Нынешняя аналогия с Ялтой имеет определенные основания, особенно с учетом риторики об особой ответственности великих держав. Однако прямое отождествление этих двух встреч было бы преувеличением

Си Цзиньпин, Трамп и Путин в начале своей первой трехсторонней встречи 19 ноября в китайском Шэньчжэне почти единодушно заговорили о прошлом.

Трамп заявил, что все трое они «действительно творят историю». Си Цзиньпин подчеркнул беспрецедентное значение встречи и призвал извлекать уроки из истории. Путин напомнил о государствах — победителях во Второй мировой войне, членстве всех трех стран в Совете Безопасности ООН и совместной ответственности за поддержание мира и безопасности.

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Встреча завершилась публикацией совместной декларации о мире, содержащей призывы к реформированию ООН, увеличению производства и поставок нефтепродуктов, ограничению юрисдикции Международного уголовного суда и предотвращению ядерной войны. Так в чем же заключается историческая значимость этой встречи и действительно ли оправданы аналогии со встречей Сталина, Рузвельта и Черчилля в начале 1945 года?

Трамп заявил, что все они втроем «действительно творят историю»

Все трое лидеров в своих вступительных речах говорили о различных повестках дня, которые не стали чем-то принципиально новым.

В своем выступлении Си Цзиньпин продолжил развивать идею «глобальной стратегической инициативы», в рамках которой он предлагает новое видение международного порядка. По его словам, современный мир — это уже не совокупность изолированных островов; человечество живет в одной «глобальной деревне», где судьбы всех людей взаимосвязаны. В связи с этим великие державы несут «особую ответственность» за мировую стабильность. Китайский лидер призвал США, Россию и Китай подавать пример сотрудничества, совместно реагировать на глобальные вызовы и содействовать миру. Отдельно он подчеркнул необходимость извлекать уроки из истории, ведь именно испытания выявляют подлинную ответственность.

В этом прослеживается последовательная позиция Пекина. Китай стремится закрепить за собой роль одного из главных гарантов международной стабильности и претендует на участие в определении правил будущего миропорядка. Для Си формула «особой ответственности» великих держав — это способ обосновать их ведущую роль в глобальном управлении. В то же время это возможность представить Китай как государство, способное договариваться с Вашингтоном и Москвой или выступать посредником между ними. Хотя пока неясно, готов ли Китай брать на себя ответственность за выполнение соответствующих договоренностей и выступать в роли «мирового полицейского».

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Путин, со своей стороны, пытался вписать трехстороннюю встречу в контекст исторического сотрудничества союзников во время Второй мировой войны. Именно к этому российский диктатор стремится с начала полномасштабного вторжения в Украину. Накануне переговоров помощник президента РФ Ушаков заявил, что формат встречи предполагает апелляцию к взаимопониманию и союзничеству трех государств в военные годы, с особым акцентом на их сотрудничестве при создании Организации Объединенных Наций. Путин также упомянул войну России против Украины. Судя по его предыдущим заявлениям, он стремится навязать Трампу и Си собственное видение перестройки европейской системы безопасности через якобы уступки, касающиеся завершения войны.

Главной темой для Трампа стало ядерное разоружение. Президент США заявил, что три государства обладают особыми возможностями для переговоров по ядерному оружию. Он также отметил, что не следует исключать возможность достижения мира. В преддверии встречи с Путиным и Си Цзиньпином Трамп особо подчеркивал стремление сократить ядерные арсеналы.

Для американского президента эта встреча имеет также личное политическое значение. Возможность договориться об ограничении ядерных вооружений с участием трех крупнейших ядерных держав могла бы стать значимым достижением его президентства. В то же время к этим переговорам не привлечены ключевые союзники США, также обладающие ядерным оружием, — Великобритания и Франция.

Трамп также упомянул Украину. Во время встречи с китайским лидером он заявил, что США и Китай могут совместно помочь завершить российско-украинскую войну.

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Упоминание о Второй мировой войне и создании ООН неизбежно возвращает нас к историческим аналогиям, в частности к Ялтинской конференции в феврале 1945 года, в ходе которой Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин обсуждали будущее послевоенное устройство Европы, судьбу Германии и принципы международной безопасности.

У сегодняшней аналогии с Ялтой есть определенные основания, особенно с учетом риторики об особой ответственности великих держав. Однако прямое отождествление этих двух встреч было бы преувеличением. В 1945 году за столом переговоров находились союзники, приближавшиеся к совместной победе в мировой войне. Там же, как и на других встречах, проявились и разногласия между союзниками по антигитлеровской коалиции, положившие начало холодной войне. В Шэньчжэне же встретились лидеры государств с различными интересами и политическими системами, между которыми существует стратегическая конкуренция. К тому же современная геополитическая ситуация в мире характеризуется наличием значительно большего числа центров влияния.

Аналогия с Ялтой 1945 года больше всего играет на руку Си и Путину. Судя по освещению встречи в СМИ, Китай предстает как ключевая мировая держава, сопоставимая с США, в то время как Россия вновь оказалась в центре международного внимания после многих лет изоляции со стороны западных демократий.

Главная опасность этого сравнения заключается не в буквальном повторении Ялты, а в возвращении к политической логике, согласно которой несколько крупнейших держав претендуют на особое право определять правила международного сосуществования. Для Украины этот вопрос имеет принципиальное значение. Россия уже неоднократно заявляла, что урегулирование войны должно предусматривать пересмотр всей системы европейской безопасности, включая отношения между НАТО и Россией. Таким образом, Москва стремится сделать Украину частью более широкого торга относительно будущего Европы.

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Все три лидера пытаются придать встрече в Шэньчжэне особое историческое значение. Однако исторический характер встречи определяется не словами ее участников и не совместной фотографией. Он станет очевиден лишь по итогам переговоров: появятся ли конкретные договоренности относительно ядерных вооружений, будет ли достигнут прогресс в вопросе завершения войны в Украине и смогут ли три государства согласовать хотя бы отдельные принципы международной безопасности.

Поэтому встреча в Шэньчжэне пока является исторической по своему формату. Станет ли она исторической по своим последствиям — покажет время.