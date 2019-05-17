Все развалилось, все уходят
Чем жила страна 17 мая 2019 года
Все развалилось, все уходят. Вчера стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского — 20 мая. А сегодня начался решительный «распад» всей властной вертикали имени Петра Порошенко.
Если коротко, как в заголовках новостей, то выглядит это примерно так.
Глава Администрации президента Игорь Райнин подал в отставку.
Первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук, который также возглавлял предвыборный штаб Порошенко, подал в отставку.
Секретарь СНБО Александр Турчинов подал в отставку.
Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко объявила о сложении своих полномочий.
Более того, уходит даже первый замглавы СБУ Павел Демчина, курировавший в Службе экономблок, — СМИ и ряд депутатов неоднократно обвиняли этого человек в давлении на бизнес и в связях с окружением Петра Порошенко.
В СБУ по поводу отставки вслух понадеялись, что украинцы в итоге «оценят весомый вклад Демчины в защиту Украины, несмотря на „неоднозначные упреки“, которые звучали в его адрес»…
Отставками дело не ограничилось…
Коалиции больше нет. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности парламентской коалиции.
«Печальная новость. Ввиду заявления главы депутатской фракции политической партии Народный фронт (НФ) о выходе из коалиции… уведомляю, что сегодня коалиция депутатских фракций Европейская Украина в Верховной Раде VIII созыва прекратила свою деятельность», — заявил он.
Действительно, глава фракции НФ (80 мандатов) сегодня заявил, что они покидают союз с БПП (135 мандатов).
Парубий же (попал в парламент по квоте НФ) добавил, что данная коалиция была довольно продуктивной.
«Давайте признаем: это была хорошая коалиция. Поздравляю, коллеги, всех с совместной работой», — заявил спикер.
И случилась интересная ситуация. Согласно украинскому законодательству, после объявления об исчезновении коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. А если она не будет сформирована, президент имеет право объявить о роспуске Рады и назначить досрочные выборы. Но глава государства не может распустить парламент менее чем за полгода до парламентских выборов. Те состоятся 27 октября, то есть, уже с 27 мая у ВР будет «иммунитет». А потому то, о чем так долго твердят в команде Порошенко — что Владимир Зеленский спит и видит, как бы поскорее досрочно прекратить работу нынешнего парламента — теперь будет почти невозможно провернуть.
Впрочем, коалиция формально не существовала уже года три — с того периода, как ее покинули Самопомич, радикалы и Батькивщина: с той поры все держалось на инерции и нежелании БПП и НФ (все же имевших много голосов) признавать факт распада парламентского большинства.
Сейчас лидер
Однако, например, фракция Самопомич (25 мандатов), устами вице-спикера Оксаны Сыроид, заявила, что не будет участвовать в ее формировании. «Самопомич заявила свое отношение к коалиции еще в 2016 году. Эти люди лучше не стали. Наоборот — показали много своих неспособностей. Самопомич не видит возможности вступать с этими людьми в коалицию», — отметила Сыроид…
А Вакарчук еще споет. Музыкант и лидер новосозданной партии Голос Святослав Вакарчук (16 мая он объявил, что вместе с Голосом идет на парламентские выборы) решил не оставлять концертную деятельность, даже если станет народным депутатом.
«Я выступаю за полную аутентичность, в политике надо оставаться самим собой. Аутентичность — один из наших принципов… Если мне не придется идти в исполнительную власть, то как я заставлю себя отказаться от творчества? Я тогда не буду собой», — объяснил он.
График концертов вакарчуковской группы ОЕ расписаны до 20 сентября: ближайший — 17 мая в Киеве, последний — в Минске в сентябре.
А у Владимира Зеленского, как у будущего гаранта и инаугуранта, появился первый высокопоставленный гость: на торжестве его публичной присяги от Евросоюза будет присутствовать вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович…
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