«Не буди зло, пока спит тихо». Зачем оживлять мирный процесс с РФ

В чем наш расчет? Где гарантия, что новый раунд переговоров позволит перетянуть США на нашу сторону — это то, что не удавалось все это время? И, наоборот, просчитаны ли риски того, что снова будут давить на нас делать уступки? Хотя только вот недавно отбились от наиболее системной попытки давления, которая имела место с ноября 2025 по январь 2026 года.

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Как можно скорее урегулирование, отвечающее нашим национальным интересам, нам действительно нужно. Но почему на этот раз должно получиться и что изменилось в нашу пользу?

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Сейчас Украина чувствует себя более уверенно

Да, сейчас Украина чувствует себя более уверенно, чем в течение зимы 2025−26. Не в последнюю очередь — из-за прогресса со стратегическими ударами по экономике РФ и так называемыми ударами на оперативную глубину (middle strike). Но этого все равно недостаточно (пока, по меньшей мере), чтобы заставить РФ уменьшить уровень своих политических требований. Оккупант Кремля и дальше не получает критической массы сигналов, которые бы привели к переоценке уровня требований, считая, что корреляция силы воли в этом противостоянии — на стороне РФ. Как следствие — поля для компромисса как не было, так и нет.

Поэтому, для чего эти сигналы и усилия, которые могут нам вылезти боком? Или как говорят в народе «Не буди лихо, пока спит тихо».

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Текст опубликован с разрешения автора

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