Как 55 лет назад брежневский режим «спасал народ Чехословакии от уз НАТО» 21 августа, 19:11

Но Пражская весна победила в Праге несмотря на все дивизии и танки оккупантов

55 лет назад, в ночь с 20 на 21 августа 1968 года, войска пяти стран — СССР, Польши, Венгрии, ГДР и Болгарии оккупировали Чехословакию. Их позывным был характерный пароль: «Влтава-666». Страшно боявшиеся и люто ненавидевшие то, что происходило в Чехословакии с января, и что получило журналистское прозвание Пражская весна, московские тираны и их европейские сателлиты готовились к войне с народом Чехословакии, решившимся быть свободным. Для вторжения были развернуты два фронта — Закарпатский и Центральный, на положение фронта был переведен Юго-Западный военный округ на случай длительных военных действий. В Чехословакию с ее 12 миллионным населением было введено до полумиллиона солдат, составлявших 26 дивизий (18 советских, 8 — союзников) и 22 авиационных полка, около 5 тысяч танков и бронетранспортеров, специальные войска КГБ СССР. Брежнев и поддержавшие его европейские диктаторы — Ульбрихт, Гомулка, Кадар и Живков готовились к настоящей войне с чехословацкой армией и народом. Как всегда бывает в подобных случаях, подготовили и группу коллаборационистов из числа высших руководителей Чехословакии и с ними провели сепаратные переговоры.

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Вторжение началось одновременно из 18 мест на границах и с высадки десантов внутри страны. Сразу же президент Чехословакии генерал Свобода отдал приказ не оказывать вооруженного сопротивления. Чехословацкая армия осталась в казармах. Кровопролитие было минимальным — погибло около 250 человек. Народ был спасен. Страна — оккупирована. Те, кто могли и хотели — эмигрировали (пограничники держали границы открытыми примерно 10 дней), остальные склонили головы на 20 лет, немногие, как Ян Палах, пожертвовали собой, чтобы дать другим образец мужества и непримиримости.

Нам сейчас может показаться странным, но деятели Пражской весны вдохновлялись идеями социализма и еврокоммунизма. Я не знаю призывов того времени о возвращении к 1-й республике Томаша Масарика, о ее продолжении, о правопреемстве. 1968 год — это начало студенческих, или как их еще называли «сексуальных» революций в Западной Европе и США. Эти революции проходили под портретами Че Гевары, Фиделя Кастро, Мао Цзедуна, а кое где и Сталина с Лениным. Иногда — Троцкого. Это было левое движение против «скучного», «буржуазного» быта послевоенных стран-победительниц, за новую политическую этику и новую мораль. Слова Мао — «винтовка рождает власть» не шокировали, а вдохновляли «революционеров» Нантра и Гарварда.

«Ленин, проснись, Брежнев сошел с ума»

Для чехов и словаков столь же скучным и ненавистным был бюрократический большевизм Готвальда и Новотного. Сталина, захватившего страну в 1945−48 и пролившего руками его местных приспешников, море крови, деятели Пражской весны, понятно, не жаловали, но к Ленину относились иначе. Плакат, который 21 августа то тут, то там появлялся на улицах городов оккупируемой страны, гласил: «Ленин, проснись, Брежнев сошел с ума».

27 июня 1968 года в пражской газете «Литерарни новины» и других чехословацких газетах за подписями около 60-ти интеллектуалов была опубликована декларация «Две тысячи слов», написанная писателем Людвигом Вацуликом. Она стала манифестом Пражской весны. Эта декларация объявляла:

«Порядки коммунистической партии явились причиной и моделью таких же порядков в государстве. Ее союз с государством привел к тому, что исчезло преимущество глядеть на исполнительную власть со стороны. Деятельность государства и хозяйственных организаций не критиковалась. Парламент разучился обсуждать, правительство — управлять, а руководители — руководить. Выборы потеряли смысл, законы — вес. Мы не могли больше доверять своим представителям ни в одном комитете, да если б захотели, то не могли бы от них ничего требовать, потому что они все равно ничего не могли добиться. Еще хуже было то, что мы уже не могли верить друг другу. Личная и коллективная честь исчезли. Честностью добиться чего-либо было невозможно, а о вознаграждении по способностям нечего и говорить. Поэтому большинство потеряло интерес к общественным вопросам и заботилось только о себе, да о деньгах, причем даже и на деньги нельзя было полагаться. Испортились отношения между людьми, исчезла радость труда, короче, пришли времена, которые грозили духовному здоровью и характеру народа …

