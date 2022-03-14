Засыпать Украину бомбами — типичный «русский бунт» 14 марта, 09:36 Цей матеріал також доступний українською

Именно сейчас, в эти минуты, украинцы сопротивляются русскому бунту. И Украина победит, потому что в нашей беспощадности к врагам есть высший смысл

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Не приведи Господи увидеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Так почти двести лет назад объяснил обычаи своих соотечественников главный российский классик Александр Пушкин. Фраза стала крылатой. И сегодня, извините за метафору, прилетает на украинские города и села крылатыми же ракетами. Бессмысленными и беспощадными, как все, сделанное в России. Как всякое поведение не только представителя русской верхушки, но и рядового россиянина.

Уничтожить все, что недостижимо и никогда не будет понятно. Если не отдали под угрозой смерти — разрушить, чтобы не досталось больше никому. Не доставайся же ты никому! — еще одна крылатая фраза-путеводитель другого российского классика Александра Островского.

Оба примера не о конфликте их верхов и низов, как может показаться на первый взгляд. И как собственно нас учили в советских школах на уроках русской литературы и истории, тоже русской. Пушкин писал о пугачевщине. То есть, восстание русских крестьян против грабительской царской власти. Островский — о бунте маленького никчемного человека против русских буржуев. На самом же деле ни царь-самозванец Емелька Пугачев, ни мелкий чиновник-убийца Карандышев своими разрушениями ничего для себя лично не добились. Они не руководствовались благородными помыслами. В их действиях только кровавая месть.

За что мстили герои (или, может, антигерои) русской классики? Ответа нет. Вернее, он есть, смотри выше: бессмысленность.

Уничтожение для России — проявление извращенной любви

Насилие и жестокость, возведенные в культ, по образу жизни. Анархисты, или, по определению еще одного русского классика Ивана Тургенева, нигилисты без видимого смысла четверть века устраивали сафари не только на своих царей, но и на министров и обычных чиновников. Террор ради террора, потому что смысл убивать царя, если его место займет другой самодержец.

Их последователи жгли барские имения. Просто так, потому что господа хорошо жили и наживались на бедности. Хотя те, кто работу имел и платил налоги, участия в погромах не принимали. Известна история о захваченном пролетариатом в 1917 году Зимнем дворце в Петрограде — победители крушили все буржуйское добро и опорожнялись в драгоценные вазы. О взорванном по приказу из Кремля нашем Крещатике осенью 1941 года тоже известно очень хорошо.

Поэтому нет смысла искать в бомбардировках Харькова, Чернигова, Мариуполя, Ирпеня, Ворзеля, Волновахи, Ахтырки и других украинских городов какую-то военную стратегию. Города и городки развивались, люди их любили и любят до сих пор. Несмотря на то, что уютный мир рушится на глазах.

Но в русской литературной классике написано и запечатлено: россиянин уничтожит то/того, что/кого его оппонент любит. Уничтожение для России — проявление извращенной любви. Когда нужно жестоко избивать, чтобы заставить себя полюбить.

Не забывайте: в Российской империи по субботам крепостники имели привычку хлестать своих крепостных розгами. А крепостные терпеливо ждали от субботы до субботы. Еще и должны были подавать розги экзекутору и потом благодарить за науку.

Именно сейчас, в эти минуты, украинцы сопротивляются русскому бунту. И Украина победит, потому что в нашей беспощадности к врагам есть высший смысл.

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