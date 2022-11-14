Байден и Си превентивно надавали Путину по рукам 14 ноября, 20:20

Чем жила страна 14 ноября 2022 года

● Зеленский посетил Херсон. Президент Владимир Зеленский побывал в недавно освобожденном с неанонсированным визитом. На главной городской площади он поучаствовал в торжественном поднятии государственного флага и выступил перед сотнями собравшихся — военными и гражданскими: «Мы шаг за шагом идем по всей нашей стране. Я счастлив, что мы в Херсоне». И поблагодарил НАТО и страны-союзницы за поддержку Украины. Также Зеленский обратился к военным со словами «движемся вперед» и «готовы к миру, миру для всей нашей страны».

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● В Кремле оказались не в силах комментировать сообщения о приезде Владимира Зеленского в освобожденный Херсон. «Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория Российской Федерации», — вот и все, что смог сказать журналистам по этому поводу путинский пресс-секретарь Песков.

● Операция по освобождению Херсона продолжалась с начала сентября и закончилась нашим успехом, но он имеет свою цену, написал в ТГ главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

На теме освобождения Херсона оживились дискуссии о необходимости мирных переговоров между Киевом и Москвой:

● Зеленскому предложили реалистично подойти к теме Крыма? Советник президента США Джейк Салливан рекомендовал команде президента Владимира Зеленского подумать о реалистичных требованиях для диалога с РФ, включая пересмотр позиции Киева по Крыму. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным двух чиновников, Салливан сделал это предложение во время визита в Киев 4 ноября: мол, Вашингтон дал понять, что Киев должен как минимум казаться открытым для решения путем переговоров.

● Схожее мнение на прошлой неделе высказывал и американский генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США.

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● Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за дипломатические переговоры с российским диктатором Путиным и президентом Ирана Ибрагимом Райси. «Там, где я нахожусь, самой полезной ролью является выполнение дипломатической работы. А дипломатия — это разговор с людьми, с которыми ты не согласен», — сказал он.

● Макрон постоянно говорит о необходимости поддерживать контакты с Кремлем ради достижения мира. Впрочем, сейчас многие мировые лидеры считают, что Украина сама должна решать, когда и на каких условиях вести переговоры.

Вот и Байден заговорил об этом же:

● Ничего об Украине без Украины. Президент США Джо Байден на саммите G20 поздравил украинцев с деоккупацией Херсона. Он подчеркнул, что США не будут вовлечены в какие-либо переговоры о мире в Украине без Украины. А еще Штаты продолжат поддерживать Украину.

А россияне, которые в конце прошлой недели несколько раз «подавали сигналы» о готовности вести переговоры даже без каких-либо предварительных условий, вновь взялись за старое:

● Москва не выведет войска. Россия не будет выводить свои войска из Украины ради старта переговоров о мире, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», — сказал он.

● «Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии. При других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно», — ответил россиянину Олег Николенко, представитель отечественного МИД.

Тем временем большое событие, которое может повлиять на ход войны, начинается на Бали:

● G20: плюс Зеленский, минус Путин. Сегодня на Бали съехались участники саммита G20 — семнадцатой встречи глав государств Большой двадцатки, которая пройдет 15−16 ноября. G20 — это ЕС (как сообщество стран) и еще 19 государств (Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, РФ, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Саудовская Аравия). На долю Двадцатки приходится около 80% валового мирового продукта, до 77% объема международной торговли, две трети населения мира.

● Президент Владимир Зеленский выступит перед участниками саммите с онлайн-обращением. А вот Путин так и не рискнул прибыть на Бали, где его мог ожидать не теплый прием, а холодный душ критики.

● Решение российского диктатора не присутствовать на саммите G20 «говорит само за себя», заявил Джей Салливан, советник США по нацбезопасности.

Накануне саммита на Бали произошла одна очень важная встреча:

● Байден и Си превентивно надавали Путину по рукам. На полях саммита G20 в Индонезии президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин провели встречу, впервые пожав друг другу руки в качестве руководителей своих государств.

«Я намерен держать открытыми линии связи между вами и мной лично, но и между нашими правительствами в целом, потому что у наших двух стран так много общего», — отметил президент США во вступительном слове. Он и Цзиньпин несут ответственность за то, чтобы показать, что «Китай и США могут справиться с разногласиями, предотвратить перерастание конкуренции в нечто даже близкое к конфликту и найти пути совместной работы над неотложными глобальными проблемами, требующими нашего взаимного сотрудничества».

Лидер КНР в свою очередь отметил пристальное внимание мирового сообщества к их встрече с Байденом: «В настоящее время отношения между Китаем и США находятся в такой ситуации, что мы все сильно переживаем по этому поводу, потому что это не соответствует фундаментальным интересам наших двух стран и народов, и это не то, чего ожидает от нас международное сообщество». И добавил, что лидеры двух стран «должны наметить правильный курс для отношений США и Китая».

● «Президент Байден вспомнил жестокую войну России против Украины и безответственные угрозы России применить ядерное оружие. Президент Байден и председатель Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись, и что ее нельзя выиграть, и отметили свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия в Украине», — говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи двух лидеров.

В тему:

● Не трогай ядерную дубину. Премьер Китая Ли Кецян заявил, что ядерные угрозы Кремля безответственны. Об этом рассказало Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Такое заявление Ли сделал на саммите Восточной Азии, где он участвовал вместе с президентом США Джо Байденом.

Топ-чиновник уточнил, что Ли много говорил об Украине и «сделал четкий акцент на суверенитете, безответственности ядерных угроз, необходимости обеспечения того, чтобы ядерное оружие не использовалось так, как намекали некоторые». «Я думаю, также бесспорно, что Китай, вероятно, одновременно удивлен и даже несколько смущен ходом российской войны», — пояснил источник Reuters.

