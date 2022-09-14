Новая фаза войны. Что сделает Европа 14 сентября, 14:51 Эксклюзив НВ

Хотя ещё предстоит увидеть, насколько далеко продвинется украинское контрнаступление, уже понятно, что стратегический баланс на поле боя меняется

Российская война против Украины вступила в новую фазу. Украинская армия совершает блестящие прорывы, освободив множество городов и деревень, заставив российские силы отступать. Хотя ещё предстоит увидеть, насколько далеко продвинется украинское контрнаступление, уже понятно, что стратегический баланс на поле боя меняется.

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Тем временем Евросоюз полностью мобилизован для борьбы с энергетическим кризисом. Мы заполнили наши хранилища газа более чем на 80% (причём намного раньше целевого срока — 1 ноября) и договорились о чётких целях по сокращению потребления газа в зимний период. Чтобы помочь малоимущим потребителям и бизнесу справиться с всплеском цен, мы выдвинули ряд предложений, например, ввести налог на сверхдоходы энергетических компаний, которые получают сверхприбыли.

Кроме того, в координации с «Большой семёркой» и другими партнёрами-единомышленниками обсуждаем планы введения потолка цен для нефти, экспортируемой из России. И мы помогаем нашим партнёрам на Глобальном Юге справиться с последствиями жестокой агрессии России и циничного превращения ею энергоресурсов и продовольствия в оружие.

Иными словами, стратегия в целом работает. Мы обязаны продолжить поддержку Украины, продолжить давление на Россию в форме санкций и помогать нашим глобальным партнёрам, руководствуясь духом солидарности.

Позиции тех, кто сомневается в том, что санкции работают, становятся всё более шаткими. Если обобщать, санкции выполняют двойную функцию: сигнализировать и принуждать. Сигнализировать о несогласии с поведением государства, которое в данном конкретном случае нарушило международное право и совершает ничем не обоснованные атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру. И хотя мы не находимся в состоянии войны с Россией, принуждение призвано заставить её изменить своё поведение и сократить экономические и технические возможности для продолжения агрессии.

Время и история на стороне украинцев — пока мы будем придерживаться нашей стратегии

Подав очень чёткий сигнал, Евросоюз принял историческое решение покончить со своей зависимостью от российских энергоресурсов. Кремль нарушил условия контрактов, резко сократив объёмы экспорта газа, что одновременно вызвало потрясения на рынках. Возможность заниматься подобным шантажом может показаться сильной стороной России, но в конечном итоге это проигрышная стратегия. Вопреки распространённому мнению, Россия не может с лёгкостью найти стабильную замену европейскому рынку, потому что значительная часть её инфраструктуры для экспорта газа (трубопроводы и терминалы СПГ) ориентирована на Европу. Перенаправление потоков газа — например, в Китай — займёт годы и обойдётся в миллиарды долларов.

Да, Россия получила выгоду от всплеска цен на газ. Но это не означает, что санкции не сработали. Мы просто должны подождать, чтобы увидеть в полной мере последствия решения Европы сократить импорт энергоносителей из России. Пока что Европа лишь запретила импорт российского угля и сократила закупки российской нефти. Однако даже тут эффект оказался вполне ощутимым.

Объёмы экспорта угля из России упали до самого низкого уровня с момента начала вторжения, что объясняется неспособностью Кремля найти других покупателей. А с тех пор как ЕС объявил, что сократит импорт российской нефти на 90% до конца 2022 года, цены на нефть снизились. Кремль уменьшит свои доходы ещё сильнее, если продолжит сокращать поставки газа в Европу.

Как отметила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, Европа, может быть, и платила в финансовом смысле низкую цену за российский газ, но это происходило из-за того, что она платила ещё и своей безопасностью. Россия напала на Украину потому, что была убеждена: Евросоюз будет слишком расколот и зависим от российских энергоносителей, чтобы предпринимать какие-либо действия. Однако президент России Владимир Путин ошибся в своих расчётах.

Сокращая зависимость от российских энергоресурсов, Европы освобождается от прежних представлений, что экономическая взаимозависимость автоматически снижает политические противоречия. Возможно, в этом был смысл 40 лет назад, но его явно нет сейчас, когда экономическая взаимозависимость стала использоваться в качестве оружия.

Впрочем, надлежащим ответом не будет разворот внутрь. Нам по-прежнему нужна открытая экономика; однако мы не должны допускать взаимозависимость без устойчивости и диверсификации. Нам следует учитывать политическую идентичность тех, с кем мы торгуем и взаимодействуем. В противном случае мы попадём в такую же ловушку, которую Путин выстраивал 20 лет.

Санкции возымели и явный принудительный эффект. Потеря доступа к западным технологиям начала сказываться на российской армии, чьи танки, самолёты, телекоммуникационные системы и высокоточное оружие зависят от импортных комплектующих.

Кроме того, утекший в прессу отчёт российского правительства для внутреннего пользования предупреждает о долгосрочном ущербе для российской экономики из-за ограничения импорта. В сельском хозяйстве от импортных поставок на 99% зависит птицеводство. В секторе авиации на иностранных самолётах в России летают 95% пассажиров; и сейчас из-за отсутствия запчастей российский флот коммерческой авиации сокращается. В фармацевтике 80% отечественного производства опирается на импортное сырьё. Наконец, в секторе коммуникаций и информационных технологий Россия может остаться без сим-карт уже к 2025 году, а другие части телекоммуникационного сектора страны начинают отставать на много лет. Напомню, что эта мрачная оценка была сделана официальными российскими источниками.

Будет ли одних лишь санкций достаточно для разгрома захватчика? Нет, но именно поэтому мы также оказываем масштабную экономическую и военную помощь Украине и работаем над развёртыванием миссии военной подготовки ЕС для дальнейшего укрепления украинских вооружённых сил. Война не закончена, а у путинского режима ещё остаются карты в рукаве. Однако при реализации Западом действующей стратегии Кремлю будет практически невозможно повернуть волну вспять. Время и история на стороне украинцев — пока мы будем придерживаться нашей стратегии.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

Copyright: Project Syndicate, 2022

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