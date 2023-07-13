ВСУ получили то, что может сломать оборону россиян 13 июля, 18:35

Чем жила страна 13 июля 2023 года

● Что происходит на фронте? ВСУ наступали на южном фланге в районе Бахмута, на этом участке фронта есть продвижение. Об этом сообщила Анна Маляр, заместитель министра обороны. «Сейчас наши защитники закрепляются на занятых рубежах», — отметила она.

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Маляр добавила, что сейчас Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. «Успешно. Враг не продвинулся. Идут тяжелые бои», — рассказала она.

На юге Украины в рамках контрнаступления ВСУ выполняют немало задач, направленных на ослабление врага и отработку обстановки для дальнейших действий. «За последние недели наши защитники на юге подорвали наступательные и оборонительные возможности врага. Из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами количество вражеских обстрелов сейчас снизилось», — резюмировала Маляр.

● Минус 510 оккупантов. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 236 040 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4092 (+2 за сутки), боевых бронированных машин — 7999 (+9), артсистем — 4425 (+23), РСЗО — 678 (+4), средств ПВО — 421 (+6), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 310 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3752 (+26) и многое другое.

● ВСУ получили то, что может сломать оборону россиян. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский подтвердил CNN, что Украина получила кассетные боеприпасы от США. «Мы только что их получили, еще не использовали, но они могут радикально изменить [ситуацию на поле боя]», — сказал он.

«Противник тоже понимает, что, получив эти боеприпасы, мы будем иметь преимущество. Враг отдаст тот участок местности, где можно ими воспользоваться», — добавил генерал. И отметил, что высшее руководство будет определяться с теми «участками территории, где они могут быть использованы».

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● О прибытии кассетных боеприпасов от США, поставки которых Вашингтон разрешил недавно, ранее не сообщалось.

Кстати:

● ЕС будет выпускать больше снарядов и ракет для ВСУ. Европарламент согласовал новые планы увеличения собственного ракетного и снарядного производства с целью преодолеть имеющийся дефицит вооружения.

Кроме того, европейский Акт в поддержку производства боеприпасов (ASAP) теперь предусматривает, что страны-члены ЕС имеют право экспортировать в Украину произведенные боеприпасы без каких-либо ограничений, учитывая только собственные финансовые и военные возможности. Для вступления в силу нового акта необходимо решение Совета Европы.

И немного вернусь к большой вчерашней теме:

● Вильнюсский саммит НАТО заложил основу для дальнейшего увеличения западной помощи Украине в сфере безопасности, а для России стал очередным поражением и свидетельством того, насколько далеко война отбросила Кремль от первоначальных ее целей. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Комментируя итоги саммита НАТО и декларацию о гарантиях безопасности для Украины от стран G7, аналитики ISW отмечают: этот общий рамочный документ обещает немедленные шаги для быстрого предоставления Украине всей необходимой поддержки в случае нового нападения РФ в будущем, но не уточняет, как эта поддержка будет выглядеть. Кроме того, хотя президент Владимир Зеленский заявил, что договоренности, достигнутые на саммите НАТО, означают, что Украина получит формальные гарантии безопасности, пока ни договоренности в рамках НАТО, ни G7 таких гарантий не дают. Впрочем, подтверждают в ISW, «на саммите НАТО Украина достигла значимых соглашений, которые усилят ее долгосрочную поддержку Западом».

● Вашингтон понял Зеленского. Официальный представитель Госдепа США Андреа Калан, комментируя реакцию Вашингтона на вчерашний пост президента Владимира Зеленского с резкой критикой НАТО, заявила, что сейчас отношения между двумя странами как никогда прочны. По ее словам, Украина и США остаются хорошими друзьями и понимают друг друга.

«Мы все понимаем, что Зеленский делает все возможное, чтобы защищать свою страну и чтобы Украина имела оружие и помощь. Мы понимаем, что он хочет по максимуму. Была возможность во время [вчерашней вечерней] встречи Зеленского и [президента США Джо] Байдена за закрытыми дверями обсудить реальную ситуацию», — рассказала Калан.