● Лаврову без Путина на Бали стало плохо. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров попал в больницу после прибытия в Индонезию для участия в саммите G20, написало AP со ссылкой на представителей индонезийской власти и медиков.

Три индонезийских правительственных и медицинских чиновника сообщили, что российский дипломат проходит лечение в одной из больниц на Бали. Два собеседника издания уточнили, что Лаврова лечат от сердечного заболевания.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала информацию о госпитализации Лаврова в Индонезии фейком.

● Лаврова «уберут» по-тихому. В этом году организаторы G20 решили отказаться от традиционного «семейного фото» делегатов саммита, чтобы не фотографироваться с министром иностранных дел страны-агрессора Лавровым, написало Politico. Но президент Индонезии Джоко Видодо, мол, недоволен этим решением, поэтому организаторы G20 сейчас рассматривают возможность сделать фото только с главами государств и правительств, чтобы «отморозить» Лаврова.

● Путину уже нечего сказать. На фоне военных поражений ежегодная (проходит в декабре) большая пресс-конференция диктатора Путина может нынче и не состояться, сообщило российское агентство РБК со ссылкой на источники. Нет и окончательного решения о том, проводить ли хозяину Кремля в этом году «прямую линию» с народом.

● Вашингтон поговорил с Москвой в Анкаре? Российское издание Коммерсант сообщило: сегодня делегации США и РФ провели переговоры в столице Турции Анкаре. От страны-агрессора на них, якобы, прибыл глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. О чем говорят делегации — неизвестно.

Пресс-секретарь российского диктатора Песков, как сообщили госпропагандисты из РИА Новости, не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переговорах в Анкаре. Представитель Турции, по данным Reuters, отказался комментировал возможную встречу российской и американской делегаций.

● Позже выяснилось: директор ЦРУ Уильям Бернс в Анкаре проведет встречу с главой СВР Нарышкиным, в ходе которой передаст сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия. Об этом, по данным Reuters, официально заявил неназванный представитель Белого дома.

Еще 9 ноября Bloomberg сообщило, что РФ и США планируют встретиться в ближайшие недели, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов ядерного оружия в соответствии с новым договором о стратегическом наступательном вооружении.

● Зима будет тяжелой. «Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Цель Путина — оставить Украину холодной и темной этой зимой. Поэтому мы должны придерживаться курса», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По словам генсека, «мы не должны совершать ошибку, недооценивая Россию». «Вооруженные силы России сохраняют значительные возможности, а также большое количество войск. И Россия продемонстрировала готовность нести значительные потери», — сказал он.

● Большие потери украинского ВВП. Падение ВВП Украины в 2022 году может составить 33−35%. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко. В абсолютных показателях это более 1 трлн грн.

● Война топит мировую экономику. Перспективы мировой экономики еще более мрачные, чем прогнозировалось в прошлом месяце, передало Reuters со ссылкой на заявление МВФ.

В более мрачном прогнозе МВФ обвиняет ужесточение денежно-кредитной политики, вызванное устойчиво высокой инфляцией на широкой основе, слабыми темпами роста в Китае, а также продолжающимися перебоями с поставками и отсутствием продовольственной безопасности, вызванными вторжением России в Украину.

В блоге, подготовленном к саммиту лидеров G20 в Индонезии, МВФ заявил, что недавние высокочастотные индикаторы «подтверждают, что перспективы более мрачные», особенно в Европе. Недавние индексы менеджеров по закупкам, которые измеряют активность в производстве и сфере услуг, сигнализируют о слабости в большинстве крупнейших экономик G20, при этом экономическая активность должна снизиться, а инфляция остается неизменно высокой.

● Не ослаблять напор. Победа Украины в Херсонской области во многом является даже более впечатляющей, чем сентябрьское контрнаступление ВСУ в Харьковской. Сейчас для Запада — время помочь Украине воспользоваться импульсом и условиями, более благоприятными для Киева, чем для Москвы, а не замедлять помощь ВСУ или настаивать на переговорах с фиксацией статус-кво. Такие оценки в сводке по итогам 13 ноября привел американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW прогнозируют, что РФ вряд ли намерена ослаблять боевые действия до конца осени и в начале зимы, но, вероятно, начнет новое наступление в Донецкой области. В то время как Украина, скорее всего, использует силы, высвобожденные после освобождения запада Херсонской области, для усиления текущего наступления в Луганской области либо для начала нового контрнаступления в другом месте.

● За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Стельмаховки и Белогоровки Луганской области, а также Белогоровки, Курдюмовки, Водяного и Марьинки Донецкой области.

● В Луганской области украинские военные освободили уже 12 населенных пунктов, сообщил в ТГ глава ОВА Сергей Гайдай. «Продвижение идет непросто, каждый метр Луганщины дается очень тяжело. Время было у россиян подготовиться и свезти большое количество мобилизованных», — отметил он.

● Уже более 81 тыс. С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 81 370 своих военных, за минувшие сутки — 510. Такие данные на утро 10 ноября обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились почти 18 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2848 (+8 за сутки), боевые бронированные машины — 5748 (+6), артсистемы — 1839 (+2), реактивные системы залпового огня — 393 (+0), средства ПВО — 206 (+0), самолеты — 278 (+0), вертолеты — 261 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1509 (+2) и многое другое.

И для финала:

● Каникулы в Киеве растянуться на месяц. В школах столицы зимние каникулы начнутся по графику, но продлятся месяц, написал в ТГ мэр Виталий Кличко. По его словам, школьники пойдут на каникулы 26 декабря и будут отдыхать до 27 января 2023 года. В это время школы будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления. Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск.

Мэр также уточнил, что учебный год в школах Киева продлится в до 1 июля, это определяет законодательство.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.