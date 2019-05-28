Все станет ясно. Что должен сделать Баканов Сегодня, 16:45 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Самым быстрым показателем реальных намерений Ивана Баканова по реформе СБУ станет обнародование им декларации. Или ее засекречивания

Нагадаю, що ми кілька років судимося зі свавільним рішенням СБУ приховати свої декларації: в першу чергу, керівництва (до оперативників питань не має). Якщо Баканов сховає власну декларацію і не скасує незаконне рішення попередників, то, як на мене, особливих змін в СБУ не відбудеться.



Засекречення декларацій керівництва СБУ захищало незаконні статки найогидніших представників старої служби. Які там зміни, якщо новий керівник зробить ставку на них?



Щоб «розсекретити» декларації керівників СБУ, Баканов як тимчасовий очільник відомства крім подачі власної відкритої е-декларації повинен:



— Скасувати рішення державного експерта з питань таємниць про віднесення до державної таємниці інформації, що міститься у деклараціях особового складу СБУ та в повідомленнях про суттєві зміни майнового стану.

Якщо ні - особливих змін в СБУ не відбудеться

— Скасувати тимчасовий порядок отримання та зберігання електронних декларацій співробітників СБУ, затверджений заступником голови СБУ Олегом Фроловим (можливо, на даний час вже є якісь інший порядок щодо отримання та зберігання електронних декларацій).



— Зобов’язати подати електронні декларації голову СБУ та його заступників, а також решту керівництва, як того вимагає Закон.



Все це ми донесли новому очільнику СБУ офіційними та неофіційними каналами. Зараз рішення виключно за Іваном Бакановим. Я сподіваюся, що він був щирим в своєму бажанні реформувати СБУ. Оприлюднення декларацій керівництва служби — гарний доказ слів.



Засекречення декларацій СБУ дозволило приховувати інформацію про свої статки, наприклад, колишньому першому заму голови Служби зовнішньої розвідки Семочку, який до того багато років працював на керівних посадах у СБУ та у якого журналісти знайшли лише нерухомості на понад $8 млн.



Уникав декларування скандальний попередник Баканова екс-перший заступник голови СБУ Павло Демчина. За фактом незаконного збагачення Демчини НАБУ розслідувало кримінальну справу та навіть підготувало підозру.

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