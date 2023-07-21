Пожалуйста, остановитесь немедленно. О чем рассказал мне Байден в Овальном кабинете 21 июля, 07:13 NV Премиум Байден теперь глубоко обеспокоен стабильностью и будущим Израиля, самого важного союзника Америки на Ближнем Востоке (Фото:REUTERS)

Президент США Джо Байден провел напряженную неделю

В попытке разобраться с битвой внутри Израиля за будущее его судебной системы: в понедельник он беседовал по телефону с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а во вторник встретился в Белом доме с президентом Исааком Герцогом.

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Для того чтобы убедиться в том, что его позиция предельно ясна всем израильтянам, Байден пригласил меня в Овальный кабинет во вторник днем и передал заявление — беспрецедентное в данном случае —



