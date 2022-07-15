Войну реально завершить до конца года 15 июля, 18:52

Чем жила страна 15 июля 2022 года

● Войну реально завершить до конца года. Закончить войну до конца года вполне возможно, уверен министр обороны Алексей Резников. «Реально [окончание войны до конца года], если наши партнеры будут продолжать нам помогать, уже совершенно не сомневаясь, что они помогают победителю», — сказал он в интервью BBC. «Сейчас важно, чтобы мы синхронизировали наши планы на контрнаступление с их помощью не только оружием, но и продолжением еще более серьезных санкций. Это серьезный общемировой проект», — уточнил министр.

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● «Я могу это сказать, хоть я и юрист, но какой уже немножко с военными общается: даже с военной точки зрения это абсолютно реалистичный план — освобождение по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года», — добавил Резников.

● Грядет большое контрнаступление. ВСУ проведут успешную контрнаступательную кампанию, надеется министр обороны. Он заявил Financial Times, что к концу этого года на поле боя произойдут серьезные изменения в пользу Украины.

● По словам Алексея Резникова, в последние несколько недель Украина использовала HIMARS для нанесения ударов по российских складах боеприпасов далеко за линией фронта, повредив «артиллерийскую машину» Москвы. Министр уверен, что Украина получит большее количество систем большой дальности, в частности, HIMARS, которые, по его словам, изменили правила игры в войне.

● HIMARS станет еще опасней для русских. Министр обороны Алексей Резников уверен в поставках Украине дальнобойных ракет для РСЗО HIMARS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км.

● В интервью FT Резников напомнил, что изначально Запад не хотел поставлять Украине HIMARS из-за опасения эскалации в войне. Сейчас они есть у ВСУ и с высокоточными ракетами с дальностью до 84 км. «Я думаю, что это поэтапное движение. Мы доказываем, что можем ювелирно использовать их оружие и точно попадать в цели, и получаем больше оружия, да еще с большим радиусом действия», — сказал министр.

● Ракеты HIMARS на РФ не полетят. Украина обязалась не применять высокоточное оружие, в том числе РСЗО HIMARS, по российским объектам на территории РФ, сообщил министр обороны Алексей Резников. «Мы везде это засвидетельствовали, даже я лично сделал это письмом на имя моего коллеги — главы Пентагона, — что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины», — сказал он.

● По словам Резникова, глава Пентагона Ллойд Остин спросил у него: распространяется ли это заверение на Крым? «Я сказал, что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он ответил: мы тебя поняли», — пояснил министр.

И еще о ракетах — вражеских:

● 50% сбивают. Половина летящих на украинские города ракет сбиваются ПВО, заявил министр обороны. «Давайте будем реалистами. Если бы наша ПВО не работала, то, поверьте мне, кошмара и ужаса было бы кратно больше. Когда я говорю „кратно больше“, я имею в виду, что 50% летящих в наши города ракет сбиваются нашей ПВО», — сказал Алексей Резников BBC.

● По словам министра, сегодня нет 100% защиты от крылатых и баллистических ракет определенного вида.

● Киев получит F-16? Глава ОП Андрей Ермак подтвердил информацию о том, что США планируют обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-15 и F-16.

● Ранее работающий в Вашингтоне украинский журналист Остап Ярыш сообщил у себя в Twitter, что Палата представителей США приняла проект закона об оборонной политике на $840 млрд. По его словам, часть из этой суммы должны пойти на обучение украинских пилотов работе на американских истребителях, в частности, на F-15 и F-16.

● Вероятно, Украина все же получит от Штатов F-15 и F-16, хотя обучение будет длиться достаточно долго.

● Ползучее наступление врага. В сводке Минобороны Великобритании в Twitter сообщается: оккупационные войска РФ заявляют о том, что они вошли на окраину Северска (западнее Лисичанска). Это не было подтверждено, однако российские силы медленно продвигались на запад после обстрелов и разведывательных атак на Северск из Лисичанска, чтобы открыть путь к Славянску и Краматорску.

● Если Северск будет взят под контроль, скорее всего, следующей целью оккупантов будет Бахмут, отметили в британском Минобороны.

А вот в Генштабе сообщают:

● Успеха не имеют. На Донецком направлении основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытаются продвинуться в направлении Соледара и Бахмута. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

● На Краматорском направлении армия РФ проводит перегруппировку с целью возобновления наступления в направлении Северска.

● Бессилие «путинских орлов». Российские оккупанты никак не могут выйти на административные границы Луганской области, заявил глава соответствующей ОВА Сергей Гайдай. «Небольшая часть территории Луганщины держится», — написал он в Telegram.

● По словам Гайдая, пробить оборону ВСУ в двух населенных пунктах россиянам до сих пор не под силу. «С получением нашими военными части дальнобойной артиллерии и поражением нескольких вражеских складов с боеприпасами штурм россиян несколько остановился», — уточнил он.

