Ситуация становится серьезнее. Что происходит сейчас на передовой 17 июня, 20:13 Эксклюзив НВ

Прошли еще три недели, «но» — и вопреки ожиданиям очень многих — украинская армия все еще не пала

Не представляю, что будут делать дальше все те, кто ожидает, что это все-таки скоро случится. Я буду продолжать свои обзоры так часто, как позволяет время.

Воздух

Несмотря на «красный» уровень воздушной тревоги над всей Украиной во время визита двух банкиров и юриста в Киев, я нашел только одно сообщение об авиаударе: в ночь с 15 на 16 июня россияне нанесли удар по объединенной территориальной общине Сад на юго-западе Сум, в результате чего четверо мирных жителей погибли и шестеро получили ранения.

Видео дня

Над линией фронта в последние дни активно действовали ВКС Су-25 и ударные вертолеты: насколько я могу судить, все они закончили по принципу «пли и молись». Чтобы быть точными: нет, ни на Су-25, ни на одном из российских вертолетов нет какой-либо системы управления огнем, выполняющей такие маневры «автоматически»: все делает пилот, «вручную». И опять же, если пилот ошибается на 0,5 градуса, будь то влево-вправо или вверх-вниз, на несколько километров в час быстрее или медленнее — весь залп выпускается впустую и на большом расстоянии от цели.

Украинцы сбили два Ми-24: один над Херсонской областью, а второй был сбит FIM-92 Stinger, выпущенным «Азовом», где-то на Донбассе.

Буквально: 17 июня утром российская ракета попала либо в завод «Экватор» (охлаждающее оборудование), либо в завод «Кристалл» (больше не работает, используется под офисы) в промышленном районе Николаева. По первым сообщениям, два мирных жителя убиты и около 20 ранены. На одном из видео можно увидеть административное здание Хрустального завода: ракета попала куда-то за него.

Битва за Донбасс

Харьков. Не уверен, что там происходит что-то «большое», как утверждают россияне: действительно, они заявляли о многом последние несколько дней: сначала о том, что РФА активно атакует, затем о «крупном наступлении» — в результате которого украинцы, как оказалось, освободили Сосникову и Шопино. Основная проблема для украинцев — российская артиллерия, дислоцированная к северу от границы: Киев не хочет там наносить удары.

Тем временем выстраивается новая линия фронта от Покровского до Зайцево

Светлодарск-Славянск. Два дня назад россияне взяли Богородичное: украинцы ударили им в фланг с юга, уничтожив еще одну БТГ (третью за четыре дня только в этом районе). Как обычно, это была ночная операция под руководством спецназа, что россиянам меньше всего нравится. Я оцениваю Богородичное как «оспариваемое» (опять же) — и думаю, что само за себя говорит то, что украинцы проводят контратаку в самый разгар «крупного» наступления РФА (крупное — в кавычках, потому что РФА явно не хватает войск для чего-то большего, чем атаки на линии фронта в 2−4 км). «Вместо этого», русские тем временем утверждают, что вошли в Долину… Что ж, они могли бы это сделать — только для того, чтобы быть сбитыми несколькими группами украинских Су-25.

В этом районе огромные проблемы россиянам доставляет местность: много невысоких холмов, много впадин и прудов, используемых украинцами для укрытия, много лесов и небольших озер, и все это в окружении невысоких деревьев и кустов: идеальная «страна засад».

Северодонецк. Россияне продолжают утверждать, что изолировали 500−2500 украинских (и иностранных) военнослужащих на заводе «Азот», к тому же они говорят, что взорвали третий и последний мост на Лисичанск, а затем взяли двух американских комбатантов в качестве военнопленных. Судя по тому, сколько Северодонецка, Метолкино и Боровского «все еще» держат украинцы, у меня сложилось впечатление, что украинцы там не чувствуют себя изолированными. Конечно, когда это закончится, от города не останется ничего, что можно было бы назвать городом.