Большое беспокойство в последнее время вызывает возможное вмешательство иностранных сил. Оказавшись лицом к лицу с превосходящими силами, мы должны будем только стоять на своем, не поддаваться на провокации. Свое правительство мы можем заверить в том, что будем следовать, за ним даже с оружием в руках лишь бы оно продолжало делать то, на что получило наши полномочия, а своих союзников мы можем заверить, что союзнические, дружеские и торговые отношения выполним".

Таким образом, тогда, в 1968 году, партийными лидерами и интеллектуалами Чехословакии замышлялась «перестройка в рамках системы». Примерно то, что через 17 лет начал Горбачев в СССР. Что бы получилось, если бы Брежнев послушал Кадара и решил не мешать чехам, я, по правде сказать, не знаю. Возможно, раньше бы рухнул весь Варшавский договор, и перестройка в СССР тоже началась бы раньше, а, возможно, установился бы какой-то новый modus vivendi в коммунистическом блоке, как произошло с Югославией или Румынией.

Мне лично пришлось наблюдать за реакцией высшей советской бюрократии на вторжение в Чехословакию. Я тогда как раз закончил школу и отдыхал с родителями в правительственном санатории в Крыму Нижняя Ореанда. Утром 21 августа мы пришли в столовую на завтрак. Вместо обычного веселого гула голосов нас встретила мертвая тишина — 150 чиновников молча ковырялись в своих тарелках. Они отлично понимали: случившееся — катастрофа для всей политики «разрядки» и международного коммунистического движения, случившаяся, тем более, во время предельного ухудшения отношений с Китаем.

Но советские «народные массы», не посвященные в тайны мировой политики, совершенно оглупленные пропагандой, верили и до сих пор продолжают верить, что «братская миссия войск Варшавского договора» спасла народ Чехословакии от уз НАТО. Тех самых «уз», которые и чехи, и словаки с огромной радостью возложили на себя в 1999 и 2004 гг., но которые вовсе не собирались принимать в 1968. КГБ тогда распространяла и версию «жидо-масонского заговора» под прикрытием либерального социализма. Но в это поверили уж совсем немногие тогда в СССР правые националисты.

Мы, тогдашняя студенческая молодежь, не углубляясь в идеи социализма с человеческим лицом и в возможность его воплощения, вдохновлялись иным в Пражской весне — попыткой утвердить достоинство человека и его свободу политическую, гражданскую и личную. Мы пили в память Яна Палаха и зажигали свечу, вставая вокруг стола.

Теперь я понимаю, что это и было главным смыслом и студенческих революций на Западе и Пражской весны — утверждение достоинства человека, отдельной личности, пусть даже и через увлечение западной молодежи радикальным социализмом. Нелегкий переход от аннулирующего личность в народе национализма, империализма и коммунистического коллективизма, где «Я» последняя буква, к персонализму, начинающегося с «Я», с моей воли, моей правды и моей ответственности перед друзьями, страной и миром.

Тогда это удалось на Западе, но, из-за жестокого вторжения, не случилось в Чехословакии. В 1989−90 гг., во время Бархатной революции, персонализм пришел в Чехословакию и бескровный, джентельменский раздел страны на Чехию и Словакию — лучшее тому доказательство. Персонализм учится уважать иного, коллективизм — только свое — свой народ, свой класс, свою расу. Немало посткоммунистических народов еще больны в той или иной мере этим эгоистическим коллективизмом, а вот народ Чехии в огромной степени свободен от него. И в этом смысле Пражская весна победила в Праге несмотря на все дивизии и танки оккупантов. Не сразу, но победила, как всегда побеждает добро и правда зло и ложь для тех, кто не перестает жаждать их.

Текст опубликован с разрешения автора

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