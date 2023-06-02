Почему возвращение беженцев в Украину не является условием экономического роста 2 июня, 12:53

Украина может достичь прорывного роста даже при том количестве людей, которое осталось в стране

Нил Фергюсон, экономический историк, говорит, что среди ключевых причин технологического прорыва Великобритании в 18-м веке — промышленная революция — стала дороговизна рабочей силы в Британии. Предприниматели столкнулись с тем, что рабочая сила стала редким и дорогим ресурсом и это побудило искать выход. Другие страны Европы потом просто воспользовались инновациями британцев.

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Наша миграционная проблема — очень похожа. В один момент наша дешевая рабочая сила в больших масштабах выехала в страны с высокой капитализацией и стала дорогой рабочей силой. Возвращение наших мигрантов нужно рассматривать именно в этой плоскости. Не поиска ресурсов для различных пособий (хотя это тоже важно). А поиска путей как конкурировать за нашу, но теперь уже дорогую рабочую силу.

The Growth Summit. В фокусе внимания миграция и искусственный интеллект. У нас, конечно, на первом месте война, но миграция и ИИ уверенно держат лидерство после всего, что касается войны. Можно сказать, мы полностью в русле глобальных дискуссий. Но поймал себя на мысли, что титульные названия «миграция и ИИ» одинаковые, а говорим о совершенно разном.

Немножко теории, чтобы было понятно о чем я. Есть всем известная модель экономического роста Роберта Солоу (это тот, который нобелевский лауреат). Если коротко, то Солоу утверждает, что есть три источника роста — это прирост капитала, прирост рабочей силы, и улучшение технологий, что повышает производительность. Иными словами, глобальная дискуссия идет о двух ключевых источниках мирового роста — прирост рабочей силы (миграция) и улучшение технологий (искусственный интеллект).

Возвращение наших мигрантов нужно рассматривать именно в этой плоскости

Обратите внимание, что прирост капитала эти «проклятые капиталисты» не очень сильно обсуждают. Почему так? Потому что капитализация в той части мира, которая называется цивилизованный мир, на максимально возможном уровне или где-то около того. Если есть какая-то перспективная и интересная идея и люди, способные ее реализовать, то найти капитал на это дело вообще не вопрос. Если где-то можно было заменить ручной труд автоматизацией, то это уже было сделано, или в процессе реализации. Если очень упрощенно, то увеличение капитала не дает прорывного роста. Поэтому они говорят о миграции (именно о притоке рабочих рук) и об искусственном интеллекте (прорыв в производительности), как то, что в развитом мире, залитом избыточным капиталом, будет толкать реальный рост, а не инфляцию.

А о чем говорим мы, когда говорим на эти темы? Мы говорим, что миграцию нужно остановить, а наших мигрантов нужно вернуть. И это происходит в условиях, когда в нашей стране, внутри (а не на границах) реальная нехватка капитала. Если отложить в сторону гуманитарные вещи, то Украина может достичь прорывного роста даже при том количестве людей, которое осталось в стране, только за счет успешного привлечения капитала. Прекрасно понимаю, что после этой фразы меня забросают помидорами, а может даже проклянут, но кто-то должен на это обратить внимание. Нам нужно возвращать украинцев, но если говорить сухими экономическими терминами, то для начала нужно «капитализировать» тех, кто уже здесь, кого ни в чем не нужно убеждать и кто при любых условиях планирует свою жизнь в Украине.

Вся дискуссия о миграции происходит в гуманитарной плоскости и лишь частично выплескивается на экономическую сферу в виде «какой рост, если нет людей». Если будет решена проблема капитала, то людей у нас в стране для прорывного роста достаточно. Если верить Солоу, конечно.

Текст опубликован с разрешения автора

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