● Киев будет в НАТО. Министр обороны США Ллойд Остин заверил CNN: «нет сомнений», что Украина присоединится к НАТО после завершения войны с Россией. «Мы слышали, что почти каждая страна в зале говорила об этом», — пояснил он.

Шеф Пентагона также заявил, что «еще есть работа, которую нужно выполнить» по приведению украинских Вооруженных сил и оборудования к стандартам НАТО. В то же время Остин подчеркнул, что «мы сейчас делаем эту работу», пока украинцы «ведут эту войну», и добавил, что «нужно будет сделать еще больше, чтобы обеспечить им полноценный набор возможностей».

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● Нидерланды присоединятся к гарантиям безопасности, предложенным Украине вчера государствами G7. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Вопке Гукстра в Twitter.

В тексте декларации Большой Семерки говорится о том, что они будут поддерживать Украину оружием, техникой, подготовкой, разведданными и финансово во время войны и в случае нового нападения России. Поддержка будет обеспечена через заключение двусторонних соглашений.

● Связанная с Россией хакерская группа From Russia with Love опубликовала конфиденциальную информацию о подготовке к саммиту в Вильнюсе. Утечка состоит из 29 файлов, в которых есть различная информация об охране лидеров НАТО, слайды, презентации, протоколы, программное обеспечение и имена военных. Пресс-секретарь Департамента государственной безопасности Литвы Аурелия Верникайте подтвердила хакерскую атаку: «Ситуация известна, и инцидент расследуется в сотрудничестве с соответствующими органами».

● Москва это проглотит. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на заявление руководителя МИД РФ Сергея Лаврова, что предоставление Украине F-16 — это «ядерная угроза» для России. По словам украинского дипломата, единственная угроза для страны-агрессора — это украинский солдат. «Вот кого Путин и Ко должны бояться больше всего», — отметил в Twitter Кулеба.

Кулеба заявил, что Украина получит F-16 по графику, а «Россия это проглотит, несмотря на болтовню Лаврова».

● Обучение украинских летчиков (а также техников и вспомогательного персонала) на истребителях F-16 начнется в августе, и будет проходить в учебном центре в Румынии. В «Коалиции истребителей» будет 11 государств: Дания, Швеция, Норвегия, Румыния, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Португалия, Великобритания, Канада и Польша.

● Правительство Германии обновило список военной помощи Украине. В него вошли части для зенитно-ракетного комплекса IRIS-T и шесть дополнительных самоходных зенитных установок Gepard.

● Россия построила в оккупированном Крыму (в Керчи) новый малый ракетный корабль Циклон (частично заменит потопленный крейсер Москва, может нести до 8 ракет Калибр) для атак на Украину, но он уже дважды не прошел испытания в 2021 и 2022 годах, хотя 12 июля его включили в состав Черноморского флота РФ. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, все испытания судна оказались безуспешными.

На заводе Залив в Керчи россияне строят еще четыре корабля этого типа.

● Новая крупная атака дронов. В ночь на 13 июля Россия снова массированно атаковала Украину ракетами Калибр и Искандер и дронами Shahed. Большинство из 20 обезвреженных «шахедов» были сбиты на подлете к Киеву, в столице (в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах) есть раненые после падения обломков на жилые дома.

● ООН подыгрывает РФ. Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил российскому диктатору продлить зерновую сделку в обмен на подключение дочерней компании российского сельскохозяйственного банка к международной платежной системе SWIFT, сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники.

Россия угрожала разорвать зерновое соглашение (его срок действия завершается 17 июля), поскольку несколько «требований» по отправке зерна и удобрений за границу не были выполнены. Ключевое из них — восстановление подключения российского Россельхозбанка к SWIFT (оно было прекращено ЕС в июне 2022-го).