● Минус 38 тыс. оккупантов. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 38 тыс. своих военных, из них 130 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Краматорском направлении.

● Также оккупанты лишились почти 11 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1672 (+5 за сутки), боевые бронированные машины — 3866 (+14), артсистемы — 842 (+2), реактивные системы залпового огня — 247 (+0), средства ПВО — 109 (+0), самолеты — 220 (+1), вертолеты — 188 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 681 (+0) и многое другое.

● Русские варвары атакуют просвещение. Российские оккупанты атаковали два крупнейших университета в Николаеве, выпустив по меньшей мере 10 ракет. Об этом написал в Twitter глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он обратился с просьбой к университетам всех демократических стран заявить, что Россия является страной-террористом.

● И Ын с ним. Союзный Кремлю северокорейский режим утверждает, что Украина якобы не может рассуждать о суверенитете. Как сообщило агентство Reuters, такое заявление сделало министерство иностранных дел КНДР.

● Ранее Северная Корея признали «независимость» временно оккупированных РФ районов Луганской и Донецкой областей, после чего Киев разорвал любые отношения с Пхеньяном.

● В МИД КНДР считают, что Украина якобы «не имеет права поднимать вопросы суверенитета», поскольку поддерживает санкции США против ядерной программы, которой северокорейский диктатор Ким Чен Ын пытается шантажировать мировое сообщество.

● Теперь и Беларусь имеет дефолт. Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что Белорусь допустила дефолт по своим евробондам.

● В конце июня Беларусь должна была выплатить $22,9 млн по десятилетним облигациям с погашением в 2027 году. Страна произвела расчет в белорусских рублях. На этот шаг ее минфин пошел из-за того, что платеж в валюте невозможен из-за санкций. Погашение валютного долга в белоруских рублях означает дефолт, указали в агентстве.

● 28 июня Moody’s объявило дефолт РФ после того, как страна-агрессор не выплатила инвесторам по двум выпускам еврооблигации $100 млн. (точнее, выплаты были сделаны в рублях).

Тем временем:

● Все аккуратно. Украина аккуратно обслуживает свой госдолг, и в Международном валютном фонде ожидают, что такая ситуация продолжится. Однако там призывают поддерживать страну грантовым финансированием.

● Представитель МВФ Джерри Райс напомнил, что Фонд в начале войны выделил Украине кредит в $1,4 млрд и поддерживает страну за счет распределения SDR. Он уточнил, что Фонд создал специальный счет под своим администрированием для доноров для поддержки Украины, которым уже воспользовались Канада, Германия, Нидерланды.

Теперь немного — о внутренней политике и внутренних политиках:

● Заочно — в СИЗО. Суд заочно избрал в отношении депутата-коллаборанта Алексея Ковалева (экс-член президентской фракции СН, избранный от одного из округов Херсонщины) меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

● Ковалева уже пытались подорвать в его машине, но предатель отделался легкими травмами.

● К слову, главный коллаборант Херсонской области — ее «гауляйтер» Владимир Сальдо в настоящее время может находиться в коме. Об этом написал в ФБ советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

● Колю хотят убрать с глаз долой? Депутата Николая Тищенко (близкого к главе ОП Андрею Ермаку) хотят исключить из фракции СН в Верховной Раде. С соответствующим ходатайством к руководству партии обратилась депутат от СН Марьяна Безуглая и опубликовала свое обращение на странице в Facebook.

● В своем обращении Безуглая (которая имеет довольно скандальную репутацию) отмечает, что Тищенко неоднократно нарушал устав партии. По ее словам, своими действиями он неоднократно дискредитировал СН, подтверждением чему служат многочисленные расследования журналистов.

● Заявление Безуглой должны рассмотреть лидеры СН Елена Шуляк и Давид Арахамия, а также другие члены партии.

● Министр просится в отставку. Министр социальной политики Марина Лазебная написала заявление об отставке.

● По словам народного депутата от Голоса Ярослава Железняка, его фракция сейчас общается в «будущим министром Оксаной Жолнович». Жолнович руководит департаментом соцполитики и здравоохранения в Офисе президента.

И для финала:

● Новая порция санкций. Еврокомиссия предложила ввести седьмой пакет санкций против страны-агрессора, который будет включать запрет на импорт золота. ЕК приняла совместные предложения по поводу нового пакета мер «для поддержания и повышения эффективности шести широкомасштабных и беспрецедентных пакетов санкций ЕС против России».

● Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предлагает ужесточить санкции против Кремля и продлить их по меньшей мере до января 2023 года. В январе сроки применения ограничительных мер снова пересмотрят.

● Новый пакет будет включать запрет на импорт золота, усиление контроля за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий, усилит «согласование санкций ЕС с санкциями партнеров из Большой семерки», а также «требования к отчетности для дальнейшей заморозки [российских] активов». В Еврокомиссии также сообщили, что предлагают уточнить «объем некоторых финансовых и экономических санкций».

● Теперь пакет санкций должны обсудить страны-члены и Евросовет.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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