Две встречи и одни похороны. Секреты «траурной дипломатии» для Зеленского и Нетаньяху

Все это — лишь отдельные проявления тесной взаимосвязи между двумя конфликтами, каждый из которых стремительно усложняется

Материал написан в соавторстве с Дэвидом Гастингсом Данном, профессором международной политики Бирмингемского университета

Встречи на высшем уровне «на полях похорон» — то, что британский политолог Джефф Берридж называл дипломатией после смерти — имеют давнюю традицию и уже не раз доказывали свою эффективность. Такие «рабочие похороны» позволяют провести переговоры, которые иначе могли бы не состояться, а также напоминают их участникам о бренности всего сущего — и человеческой жизни, и политической власти, — подчеркивая, что действовать нужно здесь и сейчас.

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Именно так произошло и во время церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом в Вашингтонском национальном соборе. Его похороны стали фоном для тщательно подготовленных визитов в Белый дом президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.