицы монархий Персидского залива

На встрече трех лидеров не будет никакого раздела мира, и это вовсе не Ялта-2. Однако за дымовой завесой этой самой Ялты могут быть запущены конкретные процессы, касающиеся Ближнего Востока, а возможно — Европы и Южной Америки. Эта встреча — не попытка изменить глобальную систему безопасности (Трамп не мыслит такими категориями, а Китаю это пока не нужно). Но это начало диалога о точечных изменениях, которые при благоприятном сценарии могут запустить процессы окончательного разрушения ялтинской системы безопасности.

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Путин хочет добиться от этой встречи нескольких вещей:

— Моральной сатисфакции и символического признания (самого факта встречи для этого уже достаточно);

— Обменять Украину на Иран (9 октября Путин передал Трампу позицию Ирана относительно возможного завершения войны — по согласованию с президентом Ирана. То есть Москва уже выступала каналом коммуникации между Вашингтоном и Тегераном, и речь идет не только о сохранении иранского ядерного топлива);

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— Добиться давления на ЕС с целью снятия санкций в обмен на гарантии безопасности.

— Попытаться частично стать посредником в диалоге Китая и США (это главная стратегическая цель Кремля).

Это главная стратегическая цель Кремля

23 октября в Стамбуле состоялась встреча министров иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Пакистана, Египта, Германии, Франции, Великобритании и Италии, посвященная вопросам безопасности на Ближнем Востоке. Если вкратце, стороны сошлись на том, что альтернативы дипломатическому пути не существует. Проще говоря, вокруг Ирана и Ормузского пролива формируется региональная дипломатическая конфигурация, в рамках которой Турция, Саудовская Аравия, Египет и Пакистан пытаются влиять на процесс урегулирования, а не просто ждать результатов переговоров великих держав. И все это происходит на фоне оставшегося у нас без внимания мирного плана Ирана, который Путин передал Трампу.

Китаю точно не нужна договоренность Трампа с Путиным, меняющая баланс сил без участия Пекина. Китаю также не нужно ухудшение отношений с Европой из-за демонстративного участия в решении судьбы Украины без самой Украины. Для Трампа Украина может быть лишь одной из тем переговоров, для Путина — одним из главных их предметов (точнее, ему важно обменять Украину на что-то другое). А для Си вопрос заключается в том, стоит ли вообще соглашаться на какие-либо решения, особенно с учетом логики, которой Пекин руководствуется в вопросе Тайваня.

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Исходя из вышесказанного, сам факт встречи не представляет для нас проблемы. Однако попытка России подменить вопрос Украины вопросом Ирана несет в себе очень серьезные риски. Я неоднократно говорил, что для дипломатического урегулирования нашей войны нам просто необходимо будет расширить коалицию участников переговоров. Сейчас для нас крайне важно выстраивать взаимодействие с Турцией (Анкаре не нужно усиление РФ в Черном море) и поддерживать контакты с монархиями Персидского залива, которым необходимо доказывать, что замена Украины Ираном не решит их проблем (то же самое, возможно, даже в большей степени, касается и Израиля).

Нам необходимо вести диалог с европейцами, поскольку для Китая критически важно понимать, как все эти процессы повлияют на торговлю с ЕС. Нам нужно готовить почву для этих переговоров. И здесь, к сожалению, мы снова возвращаемся к вопросу о нашей бессмысленной политике игнорирования КНР.

Как бы то ни было, сейчас есть шанс расширить переговорную группу и раздвинуть границы нашей шахматной доски. Но для этого нужно начать саму игру. И она гораздо масштабнее, чем словесные эскапады с Дональдом Трампом.

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Текст опубликован с разрешения автора