Попасная дуга. В этом районе РФА снова атакует. С западной стороны россияне снова заявляют, что отрезали дорогу Т1302. Однако доказательств этому нет: в лучшем случае их оттолкнули еще на несколько сотен метров от неё. На севере россияне, похоже, наконец, захватили Камышеваху, по крайней мере, ее юго-западную сторону. Затем продолжили движение в северном направлении: к утру 16 июня 11-й полк ДНР «Восток» заявил о захвате Врубовки (разумеется, вслед за очередным массированным артиллерийским обстрелом). На сегодняшнее утро это кажется подтвержденным. Они также заявили, что не смогли закрыть участок, окружающий украинский батальон ПТ в Золотом: доказательств этому не нашли. Наоборот, у РФА и Вагнера проблема только с обеспечением Катериновки и Берзеевского.

В общем, это все как в пинг-понге — некоторые места переходили из рук в руки по 3−4 раза в течение последних 3−4 недель — при том, что там много молодежи, много дорогого оборудования и будущее целых деревень.

Мне кажется, южнее, в районе Светлодарска, ситуация гораздо серьезнее. Три дня назад россияне действительно прорвали украинский фронт вдоль трассы М03: наступая из Иловайска и Видродження, они продвинулись на юг по трассе и были остановлены только после взятия Вершины. При этом они оказались в тылу участка ЛОК севернее Горловки, который, как они утверждают, атаковали и с юга, в направлении Зайцево, Травневое, Доломитное. Несомненно, украинские части к востоку от Бахмута были все еще слишком малочисленны, поэтому им пришлось оставить позиции, которые удерживались в течение восьми лет, чтобы избежать окружения.

Тем временем выстраивается новая линия фронта от Покровского до Зайцево, что, в свою очередь, означает, что электростанция Углегорская ТЭЦ также находится под контролем России.

Так почему это сейчас так важно? Потому что это обеспечивает контроль над участком двухпутной железной дороги от Попасной до Горловки, что значительно увеличивает возможности россиян по пополнению запасов своих войск в этом районе. Очевидно, теперь Украина должна найти войска и быстро укрепить этот участок линии фронта — вероятно, ослабив диспозицию где-то еще, что, я думаю, именно то, чего россияне надеялись добиться этой операцией.

Юг

Украинское широкое наступление пока отбило Солдатское, Правдино и Александровку. Многое подтверждается. Что-то пока не подтверждено, так это возможная контратака России с целью отрезать украинские войска от Александровки до Станислава (оба на юге, вдоль морского побережья) и предотвратить возможность наступления.

Черное море

Украинцы сообщают об ударе гарпуна БГМ-84 по российскому буксиру «Василий Бех» 17 июня утром где-то в северо-западной части Черного моря.

Список сокращений:

САА — Общевойсковая армия (Россия)

БТГ — Батальонная тактическая группа (700−800 военнослужащих, Россия)

ЦБУ — бомбовые кассеты

GCAA — Гвардейская Общевойсковая Армия (Россия)

ГМРД — Гвардейская мотострелковая дивизия (Россия)

GTA — Гвардейская Танковая Армия (Россия)

ГТД — Гвардейская танковая дивизия (Россия)

интел — интеллект

Keystone Cops в Москве — Министерство обороны (Россия)

КIA — убит в бою

ЛОК — Линия контроля (старая линия фронта между Украиной и сепаратистами на Донбассе)

ОБТ — основной боевой танк

Мех — механизированная бригада (Украина)

МВД — пропал без вести

МСБ — Мотострелковая бригада (Россия)

МСД — Мотострелковая дивизия (Россия)

OPSEC — операционная безопасность (предотвращение непреднамеренного раскрытия потенциально важных или конфиденциальных данных)

ЧВК — частная военная компания/подрядчик

ГСМ — бензин, масло, смазочные материалы

РФА — армия Российской Федерации

Южный ОСК — Южный военный округ (Россия)

Танк — танковая бригада (Украина)

ТР — танковый полк (Россия)

ВКС — Воздушно-космические силы (Воздушно-космические силы, Россия)

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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