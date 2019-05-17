Все развалилось, все уходят Сегодня, 19:22 1144 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 17 мая 2019 года

Все развалилось, все уходят. Вчера стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского — 20 мая. А сегодня начался решительный «распад» всей властной вертикали имени Петра Порошенко.

Если коротко, как в заголовках новостей, то выглядит это примерно так.

Глава Администрации президента Игорь Райнин подал в отставку.

Первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук, который также возглавлял предвыборный штаб Порошенко, подал в отставку.

Секретарь СНБО Александр Турчинов подал в отставку.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко объявила о сложении своих полномочий.

Более того, уходит даже первый замглавы СБУ Павел Демчина, курировавший в Службе экономблок, — СМИ и ряд депутатов неоднократно обвиняли этого человек в давлении на бизнес и в связях с окружением Петра Порошенко.

В СБУ по поводу отставки вслух понадеялись, что украинцы в итоге «оценят весомый вклад Демчины в защиту Украины, несмотря на „неоднозначные упреки“, которые звучали в его адрес»…

Отставками дело не ограничилось…

Коалиции больше нет. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности парламентской коалиции.

«Печальная новость. Ввиду заявления главы депутатской фракции политической партии Народный фронт (НФ) о выходе из коалиции… уведомляю, что сегодня коалиция депутатских фракций Европейская Украина в Верховной Раде VIII созыва прекратила свою деятельность», — заявил он.

Действительно, глава фракции НФ (80 мандатов) сегодня заявил, что они покидают союз с БПП (135 мандатов).

Парубий же (попал в парламент по квоте НФ) добавил, что данная коалиция была довольно продуктивной.

«Давайте признаем: это была хорошая коалиция. Поздравляю, коллеги, всех с совместной работой», — заявил спикер.

И случилась интересная ситуация. Согласно украинскому законодательству, после объявления об исчезновении коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. А если она не будет сформирована, президент имеет право объявить о роспуске Рады и назначить досрочные выборы. Но глава государства не может распустить парламент менее чем за полгода до парламентских выборов. Те состоятся 27 октября, то есть, уже с 27 мая у ВР будет «иммунитет». А потому то, о чем так долго твердят в команде Порошенко — что Владимир Зеленский спит и видит, как бы поскорее досрочно прекратить работу нынешнего парламента — теперь будет почти невозможно провернуть.

Впрочем, коалиция формально не существовала уже года три — с того периода, как ее покинули Самопомич, радикалы и Батькивщина: с той поры все держалось на инерции и нежелании БПП и НФ (все же имевших много голосов) признавать факт распада парламентского большинства.

Сейчас лидер фракции НФ Максим Бурбак, продолжая игру против гипотетического намерения Зеленского распустить Раду, заявил, что инициирует создание новой коалиции.

Однако, например, фракция Самопомич (25 мандатов), устами вице-спикера Оксаны Сыроид, заявила, что не будет участвовать в ее формировании. «Самопомич заявила свое отношение к коалиции еще в 2016 году. Эти люди лучше не стали. Наоборот — показали много своих неспособностей. Самопомич не видит возможности вступать с этими людьми в коалицию», — отметила Сыроид…

А Вакарчук еще споет. Музыкант и лидер новосозданной партии Голос Святослав Вакарчук (16 мая он объявил, что вместе с Голосом идет на парламентские выборы) решил не оставлять концертную деятельность, даже если станет народным депутатом.

«Я выступаю за полную аутентичность, в политике надо оставаться самим собой. Аутентичность — один из наших принципов… Если мне не придется идти в исполнительную власть, то как я заставлю себя отказаться от творчества? Я тогда не буду собой», — объяснил он.

График концертов вакарчуковской группы ОЕ расписаны до 20 сентября: ближайший — 17 мая в Киеве, последний — в Минске в сентябре.

А у Владимира Зеленского, как у будущего гаранта и инаугуранта, появился первый высокопоставленный гость: на торжестве его публичной присяги от Евросоюза будет присутствовать вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович…

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