● Путин продолжает держать Суровикина под арестом. После мятежа ЧВК Вагнер в России задержали 13 высокопоставленных военных для допроса, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники. По их данным, командующий ВКС РФ генерал Сергей Суровикин продолжает оставаться под стражей.

По данным СМИ, Суровикина держат под стражей в Москве, но не в СИЗО, и при этом его неоднократно допрашивали о мятеже. Собеседник WSJ рассказал, что Суровикин знал о планах мятежа, но не участвовал в нем. Источники считают, что генерала могут отпустить, когда российский диктатор решит, как реагировать на последствия мятежа.

● Из-за опасений повторения внутренней дестабилизации (типа мятежа Пригожина) и потери власти, а также риска быть арестованным по ордеру Международного уголовного суда в Гааге, Кремль до сих пор не может принять окончательное решение об участии Путина в саммите БРИКС, который состоится в Южно-Африканской Республике. Об этом написала The Moscow Times.

● Подозрительное сокращение в САП. В САП сократили должность Александра Омельченко, который занимался делом экс-главы Верховного суда Всеволода Князева (проходит по делу о взятке в $2,7 млн). Об этом сам Омельченко сообщил в комментарии Укринформу. Он узнал, что уже не работает в САП, 3 июля, — перед этим, 30 июня, был один день в отпуске.

Омельченко связывает свое увольнение с конфликтом с главой САП Александром Клименко «по поводу определенных разногласий в понимании проведения процессуального действия по делу Князева».

● НАБУ объявило в розыск бывшего депутата Киевского горсовета от Слуги Народа Владислава Трубицына, которого подозревают в получении взятки в 1,26 млн грн (это тот, которого выпустили за границу с помощью письма от ГУР, инициированного Силами спецопераций).

В феврале 2022 года детективы НАБУ задержали Трубицына и еще пятерых его вероятных приспешников на получении взятки. ВАКС арестовал его на два месяца, но через несколько дней Трубицын вышел под залог в 15 миллионов гривен. Депутат отрицал получение взятки, а затем выехал за пределы Украины.

● Первый шаг к легалайзу медканнабиса сделан. Депутаты Верховной Рады проголосовали в первом чтении за законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Документ поддержали 268 депутатов. По фракциям проголосовали так: Слуга народа — 183 «за», Евросолидарность — 10, Батькивщина — 1, Платформа за жизнь и мир — 16, Голос — 19, Восстановление Украины — 11, За будущее — 8, Доверие — 12, Внефракционные депутаты — 8.

● В законопроекте № 7457 от Минздрава предлагают регулировать оборот растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. В пояснительной записке отмечено: конопля помогает лечить неврологические заболевания, в частности рассеянный склероз и эпилепсию, заболевания пищеварительного тракта, посттравматические стрессовые расстройства, нарушения сна, хроническую боль невропатического происхождения, используются для паллиативной помощи и тому подобное.

● Представительница ЕС Ирина Геращенко объяснила, что законопроект нужно доработать для второго чтения — ее фракция, например, подаст поправки, чтобы «акцент был именно на медицине и обезболивании, а не на промышленном выращивании».

● Тарас Ратушный, соучредитель Марша Свободы за реформы госполитики в отношении наркотиков, объяснил NV, что поддержанный Радой законопроект не решает проблему. «Законопроект переписали таким образом, чтобы медицинский каннабис остался только в названии документа, но по сути его использование невозможно», — заявил он. Сейчас документ предусматривает доступ пациентов только к импортным лекарствам синтетического происхождения, без использования фитоканнабиноидов. Научные исследования в Украине также остаются юридически невозможными. При этом в стране разрешат выращивать каннабис, но, очевидно, только с целью экспорта в те государства, где существует его перерабатывающее производство.

И напоследок:

● Родине-матери сделают важную операцию. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на замену герба СССР на щите столичного монумента Родина-мать на украинский трезубец. Работы планируют начать в ближайшее время. Заказчиком является Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.