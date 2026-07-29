Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали

С обеих сторон эту встречу оценили как хорошую, позитивную и продуктивную (я цитирую характеристики, данные этой встрече президентом Зеленским и пресс-службой Белого дома). Содержательной информации об этих переговорах пока не так много, поэтому я обращу внимание на важные детали.

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Для Зеленского это была уже четвертая встреча в Белом доме и десятая встреча с Трампом за время его второго президентства. Мало кто из международных лидеров так часто общался с Дональдом Трампом за время его второго президентства.

Переговоры прошли без встречи с журналистами — то есть речь идет не о пиаре, а об обсуждении рабочих вопросов.

Президент Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом лицензии на производство перехватчиков для Patriot и активизацию дипломатического процесса. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, участвовавший в составе украинской делегации во встрече президентов Украины и США в Вашингтоне, заявил о договоренностях по интенсификации переговорного процесса (Буданов вновь делает акцент именно на переговорном процессе).

Буданов вновь акцентирует внимание на переговорном процессе

Встреча Зеленского с Трампом продлилась один час и пять минут. Это не очень долго. Но, возможно, это объясняется тем, что день был очень насыщенным: состоялись похороны Линдси Грэма, а после встречи с Зеленским у Трампа была запланирована встреча с премьер-министром Израиля Нетаньяху. С Нетаньяху Трамп беседовал немного дольше (полтора часа), но и проблемных вопросов для обсуждения на той встрече было гораздо больше.

Обращу внимание на то, кто принял участие в переговорах, помимо двух президентов.

С украинской стороны, согласно официальной информации и протокольным фотографиям, состав участников встречи выглядел следующим образом: руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса; секретарь СНБО Рустем Умеров; и.о. главы МИД Андрей Сибига; руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия; посол Украины в США Ольга Стефанишина.

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Большинство участников переговоров с нашей стороны — это официальный состав украинской делегации, участвовавшей в мирных переговорах в трехстороннем формате (США — Россия — Украина). Это Буданов, Умеров, Кислица и Арахамия. Что касается Арахамии, то, похоже, он впервые участвовал в переговорах именно в Белом доме. То же самое касается и Буданова. Оба сейчас активно работают на американском направлении. Павел Палиса уже бывал в Белом доме, и Трамп хорошо (во всех смыслах этого слова) его запомнил. Поэтому он также выполняет функцию своего рода «талисмана на удачу» на переговорах с Трампом.

Во встрече приняла участие и Ольга Стефанишина. Несмотря на все слухи и утечки, она продолжает работать послом Украины в США. Здесь всё в порядке, и пока никаких изменений нет. Также отмечу, что украинская делегация в том же составе приняла участие в переговорах с командой оборонной компании Lockheed Martin, производящей ATACMS, HIMARS, F-16 и ракеты для систем Patriot.

А кто был с американской стороны? Судя по фото, это:

Марко Рубио — государственный секретарь США.

Скотт Бессент — министр финансов.

Пит Хегсет — министр обороны.

Генерал Ден Кейн (председатель Объединенного комитета начальников штабов) — справа, в парадной синей военной форме.

Сьюзи Уайлс (Susie Wiles), руководительница аппарата Белого дома (White House Chief of Staff). Вероятно, это она (судя по фото, где видна лишь спина). Учитывая её статус и влияние, она почти всегда присутствует на важнейших двусторонних переговорах президента Трампа.

Присутствие Хегсета и, особенно, Кейна свидетельствует об обсуждении военных вопросов. Хотя Хегсет очень часто присутствует на таких переговорах.

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Гораздо интереснее то, кого не было на этих переговорах: вице-президента США Джей Ди Вэнса, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Почему так вышло — выводов пока делать не буду. Интересен сам факт такой ситуации. Хотя тема мирных переговоров обсуждалась на встрече Трампа и Зеленского. Также появилась информация, что Уиткофф и Кушнер в течение двух недель могут посетить Киев (Москву, кстати, тоже). На самом деле, гораздо важнее то, с чем — с какими «новыми идеями» — они приедут в столицы двух воюющих стран. Если приедут.

И напоследок — еще одна очень важная деталь. Именно во время пребывания украинской делегации в Вашингтоне появилось сообщение о том, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига позвонил главе МИД Ирана Аббасу Арагчи и заверил иранского коллегу в стремлении Украины избежать эскалации. Совершенно очевидно, что это было сделано с подачи американцев. Трамп сейчас хочет переговоров, а не конфронтации с Ираном.

Ждем новых интересных подробностей.

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Текст опубликован с разрешения автора