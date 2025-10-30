Тайвань, торговля и Россия. Что решали Си и Трамп

Британский историк и политолог, специализирующийся на истории КНР, заведующий кафедрой отношений между США и Азией в Гарвардской школе Кеннеди

Си Цзиньпин и Трамп встречались впервые еще в 2019 году. Насколько изменилась ситуация по трем направлениям той их повестки — торговле, Тайваню и отношениям между Китаем и Россией

Здесь объяснение по геополитическому контексту двусторонних переговоров.

Тайвань: отступление американских «ястребов»

Если сравнивать нынешнюю ситуацию с 2019 годом, то самым заметным изменением стало возможное смягчение позиции США в отношении Тайваня. Во время первого президентского срока Трампа политика в отношении Тайваня формировалась под влиянием таких фигур, как государственный секретарь Майк Помпео, который занимал жесткую, откровенно антикитайскую позицию. Тогда США, по-видимому, стремились укрепить свои гарантии — хотя и не доходя до формального обязательства — помочь Тайваню следовать курсом автономии, но без поддержки официальной независимости.

Реклама

При администрации Байдена позиция США по тайваньскому вопросу формировалась под воздействием других, более широких событий в американо-китайских отношениях — таких, как инцидент со «шпионским шаром» и скандальный визит на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Оба эпизода нанесли ущерб отношениям между Вашингтоном и Пекином и привели к росту напряженности в Тайваньском проливе.

Этот « ястребиный» подход уже не доминирует

Госсекретарь США Марко Рубио, занимающий этот пост в нынешней администрации Трампа, также традиционно придерживался жесткой, «ястребиной» позиции в отношении Тайваня. Однако складывается впечатление, что во второй администрации Трампа этот «ястребиный» подход уже не доминирует.